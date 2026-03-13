Десятки нардепов хотят уйти в отставку из-за усталости и недовольства зарплатой, - Юрченко

По словам нардепа, около 50-60 человек уже написали заявления об отставке.

Десятки народных депутатов Украины из партии "Слуга народа" написали заявления об увольнении. Об этом заявил заявил народный депутат Александр Юрченко в эфире "Новини.Live".

"Насколько я знаю, несколько десятков депутатов уже написали заявления, хотят уйти, сложить мандат... Ну там, 50-60 человек", - сказал он.

По его словам, причинами являются, вероятно, длинная каденция парламента, усталость и низкая зарплата в 50 тысяч гривень.

Отравление нардепов - что известно

Напомним, что 12 февраля народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк предположил, что отсутствие кворума в парламенте связано с тем, что некоторые из коллег находятся в командировках, а еще часть депутатов якобы отравилась в парламентской столовой. При этом он пошутил, что получается, что "наступил не парламентский, а пищевой кризис".

Позже Верховная Рада в своем заявление подчеркнула, что заболевания народных депутатов и работников аппарата Рады не связаны с питанием в столовой парламента. Отмечалось, что такой вывод сделал Центр превентивной медицины Государственного управления делами на основании полученных результатов расследования.

В Раде напомнили, что после сообщений о возможных случаях отравления Аппарат немедленно инициировал проведение комплекса мер с привлечением соответствующих специалистов. Так, представителями Центра превентивной медицины была проведена проверка столовой и ее работников, документации, продуктов питания, процесса приготовления пищи, проведено исследование питьевой воды и воды для приготовления пищи.

