Другой Египет: северное побережье приглашает украинцев, но еще не научилось, как нам угодить

В этом году туроператоры заманивают клиентов на Средиземноморское побережье Египта, где традиционно летом отдыхают арабы – но, несмотря на идеальный в это время климат, для удовлетворения потребностей европейцев египтянам на севере еще много над чем надо работать.

Традиционно самыми популярными направлениями в Египте являются зоны на побережье Красного моря – Шарм-эль-Шейх, Марса-а-лам и Хургада. Путешественники, которые хотя бы раз посещали эти популярные туристические места, думают, что почти полностью открыли для себя страну фараонов и поняли ее главные "фишки" – огромные отели Ultra All Inclusive, как оазисы в пустыне, кристально чистое море с непревзойденным подводным миром, напоминающим аквариум, близкий к идеальному сервис (если выбирать отели 5*). Впрочем, кроме очевидных преимуществ, эти курорты имеют и общий недостаток: невероятную жару летом.

Но есть и другой Египет – северное побережье страны с выходом к Средиземному морю, которое традиционно считалось местом отдыха для состоятельных египтян и выходцев из других арабских стран. С недавнего времени инвесторы из ОАЭ и Турции активно продвигают эту часть страны именно для европейских гостей (мол, море в июне-июле теплее, чем в Италии, а цены ниже, чем в Греции), и, в частности, украинцев.

УНИАН посетил премиальный северный курорт Египта – Эль-Аламейн, который украинский туроператор Join Up! недавно добавил в свой портфель, и составил перечень "плюсов" и "минусов" этого направления.

Видео дня

Средиземноморская жемчужина

Самое главное преимущество Эль-Аламейна, что делает его удачным выбором для отпуска летом – климат. В отличие от остального Египта, где летние месяцы считаются низким сезоном из-за изнуряющей жары (45+), на северном побережье именно лето является лучшим временем для отдыха. Поэтому, собственно, это направление любят состоятельные египтяне, убегающие от невыносимого солнца в Каире и Асуане.

Температура воздуха здесь нагревается до комфортных 28-30 градусов, а море в конце июня уже хорошо прогрето до 26-27-ми. Этого достаточно, чтобы остыть, но при этом не вздрагивать от слишком резкого контраста, входя в воду.

Правда, несмотря на довольно комфортную температуру воздуха, не стоит недооценивать силу местного солнца – оно в этих широтах коварное, даже в утренние часы. Автор этих строк, к сожалению, в первый же день отдыха проигнорировала старое доброе правило и не сразу воспользовалась солнцезащитным кремом. Результат – пестрые ожоги, которые напоминали о себе почти до конца отпуска и стали нежелательным "сувениром" из поездки. Так что берегите свою кожу от ультрафиолета – солнце в Эль-Аламейне не шутит.

Что интересно, сезон в этой части Египта длится с апреля по октябрь, в остальные месяцы для пляжного отдыха здесь слишком холодно.

Исторический центр

Другое очевидное преимущество нового курорта – его расположение. Он находится вблизи старинной Александрии и относительно недалеко от Каира. Что делает эту локацию идеальной для людей, желающих посвятить свой отдых не только солнцу и морю, но и изучению древностей и чудес света: величественных пирамид, легендарного сфинкса и старинного форта Кайт-Бей, на месте которого раньше возвышался Александрийский маяк.

Собственно, посещению исторических памятников страны фараонов преимущественно и была посвящена поездка группы журналистов из Украины, Польши и Румынии, среди которой оказалась и корреспондентка УНИАН.

Первым делом по прибытию на знаменитое северное побережье мы посетили Александрию – древнюю столицу и культурный центр Египта, история которого насчитывает более 2300 лет. Город фантастических контрастов, архитектура которого испытала влияние многих цивилизаций. Здесь античные римские колонны мирно соседствуют с арками и миноретами мечетей, а обшарпанные французские виллы выходят своими высокими окнами непосредственно на восточные базары: шумные, яркие, полные ароматов специй. Все это – в легком беспорядке, с присущей восточным небрежностью и хаотичностью. Но именно эта эклектика и делает город по-настоящему живым, не похожим ни на какой другой.

