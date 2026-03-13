Япония собирается присоединиться к 'Золотому куполу' Трампа, - Reuters

Вероятно, премьер-министр Японии объявит об участии своей страны в американском проекте во время встречи с Трампом 19 марта.

Япония собирается присоединиться к проекту противоракетной обороны "Золотой купол" президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует объявить об участии Токио в американском проекте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 19 марта. Они добавили, что Япония рассматривает эту инициативу как инструмент защиты от гиперзвукового оружия Китая и России.

Также источники рассказали журналистам, что Япония ожидает, что Трамп обратится к Токио с просьбой производить или совместно разрабатывать ракеты, которые могли бы помочь заменить запасы американских боеприпасов. По их словам, власти Японии все еще рассматривают, как реагировать на любую такую просьбу.

Кроме того, источники заявили, что Япония стремится увеличить и собственные запасы ракет, чтобы иметь возможность сдерживать потенциальные угрозы со стороны Китая и Северной Кореи.

"Золотой купол" - что известно

Напомним, что в 2025 году президент США Дональд Трамп анонсировал создание системы противовоздушной обороны "Золотой купол". На разработку этой системы планируют выделить примерно 175 миллиардов долларов.

По словам Трампа, "Золотой купол" должен заработать ориентировочно в 2028 году. Он заверил, что новая система защитит США почти на 100% от всех ракет, включая гиперзвуковые.

Bloomberg писало, что в 2025 году Пентагон завершил разработку плана системы ПВО "Золотой купол". Однако там отказались раскрывать детали относительно ее масштаба и стоимости.

