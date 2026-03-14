В Йеллоустоуне вороны научились следить за охотой волков, чтобы добыть больше пищи

Стаи воронов обследуют места, где волчьи стаи успешно охотятся.

В Йеллоустонском национальном парке в США вороны тесно связаны с охотой волков. Как пишет Discover Wild Life, на протяжении многих лет наблюдается, как вороны следуют за волками, претендуя на добычу после успешной охоты.

Изучая поведение птиц, команда ученых прикрепила GPS-трекеры к 69 отдельным воронам и сравнила их передвижения с передвижениями волков, которые уже имели ошейники с подобными устройствами.

Как говорится в исследовании, опубликованном в Science, вороны не делали того, чего от них ожидали. Вместо этого они посещали различные места, где волки были распространенным явлением, например, плоские долины. Ведущий исследователь Маттиас Лоретто сравнивает их стратегию с обходом нескольких супермаркетов в поисках определенного продукта питания. Он говорит, что уже было известно, что вороны запоминают надежные источники пищи, такие как свалки, но это исследование показывает, что они могут делать больше, чем это.

Ученые говорят, что охота непредсказуема. И поэтому вороны не следуют за волками постоянно, а отслеживают наиболее благоприятные участки, ища и используя закономерности в свою пользу.

До сих пор не совсем понятно, как вороны решают посетить определенную местность. Один ворон провел неделю на большой свалке, прежде чем перелететь 155 км к месту, где волки регулярно успешно охотятся.

"Мы не понимаем, что заставляет их оставаться или уходить – возможно, социальные факторы, такие как интеграция в местную группу", – говорит он.

Оказавшись в местности, где, как известно воронам, волки добывают дичь, они прислушиваются к их вою или даже к другим голосовым сигналам падальщиков. У воронов есть особый крик, который они издают, когда видят пищу, к которой у них еще нет доступа, поскольку там еще питаются волки или более крупные птицы, такие как беркуты.

Напомним, что ученые доказали, что вороны могут распознавать человеческие лица, годами помнить угрозы и даже научить следующие поколения птиц нападать на конкретного человека или другого врага.

Как выяснилось, в мозге этих птиц есть область, похожая на префронтальную кору млекопитающих, которую мы используем для принятия решений, планирования и социальной памяти. Самое примечательное, что плотность нейронов у вороновых является одной из самых высоких среди всех позвоночных подобного размера.

