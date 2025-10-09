Также под сокращение попали аэропорты стран Балтии.

Крупнейший в Европе бюджетный перевозчик Ryanair продолжает отменять рейсы в региональные аэропорты Испании на фоне обострившегося спора с местными властями из-за налогов и сборов.

Как говорится в заявлении на сайте авиакомпании, в летнем расписании 2026 она уберет еще 1,2 млн мест (-10%) на рейсах в региональную Испанию.

При этом Ryanair прекратит все полеты в/из аэропорта Астурии (крупнейшие города – Хихон и Овьедо).

"AENA (государственный оператор аэропортов в Испании – ред.) и ее основной акционер, правительство Испании, продолжают препятствовать росту регионального трафика, туризма и занятости в Испании, вводя высокие аэропортовые сборы и необоснованное повышение цен. AENA должна была бы снизить аэропортовые сборы в недоиспользуемых региональных аэропортах, но вместо этого они планируют повысить их на 7%, что является самым высоким повышением сборов за более чем десятилетие. Мы сожалеем, что эти повышения сборов делают региональные аэропорты Испании неконкурентоспособными, и именно поэтому Ryanair в 2026 году переносит еще 1,2 млн кресел из региональных аэропортов Испании в некоторые из крупных аэропортов Испании (Мадрид, Барселона, Пальма и Малага – ред.), но в основном в более дешевые аэропорты-конкуренты в Италии, Марокко, Хорватии, Швеции и Венгрии", – заявил генеральный директор группы Ryanair Майкл О'Лири.

Одновременно Ryanair решил урезать полетную программу в аэропорт эстонской столицы Таллинна сразу на 40%. Это приведет к потере 110 тысяч мест и пяти международных маршрутов – Милан-Бергамо (Италия), Пафос (Кипр), Рим-Чампино (Италия), Венеция-Тревизо (Италия) и Вена (Австрия) – в дополнение к уже объявленному сокращению пропускной способности на 45% (-230 тысяч мест) в летнем расписании Таллинна 2025 года.

"Это сокращение является прямым следствием 70%-ного повышения аэропортовых сборов Таллиннского аэропорта, что подрывает конкурентоспособность Эстонии как направления, в то время как другие страны, такие как Швеция, Венгрия, Польша и региональная Италия, активно снижают издержки для развития пассажиропотока и туризма", – говорится в заявлении авиаперевозчика.

Кроме того, как заявили в пресс-службе Ryanair, перевозчик отказался от планов наращивать полетную программу в Литву на фоне роста тарифов для авиакомпаний на доступы в аэропорты страны.

Конфликт Ryanair с Испанией и другими странами

Как ранее сообщал УНИАН, спор между Ryanair и испанским государственным оператором аэропортов AENA начался еще в доковидные времена. Однако поскольку из-за последствий пандемии испанская сторона отложила повышение аэропортовых сборов, конфликт был поставлен на паузу. Впрочем, когда в 2025 году поднятие тарифов все же произошло, ирландский бюджетный перевозчик начал массово урезать рейсы в Испанию - сначала на лето 2025 года, а потом и на зиму 2025-2026. Более того, руководство компании дало понять, что продолжит такую политику и дальше.

Стоит отметить, что Испания – не единственная страна, у которой возник конфликт с Ryanair из-за повышения аэропортовых сборов. Ранее лоукостер также объявил о сокращении полетной программы в аэропорт австрийской столицы Вены, а также некоторые города Италии, Германии и Латвии.

Одновременно авиакомпании наращивает объемы перевозок в города и страны с более лояльными, по ее мнению, условиями приема самолетов. В частности, речь идет о некоторых регионах Италии, Португалии, Швеции и Венгрии.

