Не для украшения: для чего нужны белые линии на солнечных панелях

Рассматривая солнечные панели, можно заметить на их поверхности характерную сетку из белых линий. На первый взгляд может показаться, что это просто декоративный элемент, но на самом деле эти линии играют важную роль, пишет BGR.

В издании напомнили, что солнечная панель создается путем соединения нескольких солнечных фотоэлектрических ячеек, каждая из которых, как правило, изготовлена из тонких листов кремния, содержащих бор и фосфор, зажатых между проводящими панелями.

На поверхности этих элементов есть два вида линий сетки солнечных элементов, различающихся по толщине. В издании отметили, что они являются неотъемлемой частью любой солнечной панели и используются для передачи энергии от панели в дом.

Когда солнечный свет попадает на кремниевый лист в солнечных элементах, фотоны поглощаются панелью, что приводит к фотоэлектрическому эффекту. В результате вырабатывается энергия в виде электрического тока.

В издании добавили, что энергия, вырабатываемая солнечными панелями, проходит по линиям солнечных элементов, причем каждый тип служит определенной цели. Более тонкие линии сетки называются "пальцами" и служат в качестве путей для электронов. Эти электроны проходят по "пальцам" в виде постоянного тока, пока не достигают "шин" солнечных элементов.

Шинами называют более толстые линии сетки. Они собирают энергию, которая в конечном итоге проходит через инвертор для генерации переменного тока, предназначенного для использования в доме.

В издании подчеркнули, что только после генерации переменного тока солнечная энергия может быть использована в электроприборах, так как дома не рассчитаны на работу с постоянным током.

