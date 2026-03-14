Тайна Бэнкси раскрыта: в Reuters назвали настоящее имя загадочного художника

В ходе расследования выяснилось, что под псевдонимом Бэнкси может скрываться художник из Бристоля.

Долгие годы настоящее имя знаменитого художника Бэнкси оставалось тайной. Теперь же его личность, вероятно, была раскрыта.

Как пишет Reuters, в ходе расследования выяснилось, что под псевдонимом Бэнкси может скрываться художник из Бристоля Робин Ганнингем. По словам журналистов, он является уроженцем британского Бристоля, где в 1990-х годах началась его карьера.

В агентстве проанализировали архивные материалы, старые интервью, публичные документы и свидетельства людей, которые были знакомы с художником. Они считают, что именно Ганнингем лучше всего соответствует описанию и биографии художника.

Отмечается, что Ганнингем в определенный момент сменил имя на Дэвид Джонс. Вероятно, это произошло из-за попыток британских СМИ раскрыть его личность.

Также журналисты добавили, что в конце 2022 года к разрушенному дому в селе Горенка в Киевской области подъехала машина скорой помощи, из которой вышли трое мужчин. Они приложили трафареты и начали рисовать баллончиками с краской, после чего появилось знаменитое граффити с бородатым мужчиной в ванне. Как оказалось, это была одна из работ Бэнкси.

Это была не единственная работа художника в Украине. Он лично подтвердил, что является автором семи граффити в Киеве, Ирпене, Горенке и Бородянке.

В агентстве напомнили, что Бэнкси стал знаменит своими работами на стенах зданий, мостах или других городских поверхностях. Многие из них имеют политический или социальный подтекст. Долгие годы Бэнкси работал анонимно, а его работы продавались на аукционах за миллионы долларов.

Бэнкси мог нарисовать граффити во Львове

Напомним, что в ноябре 2025 года после ночного массированного обстрела Украины во Львове обнаружили граффити, которое напоминает стиль художника Бэнкси. На рисунке изображены дети под зонтиком, который держит кот, защищая их от вражеской ракеты.

Первым снимок граффити опубликовал пользователь Instagram под именем severynkhobzey. Вскоре это фото опубликовал в своем Telegram-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