В течение экскурсии мы посетили четыре основные локации.

Самая главная достопримечательность Александрии – знаменитая крепость Кай-Бей, ставшая своеобразным продолжением Фаросского маяка. Построена она была в 15 веке буквально на месте одного из Семи чудес света, и для её возведения использовались те самые блоки, оставшиеся от легендарного сооружения.

Второе туристическое место, которое нам довелось посетить – коптская церковь Святого Марка, которая считается одним из трех древнейших храмов в мире. Считается, что появилась она на месте часовни, а до того – домика, построенного Святым Марком – одним из учеников Христа, апостолом-евангелистом, который поселился там и проповедовал христианство в Египте. Хотя церковь не раз разрушалась захватчиками, ее постоянно восстанавливали, расширяя, но при этом стараясь сохранить отдельные исторические элементы. Там Святой Марк и похоронен – вместе со всеми патриархами Египетской православной церкви.

Где-то неподалеку, согласно историческим документам, находится и могила Александра Македонского – но точная ее локация пока неизвестна ученым.

И, напоследок, знаменитая Александрийская библиотека – масштабное округлое здание, на фасаде которого изобразили буквы, символы и иероглифы более 100 языков разных народов. Ранее на месте этого здания находилось древнейшее книгохранилище, возведенное еще до нашей эры. Древний памятник не сохранился – его подожгли еще на стыке тысячелетий. Однако уже в начале 21 века библиотеку построили на этом месте заново и сделали из нее настоящий арт-объект.

Объект действительно выдающийся и величественный, гиды с гордостью сообщают о том, что книгохранилище вмещает почти 8 миллионов печатных экземпляров. Правда, почему-то смущаются, стоит им заметить, что в Вернадке в Киеве доступны 15 миллионов книг.

Кроме Александрии, туристы могут увидеть и другие жемчужины Древнего Египта: пирамиды, загадочного Сфинкса и один из самых ценных музеев мира в Каире. С северного побережья добраться до столицы Египта значительно удобнее: если из популярной Хургады приходится отправляться на экскурсию ночью, чтобы прибыть в столицу утром (из Шарм-эль-Шейха подобные экскурсии вообще предлагаются только самолетом), то из Аламейна поездка длится комфортные три часа.

Но есть один нюанс: летом в Каире царит невыносимая жара, а солнце буквально выжигает кожу. Во время нашей поездки температура там достигла 49 градусов. Поэтому, если вы плохо переносите жару, возможно, стоит отложить знакомство с фараонами до осени-зимы.

Роскошь – как во дворце, сервис – как в профсоюзном санатории

Поскольку северное побережье Египта традиционно было ориентировано на туристов из арабских стран, которые ценят данное направление за мягкий летний климат, это не могло не сказаться на специфике сервиса. И это вызывает определенный культурный диссонанс, так как уровень обслуживания не всегда соответствует ожиданиям требовательных европейских путешественников.

Во время поездки мы поселились в двух отелях, оба из которых принадлежат к роскошной семье Rixos: Rixos Montaza Alexandria 5* и Rixos Premium Alamein 5*.

Первый – Rixos Montaza Alexandria – расположен в Александрии (что очень удобно для тех, кто желает посвятить как можно больше времени изучению этого исторического города), в цветущем саду, вблизи одной из главных достопримечательностей – дворца Монтаза, являющегося резиденцией туземного президента. Звучит заманчиво, не так ли?

Это небольшой двухэтажный отель клубного типа, в котором балконы номеров выходят непосредственно на море, расположившееся от них в ста метрах. Благодаря этому вы можете не закрывать дверь балкона и наслаждаться шумом морского прибоя даже ночью (если, конечно, вам не будут мешать шумные соседи – нам с ними, к сожалению, не повезло).

