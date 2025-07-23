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Надежда Бурбела
Средиземноморский курорт Эль-Аламейн – это совсем другой Египет

Другой Египет: северное побережье приглашает украинцев, но еще не научилось, как нам угодить

11:43, 23.07.2025
24 мин. Туризм

В этом году туроператоры заманивают клиентов на Средиземноморское побережье Египта, где традиционно летом отдыхают арабы – но, несмотря на идеальный в это время климат, для удовлетворения потребностей европейцев египтянам на севере еще много над чем надо работать.

Традиционно самыми популярными направлениями в Египте являются зоны на побережье Красного моря – Шарм-эль-Шейх, Марса-а-лам и Хургада. Путешественники, которые хотя бы раз посещали эти популярные туристические места, думают, что почти полностью открыли для себя страну фараонов и поняли ее главные "фишки" – огромные отели Ultra All Inclusive, как оазисы в пустыне, кристально чистое море с непревзойденным подводным миром, напоминающим аквариум, близкий к идеальному сервис (если выбирать отели 5*). Впрочем, кроме очевидных преимуществ, эти курорты имеют и общий недостаток: невероятную жару летом.

Но есть и другой Египет – северное побережье страны с выходом к Средиземному морю, которое традиционно считалось местом отдыха для состоятельных египтян и выходцев из других арабских стран. С недавнего времени инвесторы из ОАЭ и Турции активно продвигают эту часть страны именно для европейских гостей (мол, море в июне-июле теплее, чем в Италии, а цены ниже, чем в Греции), и, в частности, украинцев.

УНИАН посетил премиальный северный курорт Египта – Эль-Аламейн, который украинский туроператор Join Up! недавно добавил в свой портфель, и составил перечень "плюсов" и "минусов" этого направления.

Видео дня

Средиземноморская жемчужина

Самое главное преимущество Эль-Аламейна, что делает его удачным выбором для отпуска летом – климат. В отличие от остального Египта, где летние месяцы считаются низким сезоном из-за изнуряющей жары (45+), на северном побережье именно лето является лучшим временем для отдыха. Поэтому, собственно, это направление любят состоятельные египтяне, убегающие от невыносимого солнца в Каире и Асуане.

Температура воздуха здесь нагревается до комфортных 28-30 градусов, а море в конце июня уже хорошо прогрето до 26-27-ми. Этого достаточно, чтобы остыть, но при этом не вздрагивать от слишком резкого контраста, входя в воду.

Правда, несмотря на довольно комфортную температуру воздуха, не стоит недооценивать силу местного солнца – оно в этих широтах коварное, даже в утренние часы. Автор этих строк, к сожалению, в первый же день отдыха проигнорировала старое доброе правило и не сразу воспользовалась солнцезащитным кремом. Результат – пестрые ожоги, которые напоминали о себе почти до конца отпуска и стали нежелательным "сувениром" из поездки. Так что берегите свою кожу от ультрафиолета – солнце в Эль-Аламейне не шутит.

Что интересно, сезон в этой части Египта длится с апреля по октябрь, в остальные месяцы для пляжного отдыха здесь слишком холодно.

Исторический центр

Другое очевидное преимущество нового курорта – его расположение. Он находится вблизи старинной Александрии и относительно недалеко от Каира. Что делает эту локацию идеальной для людей, желающих посвятить свой отдых не только солнцу и морю, но и изучению древностей и чудес света: величественных пирамид, легендарного сфинкса и старинного форта Кайт-Бей, на месте которого раньше возвышался Александрийский маяк.

Собственно, посещению исторических памятников страны фараонов преимущественно и была посвящена поездка группы журналистов из Украины, Польши и Румынии, среди которой оказалась и корреспондентка УНИАН.

Первым делом по прибытию на знаменитое северное побережье мы посетили Александрию – древнюю столицу и культурный центр Египта, история которого насчитывает более 2300 лет. Город фантастических контрастов, архитектура которого испытала влияние многих цивилизаций. Здесь античные римские колонны мирно соседствуют с арками и миноретами мечетей, а обшарпанные французские виллы выходят своими высокими окнами непосредственно на восточные базары: шумные, яркие, полные ароматов специй. Все это – в легком беспорядке, с присущей восточным небрежностью и хаотичностью. Но именно эта эклектика и делает город по-настоящему живым, не похожим ни на какой другой.

