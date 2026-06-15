Африканцев заманивают в РФ на работу, а отправляют на фронт в Украине, – The Telegraph

Россия использует предложения о трудоустройстве, образовательные гранты, спортивные мероприятия и миграционные агентства как инструменты для привлечения иностранцев в страну с последующим подписанием военных контрактов.

Россия, вероятно, использует схемы трудоустройства и образовательные программы для привлечения граждан африканских стран к участию в войне против Украины. Об этом говорится в расследовании The Telegraph со ссылкой на новый доклад украинского Центра стратегических коммуникаций и свидетельства самих участников.

Издание приводит историю 25-летнего кенийца, представившегося именем Майкл. По его словам, в 2025 году ему предложили работу в России, связанную с охраной объектов в тылу. Обещали единовременную выплату около 5,6 тысячи фунтов стерлингов и ежемесячную зарплату 1,7 тысячи фунтов.

Однако после прибытия в Россию, как утверждает мужчина, он подписал военный контракт на русском языке, который не понимал, получил оружие и практически без подготовки оказался на фронте в Украине.

Видео дня

"Они дали нам бронежилеты и оружие и сказали идти. Меня никто ничему не обучал. Пользоваться винтовкой я научился, наблюдая за другими", – рассказал он The Telegraph.

Согласно исследованию украинского Центра стратегических коммуникаций, Россия использует предложения о трудоустройстве, образовательные гранты, спортивные мероприятия и миграционные агентства как инструменты для привлечения иностранцев в страну с последующим подписанием военных контрактов.

Авторы доклада утверждают, что Кремль использует социально-экономические проблемы африканских государств и стремление людей найти работу за рубежом.

По данным украинской военной разведки, которые приводит издание, удалось идентифицировать 2965 граждан африканских стран, подписавших контракты с российской армией.

Наиболее часто вербовка затрагивала граждан Кении, Египта, Камеруна, Ганы, Нигерии, Уганды, Алжира, Мали, Южного Судана и Южной Африки.

По словам собеседника издания, первоначально он занимался доставкой продовольствия, позже оказался непосредственно на передовой, постоянно сталкивался с угрозой атак украинских дронов, впоследствии дезертировал и смог вернуться домой при содействии посольства Кении. Из семи его знакомых, которые вместе отправились в Россию, один погиб, один пропал без вести, остальные вернулись. Сам Майкл утверждает, что обещанных денег так и не получил.

"Это было не то, на что я соглашался. И война никогда не бывает лёгкой", – сказал он.

Вербовка иностранцев в армию РФ

Ранее Foreign Policy сообщало, что РФ расширяет сеть вербовки иностранцев для участия в войне против Украины. Под видом предложений о работе Кремль все активнее привлекает граждан африканских стран. Издание привело случай гражданина Кении Клинтона Могесы, который иллюстрирует масштаб проблемы. После завершения работы в Катаре он сообщил семье о новой вакансии в России, однако уже через несколько дней оказался на военной подготовке. Позже ГУР МОУ подтвердила его гибель на оккупированной территории Украины.

Великобритания объявила о санкциях против десятков лиц и организаций, причастных к вербовке уязвимых мигрантов для борьбы на стороне РФ против Украины и производству беспилотников для использования в военных действиях, пишет Reuters.

Вас также могут заинтересовать новости: