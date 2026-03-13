Запрет Telegram не даст результата: эксперт объяснил, в чём проблема

По его словам, россияне могут пользоваться другими социальными сетями.

Сам по себе запрет Telegram не даст того эффекта, на который некоторые надеются. Разумнее сосредоточиться на борьбе с анонимными каналами. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Виктор Ягун, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины.

Он отметил, что в случае запрета Telegram российские спецслужбы просто перебазируются "туда, куда мы даже не ожидаем", используя другие соцсети.

"Речь идет об анонимных Telegram-каналах, которые нужно совместно с владельцами, руководителями или уполномоченными лицами тех или иных платформ не просто уничтожать, а закрывать", – сказал Ягун.

Видео дня

Он добавил, что 90% "тех, кто был завербован и поддерживал связь, были завербованы через Telegram-каналы, и эти Telegram-каналы активно используются российскими спецслужбами".

Перспектива блокировки Telegram

Как сообщал УНИАН, ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что Telegram-каналы в Украине должны быть зарегистрированы, а их владельцы – нести ответственность за публикуемый контент.

В то же время многие украинцы не поддерживают полную блокировку Telegram в стране, как показал всеукраинский опрос Социологической группы Rating Group. Впрочем, большинство выступает за усиление контроля над работой мессенджера со стороны правоохранительных органов.

Так, согласно результатам опроса, 76% украинцев не поддерживают полную блокировку Telegram в Украине. Еще 16% опрошенных заявили, что поддерживают блокировку мессенджера. Еще 8% респондентов сказали, что им трудно ответить.