В течение экскурсии мы посетили четыре основные локации.

Самая главная достопримечательность Александрии – знаменитая крепость Кай-Бей, ставшая своеобразным продолжением Фаросского маяка. Построена она была в 15 веке буквально на месте одного из Семи чудес света, и для её возведения использовались те самые блоки, оставшиеся от легендарного сооружения.

Фото Фортеця 23 июля 2025
Фото Фортеця 23 июля 2025
Фото Фортеця 23 июля 2025
Фото Фортеця 23 июля 2025
Фото Фортеця 23 июля 2025
Фото Фортеця 23 июля 2025
Фото Фортеця 23 июля 2025

Второе туристическое место, которое нам довелось посетить – коптская церковь Святого Марка, которая считается одним из трех древнейших храмов в мире. Считается, что появилась она на месте часовни, а до того – домика, построенного Святым Марком – одним из учеников Христа, апостолом-евангелистом, который поселился там и проповедовал христианство в Египте. Хотя церковь не раз разрушалась захватчиками, ее постоянно восстанавливали, расширяя, но при этом стараясь сохранить отдельные исторические элементы. Там Святой Марк и похоронен – вместе со всеми патриархами Египетской православной церкви.

Где-то неподалеку, согласно историческим документам, находится и могила Александра Македонского – но точная ее локация пока неизвестна ученым.

Фото Церква 23 июля 2025
Фото Церква 23 июля 2025
Фото Церква 23 июля 2025

И, напоследок, знаменитая Александрийская библиотека – масштабное округлое здание, на фасаде которого изобразили буквы, символы и иероглифы более 100 языков разных народов. Ранее на месте этого здания находилось древнейшее книгохранилище, возведенное еще до нашей эры. Древний памятник не сохранился – его подожгли еще на стыке тысячелетий. Однако уже в начале 21 века библиотеку построили на этом месте заново и сделали из нее настоящий арт-объект.

Объект действительно выдающийся и величественный, гиды с гордостью сообщают о том, что книгохранилище вмещает почти 8 миллионов печатных экземпляров. Правда, почему-то смущаются, стоит им заметить, что в Вернадке в Киеве доступны 15 миллионов книг.

Фото Бібліотека 23 июля 2025
Фото Бібліотека 23 июля 2025
Фото Бібліотека 23 июля 2025
Фото Бібліотека 23 июля 2025
Фото Бібліотека 23 июля 2025
Фото Бібліотека 23 июля 2025
Фото Бібліотека 23 июля 2025

Кроме Александрии, туристы могут увидеть и другие жемчужины Древнего Египта: пирамиды, загадочного Сфинкса и один из самых ценных музеев мира в Каире. С северного побережья добраться до столицы Египта значительно удобнее: если из популярной Хургады приходится отправляться на экскурсию ночью, чтобы прибыть в столицу утром (из Шарм-эль-Шейха подобные экскурсии вообще предлагаются только самолетом), то из Аламейна поездка длится комфортные три часа.

Но есть один нюанс: летом в Каире царит невыносимая жара, а солнце буквально выжигает кожу. Во время нашей поездки температура там достигла 49 градусов. Поэтому, если вы плохо переносите жару, возможно, стоит отложить знакомство с фараонами до осени-зимы.

Фото Каїр 23 июля 2025
Фото Каїр 23 июля 2025
Фото Каїр 23 июля 2025
Фото Каїр 23 июля 2025
Фото Каїр 23 июля 2025
Фото Каїр 23 июля 2025
Фото Каїр 23 июля 2025
Фото Каїр 23 июля 2025
Фото Каїр 23 июля 2025
Фото Каїр 23 июля 2025
Фото Каїр 23 июля 2025

Роскошь как во дворце, сервис как в профсоюзном санатории

Поскольку северное побережье Египта традиционно было ориентировано на туристов из арабских стран, которые ценят данное направление за мягкий летний климат, это не могло не сказаться на специфике сервиса. И это вызывает определенный культурный диссонанс, так как уровень обслуживания не всегда соответствует ожиданиям требовательных европейских путешественников.

Во время поездки мы поселились в двух отелях, оба из которых принадлежат к роскошной семье Rixos: Rixos Montaza Alexandria 5* и Rixos Premium Alamein 5*.

Первый – Rixos Montaza Alexandria – расположен в Александрии (что очень удобно для тех, кто желает посвятить как можно больше времени изучению этого исторического города), в цветущем саду, вблизи одной из главных достопримечательностей – дворца Монтаза, являющегося резиденцией туземного президента. Звучит заманчиво, не так ли?

Это небольшой двухэтажный отель клубного типа, в котором балконы номеров выходят непосредственно на море, расположившееся от них в ста метрах. Благодаря этому вы можете не закрывать дверь балкона и наслаждаться шумом морского прибоя даже ночью (если, конечно, вам не будут мешать шумные соседи – нам с ними, к сожалению, не повезло).

Фото Готель 1 23 июля 2025
Фото Готель 1 23 июля 2025
Фото Готель 1 23 июля 2025
Фото Готель 1 23 июля 2025
Фото Готель 1 23 июля 2025
Фото Готель 1 23 июля 2025
Фото Готель 1 23 июля 2025
Фото Готель 1 23 июля 2025
Фото Готель 1 23 июля 2025

Номера оформлены со вкусом, в лучших люксовых традициях. Рум-сервис также заслуживает уверенную "пятерку с плюсом": каждый день уборщики не только безупречно наводили порядок, но и оставляли креативные фигуры из полотенец - однажды даже дополненные живыми цветами.

Фото Номер 23 июля 2025
Фото Номер 23 июля 2025
Фото Номер 23 июля 2025
Фото Номер 23 июля 2025

Но не все в этом отеле было безупречно. Более того, некоторые проявления шли вразрез с визуальной роскошью и не вязались с привычным пятизвездочным отдыхом в более знакомых нашим туристам египетских локациях.

Так, значительная часть персонала не знала английского языка и общалась исключительно на арабском. Сервис в ресторане и на барах (за исключением одного, самого отдаленного) был невероятно медленным и иногда странным. Бармены не знали на память рецепты коктейлей, указанных в небольшом меню, и подолгу куда-то звонили и на арабском языке переспрашивали ингредиенты и последовательность смешивания. В обед и на ужин главный ресторан в отеле работает в режиме а-ля карт, однако меню очень ограничено – и даже из этого узкого круга позиций кухня могла приготовить... не все блюда. Хотя, справедливости ради, все, что мы попробовали, было вкусным.

Фото Їжа Готель 1 23 июля 2025
Фото Їжа Готель 1 23 июля 2025
Фото Їжа Готель 1 23 июля 2025
Фото Їжа Готель 1 23 июля 2025
Фото Їжа Готель 1 23 июля 2025

Но самым большим нашим разочарованием, к большому удивлению, оказалось... море. Из-за близости к общим городским пляжам, оно было грязным – на уровне Затоки или Евпатории 90-х. И это не преувеличение: к берегу постоянно прибивало пакеты, куски пластика, чьи-то ланч-боксы и водоросли. Из-за чего мы нередко шутили, что приехали в "матушку" Одессу, правда, морские мины под берегом не плавают – и то хорошо.

Сервиса на пляже, непосредственно в зоне перед номерами, не было. Так что если вам по нраву, когда шустрые официанты резво подносят охлажденные напитки прямо к шезлонгу, придется пройтись к самому отдаленному пляжу. Именно там находится единственный пляжный бар отеля, сервис которого приятно нас порадовал и смягчил предыдущие впечатления. Официанты из этой зоны также обслуживают лежаки, размещенные неподалеку.

