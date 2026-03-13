США отправили на Ближний Восток 10 000 дронов-перехватчиков с ИИ, испытанных в Украине

Дроны-перехватчики Merops были разработаны оборонным предприятием Project Eagle.

Армия США отправила на Ближний Восток 10 000 дронов-перехватчиков, разработанных в Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра армии США Дэна Дрисколла.

По словам Дрисколла, дроны Merops, оснащенные искусственным интеллектом, были отправлены в течение пяти дней после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля. Он отметил, что эти дроны-перехватчики будут использоваться для отражения иранских атак.

В агентстве напомнили, что дроны Merops были разработаны оборонным предприятием Project Eagle, а затем были отправлены в Украину в 2024 году. Стоимость одного беспилотника составляет от 14 000 до 15 000 долларов, но Дрисколл заявил, что при крупных заказах цена может снизиться до 3 000–5 000 долларов за единицу.

Видео дня

"На самом деле мы находимся на более выгодном конце кривой затрат. Так что каждый раз, когда Иран запускает дрон, который мы можем сбить, они теряют значительную сумму денег", - сказал Дрисколл журналистам.

Кроме того, в агентстве добавили, что армия США также развернула в регионе квадрокоптеры Bumblebees, вооруженные взрывчаткой. Они также тестировались в боевых условиях на войне в Украине.

Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины с дронами

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные обладают достаточным опытом в сфере беспилотников и не нуждаются в помощи Украины. По его словам, США располагают собственными технологиями и возможностями для борьбы с беспилотниками.

Это заявление прозвучало на фоне обсуждений возможного сотрудничества США и Украины в сфере противодействия иранским беспилотникам. Ранее украинская сторона предлагала американским партнерам технологии для перехвата иранских "Шахедов".

