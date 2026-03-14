'Я верю, что мои дети и внуки': Зеленский рассказал, как хочет запомниться украинцам

Президент Украины отметил, что окончательную оценку его деятельности должны дать потомки, которые будут жить в свободной Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что когда он покинет свой пост, украинцы будут помнить его в положительном ключе, сообщает Radio France.

"Я хотел бы, чтобы меня помнили, чтобы украинский народ помнил меня в положительном ключе", – поделился Зеленский.

Примечательно, что президент Украины рассказал, что чувствует на себе "тяжелую ответственность" и считает, что он "человек из народа", главная задача которого сейчас – сделать все возможное для защиты страны.

"Я делаю все возможное, чтобы мы не проиграли эту войну. Я надеюсь, что мы победим Россию. И тот факт, что мы держим линию фронта, уже является победой… Посмотрим, как меня будут помнить будущие поколения. Но я верю, что мои дети и внуки, которые останутся жить в Украине, будут помнить меня. Это важно", – заявил Зеленский.

При этом Зеленский отметил, что окончательную оценку его деятельности должны дать потомки, которые будут жить в свободной Украине.

Президент Украины считает, что демократия в стране жива и критика до сих пор существует.

"Критика существует, и тот факт, что вы о ней знаете, показывает, что демократия в Украине жива", - поделился Зеленский.

Он отметил, что если сравнить Украину и Россию в этом ключе, то именно в стране-агрессоре нет никакой критики.

"В России один человек все решает, и все страдают", – сказал Зеленский.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что Ближний Восток и война в Иране отвлекают внимание от Украины. Он не исключает, что Россия помогает Ирану, поставляя дроны-камикадзе типа "Шахед". Зеленский отметил, что с начала кризиса на Ближнем Востоке доходы России от продажи нефти выросли и за день составляют 150 миллионов. Президент Украины добавил, что Россия эти средства сразу же использует на военные нужды. Поэтому, по мнению Зеленского, отмена санкций против России – это плохо.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, США попросили перенести встречу по мирному завершению войны в трехстороннем формате, которая должна была состояться на следующей неделе. Президент Украины добавил, что причиной стала ситуация на Ближнем Востоке. Представители США из-за ситуации с безопасностью не готовы выезжать из страны. Россия же предложила, по словам Зеленского, провести встречу в Турции или Швейцарии. Однако США на это не согласились, поэтому сейчас выбирается новое место.