Фото Брудне море 23 июля 2025
Фото Брудне море 23 июля 2025

Альтернативой грязному морю может стать большой удобный бассейн, который в этом отеле довольно просторный и заметно новый. Протестировали мы и его – но он был... пустым. Одинокий спасатель прятался от палящего солнца под зонтиком, а бармен на месте работы – в живописном баре-островке посреди бассейна – так за три дня и не появился. Хотя барную стойку ежедневно украшали несколько готовых ярких коктейлей, попробовать их мы не рискнули – похоже, эти напитки ждали гостей уже не первую неделю.

Поэтому общие впечатления оказались смешанными. Возможно, отель только недавно открыл свои двери, и поэтому работал не на полную мощность. Будем надеяться, с течением времени сервис улучшится.

...Однако, как оказалось, некоторые непривычные для нас особенности присущи сервису на всем северном побережье Египта.

Пять звезд с сюрпризами

Если первый отель был довольно тихим, спокойным и почти пустым, то второй – Rixos Premium Alamein 5* – оказался его полной противоположностью: ярким, шумным с максимальной загруженностью. Он расположился в упомянутом выше городке Эль-Аламейн, что всего в 40 минутах езды от Александрии, где мы остановились до этого.

В отличие от большинства египетских отелей, территориально этот курорт пошел не вширь, а вверх: это шесть небоскребов на 25 этажей (часть зданий занимают апартаменты).

Фото Другий готель 23 июля 2025
Фото Другий готель 23 июля 2025
Фото Другий готель 23 июля 2025
Фото Другий готель 23 июля 2025
Фото Другий готель 23 июля 2025
Фото Другий готель 23 июля 2025
Фото Другий готель 23 июля 2025
Фото Другий готель 23 июля 2025
Фото Другий готель 23 июля 2025
Фото Другий готель 23 июля 2025

На территории Rixos Premium Alamein 5 расположились несколько бассейнов, включая даже крытый и бассейн на крыше 4-го этажа с видом на море, огромное количество баров, ресторанов а-ля карт, большая сцена для вечерних развлечений и, конечно, широкая линия пляжа.

Фото Територія готелю 23 июля 2025
Фото Територія готелю 23 июля 2025
Фото Територія готелю 23 июля 2025
Фото Територія готелю 23 июля 2025
Фото Територія готелю 23 июля 2025
Фото Територія готелю 23 июля 2025
Фото Територія готелю 23 июля 2025
Фото Територія готелю 23 июля 2025
Фото Територія готелю 23 июля 2025
Фото Територія готелю 23 июля 2025
Фото Територія готелю 23 июля 2025

Именно пляж персонал отеля называет своей главной достопримечательностью, и не зря. Главной достопримечательностью всего Эль-Аламейна является очень красивый лазурный цвет моря, который действительно соответствует оттенку, который изображают на всех рекламных листовках и брошюрах.

Забегая вперед – вблизи море не такое романтичное и, опять же, грязноватое.

Среди других очевидных преимуществ отеля: питание. Здесь действительно готовят очень разнообразно и вкусно. Свежие осьминоги, кальмары, огромные креветки, широкий выбор дорогого европейского алкоголя – в этом эль-аламейнский Rixos соответствовал типичным ожиданиям человека, привыкшего к барам и кухне Rixos.

Фото Їжа Готель 2 23 июля 2025
Фото Їжа Готель 2 23 июля 2025
Фото Їжа Готель 2 23 июля 2025
Фото Їжа Готель 2 23 июля 2025
Фото Їжа Готель 2 23 июля 2025
Фото Їжа Готель 2 23 июля 2025
Фото Їжа Готель 2 23 июля 2025
Фото Їжа Готель 2 23 июля 2025
Фото Їжа Готель 2 23 июля 2025
Фото Їжа Готель 2 23 июля 2025
Фото Їжа Готель 2 23 июля 2025
Фото Їжа Готель 2 23 июля 2025

Однако, вот, обслуживание номеров в этом отеле оказалось значительно хуже, чем у его предшественника. Да и сами номера не выделялись роскошью.

