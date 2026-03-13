Эксперты назвали 10 деревьев, которые никогда не следует сажать во дворе

Некоторые деревья лучше сажать подальше об домов.

Живописная подъездная дорожка, обрамленная высокими деревьями, может казаться идеальным вариантом, но прежде, чем решить, что посадить, стоит дважды подумать. Некоторые деревья могут повредить автомобиль или дорожное покрытие.

Издание Martha Stewart выяснило у экспертов, какие деревья не следует выбирать сажать во дворе.

Восточный тополь

Восточный тополь – быстрорастущий гигант, популярный благодаря своей тени.

"В конце весны он выделяет семена, которые могут забить воздухозаборник и радиатор вашего автомобиля. Его корни агрессивно ищут влагу, что может повредить подъездную дорожку", - говорит региональный менеджер Davey Tree Services Адам Пассо.

Грецкий орех

Ореховые деревья имеют раскидистую крону, но не высокая.

"Если посадить их рядом с подъездной дорожкой, они быстро захватят её, а автомобили подвергнуться бомбардировке орехами", - говорит специалист по оценке рисков, связанных с деревьями, Мейсон Ханрахан.

Итальянский кипарис

Итальянскому кипарису требуется открытое пространство для дренажа почвы, и у него могут возникнуть проблемы с удержанием влаги в почве.

"Это дерево, в частности, плохо переносит отражение тепла от бетона. Это дерево может даже повредить бетон подъездной дорожки своей обширной корневой системой", - говорит арборист Леви Уильямс.

Секвойя

Секвойи часто высаживают в качестве защитных деревьев на небольших участках. Однако они вырастают очень высокими, а их корни могут повредить подъездные пути и фундаменты домов.

"Из-за огромной высоты секвойи имеют корневую систему, протяженность которой превышает 30 метров, чтобы выдержать свой вес. Мы часто сталкиваемся с тем, что со временем эти деревья поднимают асфальт на подъездных дорожках, а некоторые подъездные пути становятся недоступными из-за очень старых деревьев, посаженных поблизости", - говорит ландшафтный дизайнер Уорд Дилмор.

Американский вяз

Американский вяз считается классическим деревом благодаря своей красивой форме, напоминающей вазу. Однако его корневая система невероятно мелкая и широко раскинутая.

"Поскольку корни находятся близко к поверхности, поэтому могут поднимают тротуары. На подъездной дорожке они создают длинные трещины, похожие на паутину, и в конечном итоге поднимают целые участки асфальта или бетона", - говорит Пассо.

Клен ясенелистный

Клен ясенелистный – этот вид клена, распространенный на Среднем Западе и Востоке, который часто считают "сорняковым" деревом, поскольку он растет где угодно.

"Эти деревья являются основным хозяином для клопов боксэлдера. Хотя эти насекомые безвредны для человека, осенью они могут роиться вокруг авто и гаража в поисках места для зимовки. Кроме того, древесина очень слабая и склонна к расколу во время сильных бурь", - говорит Пассо

Клен серебристый

Клены серебристые имеют одни из самых разрушительных корней на планете.

"Их корни растут быстро и близко к поверхности почвы. Они известны тем, что могут уничтожить фундамент, поднимают тротуары и даже разрывают водопроводные магистрали. Некоторые муниципалитеты не рекомендуют или даже запрещают их", - говорит Ханрахан.

Если посадить серебристый клен рядом с подъездной дорожкой, его корни будут давить на асфальт, вызывая трещины и неровности. Кроме того, у них слабая древесина, и они склонны к структурным дефектам, что делает их уязвимыми к повреждениям во время бури.

Красная шелковица

Деревья шелковицы дают обильный урожай темных и сочных ягод.

"Если летом припарковать машину под деревом шелковицы, ягоды падают и окрашивают все в фиолетовый цвет, но настоящий кошмар – это птицы. Они едят ягоды, сидят на дереве и оставляют по всей машине фиолетовые "подарки", содержащие кислоты, которые могут разъесть краску", - говорит Пассо.

Золотой бамбук

Существует множество сортов бамбука, и этот сорт размножается корневищами.

"Это означает, что он будет расти как трава. Он будет пробиваться новыми побегами сквозь асфальт и небольшие трещины в подъездной дорожке", - говорит Дилмор.

Кустовые сорта бамбука гораздо легче контролировать.

Американское амбровое дерево

Американские амбровые деревья могут сбрасывать тысячи колючих семенных коробочек вдоль тротуаров и подъездных дорожек.

"Они могут создавать настоящий беспорядок и становиться очень скользкими после дождя", – говорит Дилмор.