Номера оформлены со вкусом, в лучших люксовых традициях. Рум-сервис также заслуживает уверенную "пятерку с плюсом": каждый день уборщики не только безупречно наводили порядок, но и оставляли креативные фигуры из полотенец - однажды даже дополненные живыми цветами.

Но не все в этом отеле было безупречно. Более того, некоторые проявления шли вразрез с визуальной роскошью и не вязались с привычным пятизвездочным отдыхом в более знакомых нашим туристам египетских локациях.

Так, значительная часть персонала не знала английского языка и общалась исключительно на арабском. Сервис в ресторане и на барах (за исключением одного, самого отдаленного) был невероятно медленным и иногда странным. Бармены не знали на память рецепты коктейлей, указанных в небольшом меню, и подолгу куда-то звонили и на арабском языке переспрашивали ингредиенты и последовательность смешивания. В обед и на ужин главный ресторан в отеле работает в режиме а-ля карт, однако меню очень ограничено – и даже из этого узкого круга позиций кухня могла приготовить... не все блюда. Хотя, справедливости ради, все, что мы попробовали, было вкусным.

Но самым большим нашим разочарованием, к большому удивлению, оказалось... море. Из-за близости к общим городским пляжам, оно было грязным – на уровне Затоки или Евпатории 90-х. И это не преувеличение: к берегу постоянно прибивало пакеты, куски пластика, чьи-то ланч-боксы и водоросли. Из-за чего мы нередко шутили, что приехали в "матушку" Одессу, правда, морские мины под берегом не плавают – и то хорошо.

Сервиса на пляже, непосредственно в зоне перед номерами, не было. Так что если вам по нраву, когда шустрые официанты резво подносят охлажденные напитки прямо к шезлонгу, придется пройтись к самому отдаленному пляжу. Именно там находится единственный пляжный бар отеля, сервис которого приятно нас порадовал и смягчил предыдущие впечатления. Официанты из этой зоны также обслуживают лежаки, размещенные неподалеку.

Альтернативой грязному морю может стать большой удобный бассейн, который в этом отеле довольно просторный и заметно новый. Протестировали мы и его – но он был... пустым. Одинокий спасатель прятался от палящего солнца под зонтиком, а бармен на месте работы – в живописном баре-островке посреди бассейна – так за три дня и не появился. Хотя барную стойку ежедневно украшали несколько готовых ярких коктейлей, попробовать их мы не рискнули – похоже, эти напитки ждали гостей уже не первую неделю.

Поэтому общие впечатления оказались смешанными. Возможно, отель только недавно открыл свои двери, и поэтому работал не на полную мощность. Будем надеяться, с течением времени сервис улучшится.

...Однако, как оказалось, некоторые непривычные для нас особенности присущи сервису на всем северном побережье Египта.

Пять звезд с сюрпризами

Если первый отель был довольно тихим, спокойным и почти пустым, то второй – Rixos Premium Alamein 5* – оказался его полной противоположностью: ярким, шумным с максимальной загруженностью. Он расположился в упомянутом выше городке Эль-Аламейн, что всего в 40 минутах езды от Александрии, где мы остановились до этого.

В отличие от большинства египетских отелей, территориально этот курорт пошел не вширь, а вверх: это шесть небоскребов на 25 этажей (часть зданий занимают апартаменты).

На территории Rixos Premium Alamein 5 расположились несколько бассейнов, включая даже крытый и бассейн на крыше 4-го этажа с видом на море, огромное количество баров, ресторанов а-ля карт, большая сцена для вечерних развлечений и, конечно, широкая линия пляжа.

Именно пляж персонал отеля называет своей главной достопримечательностью, и не зря. Главной достопримечательностью всего Эль-Аламейна является очень красивый лазурный цвет моря, который действительно соответствует оттенку, который изображают на всех рекламных листовках и брошюрах.

Забегая вперед – вблизи море не такое романтичное и, опять же, грязноватое.

