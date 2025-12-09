Таким образом лоукостер протестует против повышения авиационного налога в аэропорту Брюссель-Шарлеруа.

Ирландский бюджетный перевозчик Ryanair во вторник, 9 декабря 2025 года, объявил о резком сокращении своего присутствия в аэропорту Брюссель-Шарлеруа, являющемся вторым по величине в Бельгии. Также он считался одним из главных хабов лоукостера в Европе.

Как сообщается на сайте авиакомпании, под урезание попали:

1 млн мест (-22%);

5 самолетов, базирующихся в аэропорту;

20 маршрутов из зимнего расписания рейсов в Брюсселе на 26/27 год.

Почему Ryanair сокращает количество рейсов в Брюссель

Причиной таких действий в авиакомпании назвали решение правительства Бельгии удвоить с 2027 года авиационный налог до 10 евро за вылетающего пассажира, а также предложение городского совета Шарлеруа ввести со следующего года налог в размере 3 евро за пассажира, путешествующего из аэропорта.

Одновременно Ryanair направил письмо премьер-министру Бельгии Барту Де Веверу, а также еще ряду чиновников с призывом отменить повышение авиационного налога.

"Правительство Де Вевера странным образом решило еще больше увеличить и без того заоблачный авиационный налог Бельгии на +100% с января 2027 года, в дополнение к +150% в июле прошлого года. Эти неоднократные повышения этого вредоносного авиационного налога делают Бельгию абсолютно неконкурентоспособной по сравнению со многими другими странами ЕС, такими как Швеция, Венгрия, Италия и Словакия, где правительства отменяют авиационные налоги, чтобы стимулировать движение транспорта, туризм и создание рабочих мест", – заявил представитель Ryanair Джейсон Макгиннес.

Кроме того, он предупредил, что в следующем году сокращения рейсов углубятся, если бельгийская сторона не прислушается к требованиям перевозчика.

Ryanair сокращает рейсы и в другие страны Европы

Как сообщал УНИАН.Туризм, в конце ноября 2025 года Ryanair объявил об отмене всех рейсов на португальские Азорские острова.

До этого бюджетный перевозчик провел несколько волн сокращений рейсов в Испанию, а также ограничил свое присутствие в Австрии, Германии и Франции.

Во всех случаях лоукостер обвинял местные аэропорты и власти в слишком высоких по его мнению налогах и сборах.