В самый первый же день, примерно через полчаса после заселения, к нам в комнату зашел уборщик – чтобы, как можно догадаться, поздороваться. Однако он настойчиво говорил по-арабски, ни слова не понимал по-английски и, ожидаемо, разговор не клеился.

Со своими обязанностями он справлялся также посредственно. Как только мы заселились, выяснилось, что в номере отсутствуют все средства гигиены в стационарных дозаторах (очевидно, перед нами отдыхали туристы из России, – которых, как ни прискорбно, на курорте оказалось много, – которые не поленились сцедить все это добро в баночки и повезти домой). После нашего "жестового" обращения уборщик вроде бы что-то долил... но почему-то забыл о кондиционере для волос. До конца нашего отдыха мы того кондиционера так и не увидели.

С уборкой также были нюансы. В первый вечер автор этих строк убила муху, залетевшую сквозь открытое окно, и положила ее застывший труп на подоконнике. Тельце насекомого разделило отдых с нами вплоть до конца отпуска – возможно, перейдя по наследству следующим гостям. Покойся с миром, соседка...

Другой Египет: северное побережье приглашает украинцев, но еще не научилось, как нам угодить

Других журналистов из нашей группы тоже ждали сюрпризы. Например, одну из украинских коллег поселили в просторный номер на 17 этаже с панорамными французскими окнами, из которых открывался впечатляющий вид на территорию отеля и море. Однако окна были настолько грязными, что создавалось впечатление, будто их не мыли ни разу с момента открытия отеля.

Кроме того, в номерах отсутствовали халаты (возможно, их выдают по запросу на ресепшене, однако мы не уточняли). И традиционный для всех египетских отелей атрибут – забавные фигурки из полотенец, которые заботливо появляются в номерах отдыхающих после каждой уборки – этому Rixos не присущ. Уборщики ленились их делать даже после щедрых чаевых.

Парадоксальное море и переоцененные кабаны

Как мы уже отмечали, цвет моря в этих широтах просто фантастический. Благодаря светлому песку и ясному небу, отражающемуся в воде, создается эффект совершенной лазурной глади, которую нередко сравнивают по оттенку с Мальдивами.

Фото Море Ель-Аламейн 23 июля 2025
Фото Море Ель-Аламейн 23 июля 2025
Фото Море Ель-Аламейн 23 июля 2025
Фото Море Ель-Аламейн 23 июля 2025
Фото Море Ель-Аламейн 23 июля 2025

Однако, такое сравнение все же будет преувеличением, потому что, к сожалению, впечатление портит мусор, который иногда подплывает к линии берега. Позже мы поняли, в чем дело – мощный морской бриз периодически сдувает салфетки, пустые банки со столиков ресторанов, расположившихся на пирсе, перпендикулярно к пляжной линии. Однако, если бы персонал отеля бережнее относился к своей главной прелести и сразу поднимал все, что упало на пол, такого эффекта не было бы.

Все же местные работники не обучены ухаживать за морем, как это делают их коллеги с побережья Красного моря.

Более того, однажды автор этих строк подбежала к морю, чтобы достать большой кусок черного пластика, который прибивали к берегу мощные волны. Спасатель наблюдал за этим процессом с удивлением и искренним непониманием. После этого стало понятно, что проявления такого сознания в этих широтах лишены всякого смысла.

Впрочем линия пляжа в этом отеле довольно широкая и удобная, с большим количеством лежаков с зонтиками, которых хватает гостям даже во время максимальной перегруженности отеля.

Фото Пляж 23 июля 2025
Фото Пляж 23 июля 2025
Фото Пляж 23 июля 2025
Фото Пляж 23 июля 2025
Фото Пляж 23 июля 2025
Фото Пляж 23 июля 2025

За отдельную доплату гостям доступна даже частная часть пляжа с кабанами, в пару к которым идут по три лежака непосредственно у линии моря. Однако, по сравнению с другими – не только египетскими – отелями, этот сервис обходится непомерно дорого и совершенно не стоит своей высокой цены.

