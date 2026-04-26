Без толп туристов: назван курорт в Хорватии с более низкими ценами и красивыми пейзажами

В начале 2000-х годов Хорватия была скрытой жемчужиной Европы, которая оставалась вне внимания толп и полностью отсутствовала на туристических картах. Однако после вступления страны в ЕС в 2013 году ситуация значительно изменилась, поэтому Хорватия со временем стала очень популярным направлением. Об этом пишет Daily Mail.

В частности, в стране есть не столь известный приморский город Риека, из которого открываются виды на море и альпийские пейзажи Динарских Альп.

"Этот таинственный приморский город предлагает всю красоту, пляжные пейзажи и солнце популярных регионов - без толп туристов. Расположенная в пяти часах езды от Сплита, Риека лежит в заливе Кварнар на западе Хорватии и известна как "ворота" к хорватским островам Крк, Црес, Раб и Лошинь", - отмечается в материале.

Если говорить о еде и напитках, то здесь цены ниже, чем в других городах страны - бокал вина стоит 2,50 евро (около 130 грн).

"Для гурманов, которые ищут местные деликатесы, Риека предлагает попробовать разнообразные хорватские блюда "пека" - это рыбные блюда, приготовленные на медленном огне, с добавлением осьминога, чеснока, оливкового масла и диких овощей", - добавляют в издании.

Этот приморский город даже получил звание "Культурной столицы Европы" в 2020 году благодаря своим новым музеям, среди которых Городской музей Риеки, известный как "Сахарный дворец", который был отреставрирован для восстановления его барочного великолепия.

В Daily Mail заверили, что благодаря низким тарифам и короткому времени в пути Риека является одним из самых выгодных пунктов отправления для путешествий по островам Хорватии.

Ранее эксперты назвали более доступную альтернативу озеру Комо. Речь идет об Охридском озере, которое простирается между Албанией и Северной Македонией.

Также УНИАН писал, что в Британии можно прогуляться по "спине дракона". Речь идет о местности под названием Пик-Дистрикт, которая известна своими невероятными пейзажами.