Среди других очевидных преимуществ отеля: питание. Здесь действительно готовят очень разнообразно и вкусно. Свежие осьминоги, кальмары, огромные креветки, широкий выбор дорогого европейского алкоголя – в этом эль-аламейнский Rixos соответствовал типичным ожиданиям человека, привыкшего к барам и кухне Rixos.

Однако, вот, обслуживание номеров в этом отеле оказалось значительно хуже, чем у его предшественника. Да и сами номера не выделялись роскошью.

В самый первый же день, примерно через полчаса после заселения, к нам в комнату зашел уборщик – чтобы, как можно догадаться, поздороваться. Однако он настойчиво говорил по-арабски, ни слова не понимал по-английски и, ожидаемо, разговор не клеился.

Со своими обязанностями он справлялся также посредственно. Как только мы заселились, выяснилось, что в номере отсутствуют все средства гигиены в стационарных дозаторах (очевидно, перед нами отдыхали туристы из России, – которых, как ни прискорбно, на курорте оказалось много, – которые не поленились сцедить все это добро в баночки и повезти домой). После нашего "жестового" обращения уборщик вроде бы что-то долил... но почему-то забыл о кондиционере для волос. До конца нашего отдыха мы того кондиционера так и не увидели.

С уборкой также были нюансы. В первый вечер автор этих строк убила муху, залетевшую сквозь открытое окно, и положила ее застывший труп на подоконнике. Тельце насекомого разделило отдых с нами вплоть до конца отпуска – возможно, перейдя по наследству следующим гостям. Покойся с миром, соседка...

Других журналистов из нашей группы тоже ждали сюрпризы. Например, одну из украинских коллег поселили в просторный номер на 17 этаже с панорамными французскими окнами, из которых открывался впечатляющий вид на территорию отеля и море. Однако окна были настолько грязными, что создавалось впечатление, будто их не мыли ни разу с момента открытия отеля.

Кроме того, в номерах отсутствовали халаты (возможно, их выдают по запросу на ресепшене, однако мы не уточняли). И традиционный для всех египетских отелей атрибут – забавные фигурки из полотенец, которые заботливо появляются в номерах отдыхающих после каждой уборки – этому Rixos не присущ. Уборщики ленились их делать даже после щедрых чаевых.

Парадоксальное море и переоцененные кабаны

Как мы уже отмечали, цвет моря в этих широтах просто фантастический. Благодаря светлому песку и ясному небу, отражающемуся в воде, создается эффект совершенной лазурной глади, которую нередко сравнивают по оттенку с Мальдивами.

Однако, такое сравнение все же будет преувеличением, потому что, к сожалению, впечатление портит мусор, который иногда подплывает к линии берега. Позже мы поняли, в чем дело – мощный морской бриз периодически сдувает салфетки, пустые банки со столиков ресторанов, расположившихся на пирсе, перпендикулярно к пляжной линии. Однако, если бы персонал отеля бережнее относился к своей главной прелести и сразу поднимал все, что упало на пол, такого эффекта не было бы.

Все же местные работники не обучены ухаживать за морем, как это делают их коллеги с побережья Красного моря.

Более того, однажды автор этих строк подбежала к морю, чтобы достать большой кусок черного пластика, который прибивали к берегу мощные волны. Спасатель наблюдал за этим процессом с удивлением и искренним непониманием. После этого стало понятно, что проявления такого сознания в этих широтах лишены всякого смысла.

Впрочем линия пляжа в этом отеле довольно широкая и удобная, с большим количеством лежаков с зонтиками, которых хватает гостям даже во время максимальной перегруженности отеля.

За отдельную доплату гостям доступна даже частная часть пляжа с кабанами, в пару к которым идут по три лежака непосредственно у линии моря. Однако, по сравнению с другими – не только египетскими – отелями, этот сервис обходится непомерно дорого и совершенно не стоит своей высокой цены.

