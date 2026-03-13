Агентов нового сверхсекретного подразделения РФ раскрыли из-за Google-переводчика, - СМИ

Во время одного задания между двумя агентами возник языковой барьер, что побудило их воспользоваться сервисом американской корпорации.

Россия в декабре 2022 года создала сверхсекретное подразделение Центр 795. Он предназначен для выполнения "наиболее важных операций". Об этом говорится в расследовании, проведенном российским расследовательским интернет-изданием The Insider совместно с Der Spiegel.

В издании отметили, что Центр 795 является самым засекреченным из российских подразделений. Оно состоит в основном из элитных офицеров ГРУ и Центра спецназначений ФСБ.

Как удалось разоблачить новое сверхсекретное подразделение РФ

В издании заявили, что удалось установить практически всех сотрудников Центра 795, его место дислокации, спонсоров, а также проводимые операции. В расследовании говорится о том, что это стало возможно после задержания одного из ключевых офицеров подразделения в Колумбии.

Отмечается, что Алимов занимался организацией убийств и похищений за рубежом. Сейчас он ожидает экстрадиции в США по запросу федеральных прокуроров в Нью-Йорке и обвиняется в организации покушения на двух "критиков путинского режима", которые покинули Россию.

По данным издания, Алимов поддерживал личные отношения с чеченским диктатором Рамзаном Кадыровым, а после его последним заданием в Центре 795 стало похищение политического противника Кремля. Вероятно, речь идет о членах семьи Ахмеда Закаева, живущего в Британии главы правительства Чеченской Республики Ичкерия.

Федеральная прокуратура США выяснила, что Алимов для операции по похищению Закаева завербовал Дарко Дуровича, который разговаривает на сербохорватском языке и проживает в США. За помощь Алимов пообещал выплатить ему около 1,5 миллиона долларов за каждую "успешно депортированную цель" и еще более 10 миллионов долларов за третьего человека в случае успеха операции.

В издании подчеркнули, что Центр 795 создавался как защищенное от электронного проникновения подразделение. Всем сотрудникам приказали общаться с помощью зашифрованных приложений для обмена сообщениями, а также использовать псевдонимы.

Как пишет издание, проблемой стал языковой барьер между агентами. Алимов говорил только на русском, а Дурович - на сербохорватском и английском языках. Для перевода полевых докладов Дуровича и оперативных инструкций Алимова они использовали сервис Google Translate.

Журналисты рассказали, что сообщения передавались через зашифрованные приложения, но перевод текста проходил через серверы, принадлежащие корпорации Google. Эти серверы подпадали под действие ордера ФБР на слежку, а с судебным ордером следователи смогли получить доступ к журналам этих переводов непосредственно от поставщика услуг, читая в режиме реального времени содержимое всей оперативной переписки.

В итоге следователи ФБР смогли следить за тем, как Дурович занимался разведкой в Западной Европе, отслеживая первую цель. 24 февраля Алимова арестовали в аэропорту Эль-Дорадо.

Кроме того, Алимову, помимо обвинений в убийстве и сговоре с целью похищения людей, предъявили обвинения в оказании материальной поддержки террористической организации и сговоре с целью финансирования терроризма. Ему может грозить пожизненное заключение.

Что известно о Центре 795

В расследовании говорится о том, что Центр 795 появился в декабре 2022 года, а у июню 2023 года был почти полностью укомплектован. Это подразделение создавалось как альтернатива 161 центру подготовки специалистов ГРУ, который известен попыткой отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Также в издании добавили, что агентам Центра 795 поручено выполнять "суперсекретные задачи", а его глава докладывает напрямую начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову или замминистру обороны.

По данным издания, Центр 795 базируется на территории учебного центра концерна "Калашников". В финансировании подразделения, в частности, участвует олигарх и совладелец концерна Андрей Бокарев.

В ходе расследования выяснилось, что в Центре 795 служит около 500 офицеров. Они разделены на три управления: разведывательное, штурмовое и боевого обеспечения.

По данным издания, разведывательное управление Центра 795 занимается мониторингом соцсетей, разведкой по коммерческим спутниковым снимкам, работой с агентурными сетями за рубежом, перехватом сигналов и оптической разведкой с дронами "Орлан" и "Элерон".

В штурмовое управление, как объяснили в издании, входит четыре отдела боевого применения, в каждый из которых входит четыре автономные ударные группы, и ни одна из групп не знает о действиях остальных.

В издании рассказали, что управление боевого обеспечения Центра 795 состоит из пяти отделов: бронетанковый, артиллерийский, медицинский, взрывотехнический и ПВО, а также специализированных отделений, занимающихся противотанковыми операциями, техобслуживанием, фортификациями и логистикой. На вооружении у них находятся танки Т-90А и реактивные системы залпового огня Смерч калибра 300 мм.

СБУ разоблачила корректировщика российского ГРУ - что известно

Напомним, что в феврале Служба безопасности Украины разоблачила корректировщика российской военной разведки при подготовке обстрелов сразу трех регионов Украины. Агент россиян готовил координаты для воздушных атак врага по Волынской, Ровенской и Тернопольской областям.

СБУ разоблачили злоумышленника еще на начальном этапе его разведывательной деятельности, задокументировали его и задержали по месту жительства. По данным следствия, наведением российских обстрелов занимался завербованный врагом 42-летний переселенец из Луганской области.

Вас также могут заинтересовать новости: