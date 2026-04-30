Война в Иране не пугает: где украинцы планируют отдыхать летом 2026

Украинские туроператоры отмечают рост спроса на летние направления среди украинских туристов.

Несмотря на опасения по поводу срыва летнего туристического сезона из-за напряженности на Ближнем Востоке и кризиса с авиационным топливом, украинцы продолжают планировать летний отдых в 2026 году, но теперь делают это более прагматично.

Как рассказали УНИАН.Туризм в пресс-службе туроператора Join UP! Украина, в новых реалиях в фокусе украинских туристов – восстановление и перезагрузка, понятная логистика и гибкие условия бронирования, которые позволяют управлять бюджетом и снижать риски нестабильности.

"На основе внутренней статистики раннего бронирования туроператор Join UP! Украина наблюдает оживление спроса на летние направления и бесспорное традиционное лидерство Египта и Турции, несмотря на неспокойную обстановку в ближневосточном регионе. Среди направлений путешественники также выбирают как знакомые Грецию, Тунис, Кипр, Болгарию, Черногорию, Албанию и Испанию, так и экзотические направления, включая новинку сезона – Китай, с безопасными маршрутами вдали от региональной напряженности", – отмечают в Join UP! Украина.

В то же время туроператор подчеркивает, что гибкости украинским туристам добавляет широкая география городов вылета на курорты из Молдовы (Кишинев), Польши (Жешув, Варшава, Катовице, Познань и другие), Чехии (Прага, Брно, Острава), Румынии (Бухарест, Яссы, Клуж-Напока, Тимишоара и другие), стран Балтии (Рига, Таллинн, Эстония и другие), Казахстана (Алматы, Астана) и автобусная программа из украинских городов.

Любимая классика "все включено": Египет и Турция

По данным Join UP! Украина, Египет и Турция стабильно занимают лидирующие позиции по количеству бронирований – эти направления украинские путешественники из года в год чаще всего выбирают для семейного отдыха с детьми благодаря развитой инфраструктуре курортов, гостеприимному сервису и формату "все включено".

"В этом году с началом обострения ситуации на Ближнем Востоке наблюдалось замедление бронирований по этим направлениям, однако, учитывая, что кризис не затронул курорты и они продолжают работать в привычном режиме, спрос постепенно восстанавливается и растет", – отмечают в пресс-службе туроператора.

Среди топ-запросов по Турции – средиземноморская Анталия (от 16 486 грн – здесь и далее по тексту указана цена тура за одного человека при двухместном размещении на 7 ночей на старте программы по направлению, она актуальна на дату публикации и может изменяться) с песчаными пляжами и купальным сезоном вплоть до октября, а также Бодрум (от 19 784 грн) и Даламан (от 20 867 грн) на Эгейском побережье с европейской атмосферой и, соответственно, меньшим количеством россиян, более комфортным климатом без сильной жары, уютными бухтами и пышной зеленью.

Полеты в Анталию стартуют в конце апреля. Первые летние рейсы в Бодрум и Даламан запланированы на конец мая.

В Египте самыми популярными по количеству запросов традиционно остаются Хургада (от 24 034 грн) и Шарм-эш-Шейх (от 23 232 грн). В то же время постепенно растет интерес к менее известному на украинском рынке Марса-Аламу (от 27 046 грн), который выбирают для отдыха преимущественно европейцы, и к относительно новому направлению на нашем рынке, куда полеты начались в прошлом году, средиземноморскому Эль-Аламейну (от 32 201 грн) – оптимальному варианту для тех, кто хотел бы открыть новые грани Египта и роскошно отдохнуть без толп.

Как отмечают аналитики туроператора, в этом году с началом обострения ситуации на Ближнем Востоке было зафиксировано снижение уровня заполняемости египетских отелей, по предварительным данным, на 20% по сравнению с периодом до начала войны. Причем основной отток пришелся на туристов из арабских стран Персидского залива и Соединенных Штатов из-за перебоев в авиасообщении и беспрецедентного роста цен на авиабилеты. В секторе чартерных рейсов (пакетных туров) существенных изменений не произошло, туристы отдыхают на египетских курортах как обычно.

Чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх доступны круглый год. Также на конец апреля запланирован старт полетов в Марса-Алам, а на конец мая – в Эль-Аламейн.

Море поближе к дому: Греция, Кипр, Албания, Испания, Черногория

"Средиземноморье и Балканы – хорошая альтернатива для тех, кому комфортнее отдыхать в пределах Европы. Важный нюанс: на глобальном уровне, по экспертным оценкам, этим летом ожидается переориентация туристических потоков в Европу и Азию на фоне ближневосточного кризиса. Поэтому здесь может быть больше людей, чем обычно", – предупреждают в Join UP! Украина.

В то же время Греция становится более доступной в плане разнообразия курортов, что дает путешественникам возможность выйти за рамки шаблонов и получить новые впечатления, посетив менее известные или популярные места. Крит (от 19 823 грн) остается одним из самых любимых летних направлений среди украинских туристов, особенно среди ценителей семейного отдыха с детьми в формате "все включено". Эксперты по туризму Join UP!™ считают его оптимальным вариантом для первого знакомства с Грецией благодаря прекрасно развитой инфраструктуре – от апартаментов до отелей класса "делюкс" и частных вилл, мягкому климату и впечатляющим ландшафтам, что позволяет совместить пляж, экскурсии, гастрономию и самостоятельные маршруты.