Для желающих отдохнуть на пляже с частным люксом доступны два пакета: по 100 и 150 долларов за одного человека (для сравнения, в остальных отелях, где нам выпадала возможность затестировать этот сервис, цена составляла 25-30 долларов за всю кабану, независимо от количества людей, и качество сервиса было на несколько голов выше).

Фото Кабани 23 июля 2025
Фото Кабани 23 июля 2025

В максимальный пакет входит бронь, собственно, кабана с мягким удобным матрасом и подушками, лежаки в метре от моря, собственный официант с индивидуальным обслуживанием из бара и ресторана, тарелка фруктов и бутылка итальянского игристого (Fragolino, хотя и называют здесь его более премиальным словом "просекко"). Пакет подешевле отличается тем, что кабана в таком случае доступна без матраса, и не включена бутылка вина.

Звучит привлекательно, хоть и дороговато. Однако на деле сервис оказался еще хуже – медленнее – чем на общем пляже: мы часами ждали, пока кто-то из официантов обратит на нас внимание и примет заказ. Потом столько же ждали наши коктейли. После нескольких эмоциональных замечаний местному менеджеру к нам таки подошел ловкий юноша и пообещал наведываться каждые двадцать минут. Но хватило его энтузиазма буквально на 3 визита, после чего он исчез, только успев принять заказ на обед. Впоследствии появился другой работник, которому мы напомнили свою предыдущую просьбу, но исчез и он. В конце концов мы таки дождались своего блюда, однако как только закончили есть – получили аналогичную порцию снова: заказ удвоился.

После того, как главный кабанщик (единственный работник, который искренне пытался наладить сервис) несколько раз звонил руководству и даже сбегал в отель, к нам таки приставили индивидуального официанта, как и предполагалось программой. Но если раньше сервис хромал на обе ноги, то теперь он стал надоедливым – паренек сел ждать в соседней кабане и подходил к нам каждые пять минут, искренне удивляясь, зачем его вызвали, если нам так часто ничего не нужно...

Море также разочаровало – в самой премиальной зоне пляжа вход в воду оказался самым неудобным – острые камни резали стопы, а бурные волны сбивали с ног... И из-за того, что именно участок кабан располагается ближе всего к ресторанам, мусора в воде плавало еще больше, чем на "бесплатном" пляже.

Впоследствии мы догадались, почему, казалось бы, премиальный сервис был таким ужасным. Кроме нас, в зоне кабан была еще одна арабская семья (остальной vip-пляж пустовал). Как мы заметили, арабы ни разу не пользовались услугами официанта – им хватило нескольких бутылок воды с самого утра, потом они сами сходили за пиццей и больше ни в чем не нуждались. Возможно, именно из-за этой разницы в менталитете официанты не понимали, зачем мы нуждались в их внимании: местные отдыхающие платят большие деньги за банальное отсутствие людей рядом.

Также эти арабские посетители ни разу не плавали в море – девушки просто сидели в песке на краю линии воды, позволяя заиленным волнам иногда окутывать их тело (спорное удовольствие, но на вкус и цвет...). Поэтому и удобный вход в воду для них, очевидно, не нужен.

Впрочем, если отель хочет ориентироваться на европейских туристов, им стоило бы лучше исследовать европейские ожидания и начать соответствовать именно им.

СПА на пятерку, но если повезет

Для всех гостей отеля Rixos Premium Alamein 5 доступно СПА, в котором можно выбрать тайский или египетский массаж, погреться в сауне и понежиться в джакузи.

Фото СПА 23 июля 2025
Фото СПА 23 июля 2025
Фото СПА 23 июля 2025

Мы для себя выбрали тайский массаж продолжительностью 30 минут. За это время опытные специалисты из Таиланда проработали те участки тела, о которых мы попросили, или где они почувствовали наибольшее напряжение. Например, в моем случае это была спина и особенно – зона шеи и плеч.

Внимательный читатель помнит, что в первый день отдыха автору этих строк не повезло страшно обгореть, и это сначала останавливало перед массажем. Однако все опасения были напрасными – мастерицы-тайки знали свое дело и профессионально обрабатывали проблемные участки, даря долгожданное расслабление и одновременно не повреждая многострадальную кожу.

