России выгоден конфликт на Ближнем Востоке, – The Telegraph

Кремль, не участвуя напрямую в конфликте на Ближнем Востоке, сможет стать выгодополучателем от роста цен на ресурсы.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может неожиданно усилить позиции Москвы на мировой арене. Хотя Россия напрямую не участвует в войне в Иране, последствия кризиса – от роста цен на нефть до смещения международного внимания – могут оказаться выгодными для Кремля, говорится в анализе британского издания The Telegraph.

Одним из ключевых факторов является резкое подорожание нефти. Эскалация конфликта и угрозы судоходству через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью – уже вызвали рост цен на энергоресурсы.

Аналитики уверены, что Москва может выйти явным победителем из войны на Ближнем Востоке, и это произошло в решающий для Путина момент. Поскольку Россия получает выгоду, а внимание отвлекается, Киев более всего заинтересован в прекращении конфликта в Иране, чтобы война в Украине могла выйти на "финишную прямую".

Международные энергетические санкции, повышение мировых цен на нефть и ценовые ограничения между ЕС и Великобританией создали серьезные финансовые трудности для России, которая до начала полномасштабного вторжения получала 45 процентов своего федерального бюджета за счет доходов от нефти и газа.

Экономические проблемы Москвы стали настолько острыми, что она была вынуждена продавать золотой запас и обращаться к потребителям и малому бизнесу за финансированием, что привело к резкому росту стоимости жизни. Теперь фактическое закрытие Ормузского пролива и частичное прекращение добычи нефти в Персидском заливе привели к резкому скачку цен на нефть.

В четверг 12 марта Вашингтон объявил об отмене санкций на экспорт российской нефти в море на 30 дней, что станет значительным стимулом для Москвы, чтобы стабилизировать мировые энергетические рынки. Считается, что около 130 миллионов баррелей российской нефти застряли в море. В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент написал в социальных сетях, что эта мера "не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству".

После того как на прошлой неделе Министерство финансов США объявило, что разрешит Индии закупать российскую нефть в течение 30 дней без санкций, индийские компании приобрели 30 миллионов баррелей менее чем за неделю, что примерно соответствует всему месячному импорту страны в феврале.

Согласно подсчетам западных экспертов, Россия зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительного дохода от продажи нефти с начала конфликта на Ближнем Востоке и может накопить до 4,9 миллиарда долларов уже к концу марта.

Закрытие Ормузского пролива также может привести к сокращению до четверти мировых ежемесячных поставок сжиженного природного газа. Столкнувшись с ростом цен, Европа может быть вынуждена пересмотреть свой план постепенного отказа от российского СПГ, запланированного к 2027 году.

"Возможно, для нас сейчас лучше прекратить поставки на европейский рынок. Перейти на открывающиеся рынки и закрепиться там", – заявил Путин в комментариях государственным СМИ в среду, 11 марта.

Однако некоторые аналитики возражают, что без длительного кризиса Россия вряд ли получит значительные стратегические дивиденды.

В свою очередь экономический рост и ограничение поставок военной техники в Украину могут позволить РФ выйти вперед на поле боя, прежде чем требовать больших уступок от Киева на предстоящих переговорах.

Влияние кофликта на Ближнем Востоке на российскую экономику

Эскалация конфликта между США и Ираном привела к резкому росту мировых цен на нефть, что может принести значительные дополнительные доходы России и помочь Кремлю финансировать войну против Украины

Каждый новый день войны на Ближнем Востоке приносит России 150 миллионов долларов дополнительных нефтяных доходов в бюджет, пишет Financial Times.

Поставки сырой нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив сократились с примерно 20 млн баррелей в сутки до войны до минимальных объемов сейчас. Из-за быстрого заполнения хранилищ страны Персидского залива уже сократили общую добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей в сутки. При отсутствии быстрого восстановления морских перевозок потери поставок, вероятно, будут расти.