Из новинок сезона: Закинтос (от 26 029 грн) с потрясающими видами и легкой, молодежной атмосферой, аристократический Корфу (от 31 086 грн) с европейским шармом, Родос (от 21 611 грн) с исторической глубиной и Халкидики (от 28 321 грн) для тех, кто ценит европейский уровень сервиса и отдых в "зеленой" Греции без транспортных ограничений для передвижения.

Вылеты на Крит и Корфу стартуют в начале мая. Также запланированы на конец мая Халкидики, а на начало июня – Закинтос и Родос.

Кипр (от 29 256 грн) интересен тем, что предлагает не только пляжи, но и активный отдых в горах и античные исторические памятники. Здесь хорошо отдыхать в формате "день на тропе, вечер у моря" и сочетать хайкинг по тенистым лесным маршрутам с водопадами на горном массиве Троодос с пляжным релаксом на комфортных песчаных пляжах.

Рейсы в Ларнаку стартуют уже в начале мая.

Летняя Испания подходит практически под любой стиль отпуска: пляжный, городской отдых, гастрономический туризм, изучение местных традиций. Здесь очень хорошо развита инфраструктура для комфортного отдыха с маленькими детьми. Пальма-де-Майорка (от 41 507 грн) с морскими прогулками между Балеарскими островами, оживленная Барселона (от 34 970 грн) с великолепным культурным и историческим наследием, и комфортный Аликанте (от 40 006 грн) с белоснежными пляжами и очень чистым морем.

Рейсы по всем трем испанским направлениям стартуют в конце мая.

Черногория (от 21 046 грн) привлекает контрастами благодаря сочетанию морского побережья с отдыхом на природе и в горах без долгих переездов между локациями. Албанская Ривьера (от 25 215 грн) от Влеры до Саранды с захватывающими визуальными пейзажами в сочетании с археологическими и историческими достопримечательностями (парк Бутринт, исторические центры Бераты и Гирокастры) дарят ощущение "открытия нового" при приятном соотношении впечатлений и цены.

Полетная программа в Тиват и Тирану стартует в начале июня.

На автобусе к морю: Болгария, Черногория, Греция и Турция

Те, кому сложно решиться на вылет из соседних стран или сам перелет не подходит по разным причинам, выбирают ехать к морю на автобусе.

Болгария (от 9 750 грн – здесь и далее в этом блоке цена тура рассчитана на одного человека при двухместном размещении на 5+4 ночи или 8+2 ночи в зависимости от направления, она актуальна на дату публикации и может изменяться) сохраняет сильные позиции в этой нише не первый год и продолжает расти. Для семейного отдыха ее часто выбирают из-за широких песчаных пляжей, пологой береговой линии, мягкого черноморского климата и сервиса.

В этом сезоне автобусные рейсы в Болгарию стартуют в конце мая с выездом из Киева, Львова, Ужгорода, Луцка, Харькова и Запорожья. Ориентировочное время в пути – до 30 часов.

Еще одно популярное автобусное направление – Черногория (от 11 156 грн). Ее бронируют те, кто хочет совместить море и прогулки, различные форматы проживания (от бюджетных вилл до 5*), путешествия по стране и экскурсии. По желанию можно выбрать как "все включено", так и более премиальный отдых с развлечениями для взрослых и детей.

Автобусная программа по этому направлению стартует в начале июня из Киева. Ориентировочное время в пути – 30-40 часов.

Живописная и неторопливая Греция (от 19 935 грн) также доступна на автобусе. Туры стартуют из Киева и Львова в конце мая.

В Турцию (от 15 842 грн) автобусы отправляются в начале мая из Киева, Одессы, Харькова и Запорожья. Примерное время в пути – более 40 часов.

Экзотика: Тунис и новое направление сезона Китай

Тунис туристы выбирают как бюджетную альтернативу традиционным направлениям в формате "все включено", поскольку отдых на курорте начинается в разгар летнего сезона, когда цены на традиционные направления уже достигают максимума. Страна сочетает в себе экзотические для нас пустынные ландшафты и берберскую культуру с европейским сервисом и известна лечебными и оздоровительными морскими процедурами (талассотерапия).

Рейсы в Энфиду (от 26 542 грн – здесь и далее по тексту указана цена тура за одного человека при двухместном размещении на 7 ночей на старте программы по направлению, она актуальна на дату публикации и может изменяться) стартуют в конце мая, а в Монастир (от 24 505 грн) – в начале июня.

Украинцы также интересуются новинкой сезона – Китаем. Хайнань (от 45 032 грн) сочетает в себе все прелести тропического острова с классическим курортным сервисом: приятное море, большие курорты, джунгли "за забором" и городские развлечения курортного города Санья.

В Санью туроператор уже летает из Праги.

Как война в Иране меняет летний туристический сезон 2026

Как сообщал УНИАН.Туризм, европейские и заокеанские туристы сейчас находятся в некотором ступоре из-за влияния войны в Иране на путешествия – люди опасаются, что из-за нехватки авиационного топлива и необходимости облетать опасные регионы поездки станут дороже или вообще сорвутся.

Также есть определенные опасения относительно безопасности – ранее аналитики отмечали уменьшение количества бронирований в ряд средиземноморских стран. Тем временем Португалия и Испания, напротив, столкнулись с всплеском интереса.

А вот украинские туристы, которые уже пятый год живут в условиях войны, давно адаптировались к сложным путешествиям, постоянным колебаниям цен и другим форс-мажорам. Более того, именно страх европейских туристов может принести украинцам определенные выгоды – от меньших толп на некоторых популярных направлениях, таких как Турция или Египет, до более приятных цен.

