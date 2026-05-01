Мужчина вернул плитки из средневекового монастыря, которые прихватил в детстве 60 лет назад

Во время семейной поездки в монастырь Венлок в Шропшире (Англия) в конце 1960-х годов девятилетний Саймон Уайт решил взять на память три куска декоративной глиняной плитки, датируемой концом XIII - началом XIV века. Спустя почти 60 лет мужчина вернул фрагменты этой плитки. Об этом пишет The Guardian.

68-летний Уайт, который сейчас является пенсионером и имеет квалификацию дипломированного оценщика, нашел обломки в старой жестяной коробке из-под ирисок во время переезда и сообщил об этом в организацию "English Heritage". По его словам, тогда отец поощрял сына забрать эти обломки, однако он всегда испытывал определенный дискомфорт и был в восторге, когда снова их нашел.

"Я помню тот день, когда все это произошло, а мой отец стоял на страже. Бог знает, что бы он сказал, если бы нас поймали. Что случилось с плитками потом, я не очень уверен, но они пережили многочисленные переезды и различные семейные потрясения, чтобы появиться на моем чердаке в начале этого года в потрепанной жестяной коробке", - рассказал мужчина.

Видео дня

Благодаря семейным дневникам Уайт выяснил, что они, скорее всего, происходят из монастыря Венлок, поэтому он связался с организацией "English Heritage", которая опекает этот объект.

В то же время помощник куратора благотворительной организации Мэтти Кембридж подчеркнула, что плитки, подобные тем, которые взял Уайт, существовали только в трех местах в Шропшире: аббатстве Хаугмонд, монастыре Бридгнорт и монастыре Венлок.

"Учитывая, что в монастыре Бриджнорт нет плиток на месте, а раскопки там проводились только после путешествия Саймона, а в аббатстве Хаугмонд на месте остался лишь небольшой участок плиток, мы можем сузить круг поиска найденных плиток до монастыря Венлок", - объяснила она.

Венлок когда-то был домом для монахов-клунианцев, которые любили изысканные архитектурные украшения. По словам Кембридж, "English Heritage" особенно поразило то, что на одном из фрагментов был изображен мотив дракона, о котором ранее на этом месте не было известно. На другом фрагменте изображено лицо, которое может принадлежать льву, или же это гримаса.

Уайт встретился с Кембриджем в монастыре Венлок, чтобы вернуть фрагменты.

"Он хотел устроить себе своеобразное паломничество. Никаких обид. Ему было всего девять лет, и ему сказали: "О, это красиво - забери домой". Мы очень благодарны мистеру Уайту за то, что он откликнулся", - отметила представительница организации.

Также Кембридж добавила:

"Случаи похищения сувениров из исторических зданий не являются чем-то чрезвычайным, хотя в данном случае необычным является то, что артефакты так хорошо сохранились в течение столь длительного времени. Сегодня мы приняли гораздо более строгие меры для предотвращения подобных случаев, но если пример мистера Уайта пробудит совесть у кого-то, кто сделал что-то подобное много лет назад, мы будем рады услышать от них".

Плитки не будут возвращены на место, а будут перевезены в археологическое хранилище English Heritage для дальнейшего анализа.

В то же время Уайт отметил, что после выхода на пенсию он начал интересоваться археологией.

"Местное общество, в которое я вступил, вероятно, негативно отнесется к этому. Это справедливо и правильно, что плитки вернутся домой", - подчеркнул он.

