В России правнучку Никиты Хрущева внесли в реестр 'иноагентов'

Нина Хрущева неоднократно критиковала Путина и осуждала полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Министерство юстиции РФ признало "иноагентом" пять человек, среди которых правнучка бывшего советского лидера Никиты Хрущева. Об этом пишет The Moscow Times.

Отмечается, что всех пятерых фигурантов обвинили в распространение "фейков" о российской власти и участии в создании или распространении контента "иностранных агентов". В Минюсте РФ заявили, что Нина Хрущева выступала против войны в Украине и "участвовала в создании материалов иноагентов как респондент на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником".

В издании напомнили, что Нина Хрущева живет в США с 1980-х годов. Сейчас она является профессором Нового колледжа в Нью-Йорке, где читает курсы по международным СМИ, культуре и капитализму, кино и империи, а также современной политике и истории России.

Кроме того, Нина Хрущева неоднократно критиковала российского диктатора Владимира Путина. Она также говорила о том, что полномасштабное вторжение России в Украину "закончится катастрофой".

Предательницу Украины и Z-пропагандистку объявили "экстремистом" в РФ

Ранее стало известно, что пророссийская пропагандистка Татьяна Монтян внесена в официальный список "экстремистов" в России. Она активно поддерживала и оправдывала полномасштабное российское вторжение в Украину, а в 2023 году стала автором Telegram-канала "Специально для RT".

Монтян является гражданкой Украины. Она начинала свою карьеру как правозащитный адвокат, но в 2013 году раскритиковала Евромайдан, а после гибридного российского вторжения на Донбасс посещала оккупированные территории, где встречалась с руководством боевиков.