Однако не всем участницам нашей группы повезло. По какой-то причине две девочки, которым сделали египетский массаж, к концу дня испытывали страшную головную боль. Впрочем, трудно оценить, было ли это вызвано именно неудачным массажем, или какими-то другими факторами.

Поэтому, подытоживая, тайский массаж в СПА – уверенно рекомендуем. Египетский – на ваш страх и риск, если попробуете – как говорится, оставляйте отзыв в комментариях.

Что касается джакузи и сауны, хоть они и открыты для посещения, но абсолютно ничем – ни по качеству, ни по опрятности, ни по просторности – не отличаются от аналогичных стандартных услуг среднего уровня в Киеве.

Что по россиянам

Если давно облюбованные украинцами египетские туристические локации – Шарм-эль-Шейх, Хургада и Марса-а-лам – уже научились обслуживать гостей из нашей страны, и в отелях, ориентированных на европейцев, русского языка почти не слышно (а тот, который слышно – преимущественно от наших русскоязычных соотечественников), то северному побережью страны фараонов еще есть над чем работать. По крайней мере, если оценивать те отели Rixos, в которых мы побывали (ведь эта сеть всегда была дружественной к русским, которые составляют большинство их гостей в базовой стране бренда – Турции).

В Rixos Montaza Alexandria мы несколько раз слышали русские песни, которые исполняла музыкальная группа на главной сцене (судя по акценту, певцы тоже прибыли из-за поребрика). Также русскоязычные песни можно было услышать в сетах россиянки-диджейки. Однако немногочисленные гости отеля, в своем большинстве, были арабами.

В Rixos Premium Alamein, который был как минимум в десять раз более загруженным гостями, гадкое "аканье" было слышно часто и много. Ведут они себя в основном прилично, флаги СССР на нижнем белье не носят и "Тагил", к счастью, не вопят, однако, если вы хотите отдохнуть от всего русского, здесь это сделать будет сложно.

Однажды мы разместились на шезлонгах рядом с зоной для танцев и других спортивных активностей и, к нашему удивлению, урок йоги там проводила... россиянка на русском языке.

К тому же, если в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде значительная часть персонала уже научилась здороваться с украинскими гостями фразой: "Слава Украине", то здесь – за счастье, чтобы они знали и хорошо понимали хотя бы английский. Правда, в платном баре, который расположился за линией ресторанов на пирсе и стал нашим приятным открытием, официант таки произнес украинский национальный лозунг. Как потом оказалось, в другие месяцы года египетский бандеровец по имени Ваэль работает на люксовых курортах Хургады – и потому свое дело знает хорошо.

...Северное побережье Египта станет хорошим выбором для людей, желающих как можно больше времени посвятить экскурсиям, которых в портфеле украинского туристического оператора Join Up! много на разный вкус. Также конкретно Rixos в Аламейне станет идеальным выбором для семей с детьми – благодаря разнообразной и по-настоящему вкусной кухне, пологому песчаному заходу в море, насыщенной анимации, бассейну с весельем и розовыми надувными фламинго, на которых не без тени зависти поглядывали и взрослые девушки.

Однако те туристы, которые привыкли к премиальному сервису дорогих люксовых отелей более популярных египетских курортов, возможно, почувствуют определенный диссонанс.

А что же по ценам в Эль-Аламейн? В целом, как информирует Join Up!, стоимость отдыха стартует от 31 556 гривень за человека при двухместном размещении за 7 ночей. В стоимость входит проживание с питанием, в зависимости от выбранного вида, авиаперелеты и страховка.

Стоимость проживания в Rixos Montaza Alexandria 5* начинается от 54 797 гривень, а Rixos Premium Alamein 5* с питанием Ultra ALL Inclusive – от 59 701 гривень за человека при двухместном размещении на неделю.

Редакция благодарит туроператора Join UP! за помощь в организации поездки.

Надежда Бурбела, фото и видео автора

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