Для желающих отдохнуть на пляже с частным люксом доступны два пакета: по 100 и 150 долларов за одного человека (для сравнения, в остальных отелях, где нам выпадала возможность затестировать этот сервис, цена составляла 25-30 долларов за всю кабану, независимо от количества людей, и качество сервиса было на несколько голов выше).

В максимальный пакет входит бронь, собственно, кабана с мягким удобным матрасом и подушками, лежаки в метре от моря, собственный официант с индивидуальным обслуживанием из бара и ресторана, тарелка фруктов и бутылка итальянского игристого (Fragolino, хотя и называют здесь его более премиальным словом "просекко"). Пакет подешевле отличается тем, что кабана в таком случае доступна без матраса, и не включена бутылка вина.

Звучит привлекательно, хоть и дороговато. Однако на деле сервис оказался еще хуже – медленнее – чем на общем пляже: мы часами ждали, пока кто-то из официантов обратит на нас внимание и примет заказ. Потом столько же ждали наши коктейли. После нескольких эмоциональных замечаний местному менеджеру к нам таки подошел ловкий юноша и пообещал наведываться каждые двадцать минут. Но хватило его энтузиазма буквально на 3 визита, после чего он исчез, только успев принять заказ на обед. Впоследствии появился другой работник, которому мы напомнили свою предыдущую просьбу, но исчез и он. В конце концов мы таки дождались своего блюда, однако как только закончили есть – получили аналогичную порцию снова: заказ удвоился.

После того, как главный кабанщик (единственный работник, который искренне пытался наладить сервис) несколько раз звонил руководству и даже сбегал в отель, к нам таки приставили индивидуального официанта, как и предполагалось программой. Но если раньше сервис хромал на обе ноги, то теперь он стал надоедливым – паренек сел ждать в соседней кабане и подходил к нам каждые пять минут, искренне удивляясь, зачем его вызвали, если нам так часто ничего не нужно...

Море также разочаровало – в самой премиальной зоне пляжа вход в воду оказался самым неудобным – острые камни резали стопы, а бурные волны сбивали с ног... И из-за того, что именно участок кабан располагается ближе всего к ресторанам, мусора в воде плавало еще больше, чем на "бесплатном" пляже.

Впоследствии мы догадались, почему, казалось бы, премиальный сервис был таким ужасным. Кроме нас, в зоне кабан была еще одна арабская семья (остальной vip-пляж пустовал). Как мы заметили, арабы ни разу не пользовались услугами официанта – им хватило нескольких бутылок воды с самого утра, потом они сами сходили за пиццей и больше ни в чем не нуждались. Возможно, именно из-за этой разницы в менталитете официанты не понимали, зачем мы нуждались в их внимании: местные отдыхающие платят большие деньги за банальное отсутствие людей рядом.

Также эти арабские посетители ни разу не плавали в море – девушки просто сидели в песке на краю линии воды, позволяя заиленным волнам иногда окутывать их тело (спорное удовольствие, но на вкус и цвет...). Поэтому и удобный вход в воду для них, очевидно, не нужен.

Впрочем, если отель хочет ориентироваться на европейских туристов, им стоило бы лучше исследовать европейские ожидания и начать соответствовать именно им.

СПА – на пятерку, но если повезет

Для всех гостей отеля Rixos Premium Alamein 5 доступно СПА, в котором можно выбрать тайский или египетский массаж, погреться в сауне и понежиться в джакузи.

Мы для себя выбрали тайский массаж продолжительностью 30 минут. За это время опытные специалисты из Таиланда проработали те участки тела, о которых мы попросили, или где они почувствовали наибольшее напряжение. Например, в моем случае это была спина и особенно – зона шеи и плеч.

Внимательный читатель помнит, что в первый день отдыха автору этих строк не повезло страшно обгореть, и это сначала останавливало перед массажем. Однако все опасения были напрасными – мастерицы-тайки знали свое дело и профессионально обрабатывали проблемные участки, даря долгожданное расслабление и одновременно не повреждая многострадальную кожу.

