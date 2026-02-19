Пересадка в Познани: наименее очевидный для украинцев, но удобный аэропорт

Польские аэропорты с началом полномасштабной войны России в Украине четыре года назад стали главными авиационными воротами для тех, кто путешествует из или в нашу страну. Насколько удобен для украинцев аэропорт Познани на западе Польши, из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

Большинство украинцев, путешествуя через аэропорты Польши дальше за границу в условиях отсутствия пассажирского сообщения в родной стране из-за российской войны, в первую очередь выбирают аэропорты двух крупнейших городов – Варшавы и Кракова. Здесь все очевидно – добираться до них довольно легко благодаря хорошо налаженному железнодорожному и автобусному сообщению, да и выбор рейсов из них немалый.

Впрочем, довольно часто такие менее очевидные аэропорты, как, например, Катовице или Вроцлав, также могут быть неплохими вариантами. В первую очередь за счет более привлекательных цен на билеты или более удобного расписания. К этой же категории относится и познанский аэропорт.

Об особенностях путешествий через Познань из собственного опыта подробнее расскажет УНИАН.Туризм.

Интересные факты об аэропорте Познани

На самом деле аэропорт Познань-Лавица имени Генрика Венявского (именно так звучит его полное название) считается одним из старейших аэропортов Польши – открыли его еще в 1913 году как немецкую военную авиабазу. Собственно, до декабря 2009 года его северная секция и использовалась как военный аэропорт.

В то же время южная секция аэропорта используется для гражданских целей, обслуживая международные, внутренние и грузовые рейсы. Новый терминал, который может обслуживать до 3,5 миллиона пассажиров в год, был открыт в 2012 году.

При этом периодически поднимается вопрос о переносе аэропорта в другое место, поскольку траектория полета до взлетно-посадочной полосы расположена непосредственно над городом. Однако дальше разговоров пока не доходит.

Кроме того, пилоты иногда путают аэропорт Познань-Лавица с соседней авиабазой Познань-Кшесины, которая также имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 метров. Более того, эти две взлетно-посадочные полосы расположены почти по прямой линии.

Преимущества аэропорта Познани для украинцев

Популярные лоукостеры нередко делают ставку на второстепенные аэропорты вроде Познани из-за возможности сэкономить, ведь аэропортовые сборы и другие сопутствующие расходы там могут быть ниже, чем, например, в столице.

С другой стороны, власти меньших городов обычно готовы идти на уступки и вкладываться в инфраструктуру, чтобы привлечь больше дешевых рейсов к ним.

В итоге от этого выигрывают пассажиры, ведь на стадии активного продвижения по этим направлениям устанавливаются более выгодные цены на авиабилеты. Да и расписания бывают удобнее, ведь там проще найти удобный слот для вылета-прилета, чем в более переполненных аэропортах.

Куда можно улететь через Познань

В первую очередь украинских пассажиров могут заинтересовать рейсы крупнейших европейских лоукостеров из Познани.

В частности, Ryanair летает оттуда в большинство стран Европы – Албанию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Кипр, Мальту, Норвегию, Португалию, Францию, Хорватию, Чехию, Черногорию и Швецию. В частности, недавно авиакомпания добавила новые рейсы из Познани на балканские курорты. Есть и более экзотические направления, такие как Иордания.

Между тем, Wizz Air связывает Познань с Албанией, Великобританией, Грузией, Черногорией и Швейцарией.

Кроме того, аэропорт Познани принимает единичные регулярные рейсы flydubai, KLM, LOT, Lufthansa и Scandinavian Airlines, а также сезонные чартерные рейсы Enter Air, Neos, Pegasus Airlines, Smartwings и украинской SkyUp, которая в настоящее время оперирует на европейских рынках.

Как лучше добраться до Познани из Украины

Многие украинцы не рассматривают Познань как аэропорт для пересадки из-за относительной удаленности (примерно на уровне с Вроцлавом, ближе к немецким границам). И, действительно, непосредственно от границы Украины туда ехать далеко и дорого, особенно если путешествовать поездом через Перемышль. Впрочем, если ехать поездом через Хелм или Варшаву, может быть очень удобно.

Например, прямой поезд из Перемышля в Познань едет чуть меньше 8 часов, и если покупать в день выезда – билеты будут стоить от 90 злотых (около 1 091 гривень по нынешнему курсу). Однако при покупке билетов на старте продаж за 30 суток до поездки можно хорошо сэкономить – тогда цены будут от 39 злотых (около 473 гривень). При этом самые дешевые билеты из Киева в Перемышль сейчас стоят от 1800 гривень. Итак, при грамотном подходе к планированию дорога от украинской столицы до Познани обойдется в 2300 гривень.

Для сравнения, полная дорога "Киев – Перемышль – Краков", которая занимает примерно на 5 часов меньше, при наиболее выгодных условиях стоит около 2100 гривень. Но если разница в авиабилетах по аналогичному маршруту из Кракова или Познани ощутима, более длительная дорога того стоит.

В то же время до Варшавы из Познани ехать намного быстрее – от 2,5 часов, в зависимости от поезда, а цены на билеты стартуют от 19 злотых при покупке за месяц (около 230 гривень). Далее из Варшавы в Киев есть несколько вариантов – более дорогой поездом, на который трудно найти билеты, и в 2-3 раза дешевле автобусом. В последнем случае можно уложиться в 1500 гривень (автобус "Киев – Варшава" и поезд "Варшава – Познань"). То есть если разница в стоимости билета из Познани или Варшавы по аналогичному направлению ощутима, то стоит рассмотреть этот вариант.

Также из Познани ходят прямые поезда до Хелма, куда из Украины ходят прямые поезда (но купить билеты на них значительно проще, чем на варшавский). При этом из Хелма в Познань прямой поезд едет около 6 часов, если с пересадкой в Варшаве – то около 7 часов. Самые дешевые билеты при покупке в начале продаж стоят от 24 злотых (около 291 гривны). Как и в случае с поездом "Перемышль – Познань", в данном случае уместно рассмотреть ночной переезд – так и на жилье сэкономить можно, и не придется весь день терять на дорогу.

Как доехать до аэропорта Познани из города

Поскольку аэропорт Познани расположен всего в 5 километрах от города, добираться до него вообще не составляет проблемы. Из аэропорта до центрального железнодорожного вокзала города с интервалом 15-30 минут курсируют городские автобусы №148 и №159, в том числе и в ночное время.

Ехать около 20 минут, а билеты стоят 5 злотых на 15 минут (около 61 гривны) или 7 злотых на 45 минут (около 85 гривен). Впрочем, советуем не пытаться сэкономить, ведь можно попасть в пробку и выйти за лимит 15 минут.

Кроме того, билет на 45 минут также даст вам возможность пересесть возле вокзала на трамвай и всего за 10 минут доехать до исторического центра Познани (пешком от вокзала туда идти около получаса).

Если же у вас есть несколько часов в Познани, перекусить можно либо в большом торговом центре возле самого вокзала, либо поехать в исторический центр и перекусить там. Например, отличным вариантом будет новый фуд-холл Kulinarna Kamienica, где есть выбор заведений на разный вкус и бюджет.

Сам по себе город Познань очень интересен и комфортен для туристов. Поэтому, если у вас есть дополнительное время и финансовые возможности, советуем задержаться там на пару дней. Что стоит посмотреть в Познани в первую очередь, читайте в нашем отдельном материале.

