Заявление президента США Дональда Трампа о том, что США не нужны украинские дроны, парадоксальным образом лишь укрепляет позиции Украины на Ближнем Востоке. Если принять во внимание известное отношение региональных элит к этому "деду", его высокомерие становится для нас стратегическим трамплином.

Я хорошо помню, как радикально изменилось отношение арабских экспертов к Украине после разговора о "козыре в Белом доме" в 2025 году. В арабской политической культуре субъектность и способность выдержать удар ценятся значительно выше формальных соглашений. Поведение украинского руководства тогда произвело настоящий фурор.

До 2025 года многие арабские элиты воспринимали Украину лишь как "клиента" США, полностью зависящего от воли Вашингтона. Но ситуация переломилась, когда Украина с самого начала четко продемонстрировала свою позицию – и здесь сравнение с несколькими арабскими лидерами, сидевшими в том же кресле в Белом доме, оказалось далеко не в их пользу. На Востоке увидели лидера, который не дрогнул перед давлением и не превратился в послушного просителя, ожидающего указаний.

Закрепив за собой статус игрока, способного вести самостоятельную игру, Украина перешла к конкретике - предложению уникальных оборонных решений.

Дроны-перехватчики стали тем самым реальным аргументом, который подкрепил политическую позицию технологическим преимуществом. Оказалось, что мы обладаем экспертизой, которой пока не имеют даже США с их миллиардными бюджетами. Мы сменили роль: из "потребителя западной помощи" превратились в "поставщика критических технологий".

Недавнее заявление Трампа в шоу Брайана Килмида, где он отмахнулся от украинской помощи в защите баз в Иордании (мол, "мы знаем о дронах больше всех"), воспринимается в регионе не как проявление силы, а как обычная напыщенность. Эксперты в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии прекрасно знают реальность.

Проблема не в том, есть ли у американцев собственные дроны. Проблема в том, что для арабского мира именно украинские дроны-перехватчики сегодня являются единственным рабочим, относительно дешевым и, главное, "проверенным кровью" решением.

Отношение арабских экспертов к Трампу как к человеку непредсказуемому и часто не уважающему региональные нюансы создает для Украины идеальный эмоциональный мостик.

На фоне американского изоляционизма готовность Украины делиться технологиями "здесь и сейчас" выглядит как стратегическое партнерство нового типа.

Это не просто торговля. Это выход на уровень прямого взаимодействия в сфере безопасности, который существенно усиливает украинскую и европейскую субъектность в регионе.