Однако не всем участницам нашей группы повезло. По какой-то причине две девочки, которым сделали египетский массаж, к концу дня испытывали страшную головную боль. Впрочем, трудно оценить, было ли это вызвано именно неудачным массажем, или какими-то другими факторами.

Поэтому, подытоживая, тайский массаж в СПА – уверенно рекомендуем. Египетский – на ваш страх и риск, если попробуете – как говорится, оставляйте отзыв в комментариях.

Что касается джакузи и сауны, хоть они и открыты для посещения, но абсолютно ничем – ни по качеству, ни по опрятности, ни по просторности – не отличаются от аналогичных стандартных услуг среднего уровня в Киеве.

Что по россиянам

Если давно облюбованные украинцами египетские туристические локации – Шарм-эль-Шейх, Хургада и Марса-а-лам – уже научились обслуживать гостей из нашей страны, и в отелях, ориентированных на европейцев, русского языка почти не слышно (а тот, который слышно – преимущественно от наших русскоязычных соотечественников), то северному побережью страны фараонов еще есть над чем работать. По крайней мере, если оценивать те отели Rixos, в которых мы побывали (ведь эта сеть всегда была дружественной к русским, которые составляют большинство их гостей в базовой стране бренда – Турции).

В Rixos Montaza Alexandria мы несколько раз слышали русские песни, которые исполняла музыкальная группа на главной сцене (судя по акценту, певцы тоже прибыли из-за поребрика). Также русскоязычные песни можно было услышать в сетах россиянки-диджейки. Однако немногочисленные гости отеля, в своем большинстве, были арабами.

В Rixos Premium Alamein, который был как минимум в десять раз более загруженным гостями, гадкое "аканье" было слышно часто и много. Ведут они себя в основном прилично, флаги СССР на нижнем белье не носят и "Тагил", к счастью, не вопят, однако, если вы хотите отдохнуть от всего русского, здесь это сделать будет сложно.

Однажды мы разместились на шезлонгах рядом с зоной для танцев и других спортивных активностей и, к нашему удивлению, урок йоги там проводила... россиянка на русском языке.

К тому же, если в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде значительная часть персонала уже научилась здороваться с украинскими гостями фразой: "Слава Украине", то здесь – за счастье, чтобы они знали и хорошо понимали хотя бы английский. Правда, в платном баре, который расположился за линией ресторанов на пирсе и стал нашим приятным открытием, официант таки произнес украинский национальный лозунг. Как потом оказалось, в другие месяцы года египетский бандеровец по имени Ваэль работает на люксовых курортах Хургады – и потому свое дело знает хорошо.

...Северное побережье Египта станет хорошим выбором для людей, желающих как можно больше времени посвятить экскурсиям, которых в портфеле украинского туристического оператора Join Up! много на разный вкус. Также конкретно Rixos в Аламейне станет идеальным выбором для семей с детьми – благодаря разнообразной и по-настоящему вкусной кухне, пологому песчаному заходу в море, насыщенной анимации, бассейну с весельем и розовыми надувными фламинго, на которых не без тени зависти поглядывали и взрослые девушки.

Однако те туристы, которые привыкли к премиальному сервису дорогих люксовых отелей более популярных египетских курортов, возможно, почувствуют определенный диссонанс.

А что же по ценам в Эль-Аламейн? В целом, как информирует Join Up!, стоимость отдыха стартует от 31 556 гривень за человека при двухместном размещении за 7 ночей. В стоимость входит проживание с питанием, в зависимости от выбранного вида, авиаперелеты и страховка.

Стоимость проживания в Rixos Montaza Alexandria 5* начинается от 54 797 гривень, а Rixos Premium Alamein 5* с питанием Ultra ALL Inclusive – от 59 701 гривень за человека при двухместном размещении на неделю.

Редакция благодарит туроператора Join UP! за помощь в организации поездки.

Надежда Бурбела, фото и видео автора