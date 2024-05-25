Пересадка в Катовице: как добраться до аэропорта, чем занять себя в городе

При отсутствии гражданской авиации в Украине, соседняя Польша стала главной базой для украинцев и иностранных гостей, которым нужно пересесть на самолет для дальнейшего путешествия. Чаще всего путешественники выбирают аэропорты Варшавы и Кракова, однако аэродром города Катовице также является неплохим вариантом. УНИАН.Туризм расскажет, что стоит знать о пересадке в этом городе.

Начнем с того, что Междунарожный аэропорт Катовице (Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice) является вторым по размеру взлетно-посадочной полосы аэродромом в Польше после "Варшава – Шопен", поэтому он принимает немало авиарейсов, в том числе бюджетных авиакомпаний. Также он является четвертым аэропортом страны по объемам перевозок. При этом сам город Катовице расположен сравнительно недалеко от украинской границы, что добавляет ему удобства.

УНИАН.Туризм из собственного опыта расскажет, что украинцам нужно знать перед тем, как планировать пересадку в аэропорту польского города Катовице.

Дорога из Украины в Катовице

Добираться в Катовице из Украины не намного сложнее и дольше, чем в Краков, откуда украинцам тоже довольно удобно летать в другие страны (подробнее читайте в нашем отдельном материале).

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Лучше всего добираться в Катовице через польский пограничный город Перемышль (о нем также можно почитать в нашем отдельном материале), куда ежедневно из Украины курсирует по несколько рейсов, в том числе из Киева, Львова, Одессы, Днепра и Запорожья. Билеты на все эти рейсы можно приобрести на сайте или в приложении "Укрзализныци" (ну или в кассе, кому так удобнее).

Далее нужно будет пересесть на скоростной поезд из Перемышля в Катовице – добираться придется еще 3,5-4 часа, что лишь на полчаса дольше, чем в Краков (ехать надо теми же поездами). За день их проходит около десятка – в промежутке времени с 4 часов утра до 22 часов вечера. Билеты можно приобрести на официальном сайте польской железной дороги (лучше это делать онлайн заранее, ведь в день отправления на самые популярные рейсы не всегда есть билеты).

Также в Катовице из Украины можно доехать автобусами, но прохождение автомобильной границы всегда занимает больше времени, чем если ехать поездом. В частности, по несколько рейсов в день из Украины выполняет крупнейший в Европе бюджетный автобусный перевозчик FlixBus – можно доехать как из Киева, так и из Львова. Уже от автобусной станции Катовице можно доехать также автобусом FlixBus непосредственно в аэропорт, впрочем прямых рейсов из Украины в аэропорт пока нет.

Дорога в аэропорт Катовице

Хотя аэропорт Катовице расположен довольно далеко от города – аж в 30 километрах возле села Пижовицы, добраться туда можно очень легко.

Самый простой вариант – общественные автобусы Metropolia ZTM, курсирующие по маршруту AP от аэропорта до железнодорожного вокзала Катовице. Ездят они круглосуточно – ночью раз в час, а днем раз в полчаса. Время в пути – 45, на маршруте будет всего несколько остановок (с расписанием можно ознакомиться по ссылке). Билеты можно приобрести на остановке в специальном автомате всего лишь за 6 злотых за одну поездку (около 60 гривень).

Также можно доехать автобусом номер М11, но он едет на полчаса дольше – 1 час 15 минут, делая на маршруте более 30 остановок (это удобно для тех, кому не нужно ехать до самого железнодорожного вокзала).

Составить свой маршрут можно на специальном сайте Jakdojade, который действует во многих польских городах, там же можно приобрести билеты.

Также до аэропорта можно добраться автобусами уже упомянутого выше FlixBus. За день на маршруте проходит четыре автобуса, время в пути составляет 40-45 минут, а стоимость билетов – от 130 до 170 гривень.

А вот железнодорожного сообщения аэропорт Катовице пока не имеет.

Рейсы из аэропорта Катовице

Аэропорт Катовице принимает рейсы более 20 авиакомпаний – часть из них являются регулярными, а часть сезонными или чартерными. Есть среди них и популярные бюджетные авиалинии с приятными тарифами.

В частности, ирландский лоукостер Ryanair предлагает рейсы из Катовице в города Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Мальты, Норвегии и Хорватии, а венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air выполняет рейсы в аэропорты Албании, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Дании, Кипра, Израиля, Исландии, Испании, Италии, Мальты, Нидерландов, ОАЭ, Португалии, Хорватии и Черногории.

Кроме того, несколько сезонных рейсов из аэропорта выполняет украинская авиакомпания SkyUp Airlines, которая после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2024 года переориентировала свою работу на рынки других стран. Например, отсюда перевозчик возит пакетных туристов на курорты Египта, Турции и Шри-Ланки.

Где остановиться в Катовице

Катовице совсем немножко не дотягивает до места в десятке крупнейших по количеству населения городов Польши, однако он считается важным научным, культурным и промышленным центром Силезского воеводства, административным центром которого и является.

Поэтому если вдруг ситуация сложится таким образом, что вам придется заночевать в Катовице, проблем с поиском жилья у вас не будет.

На популярных сервисах по бронированию жилья в Катовице доступно более 270 вариантов размещения, начиная от койко-мест в общих номерах хостелов по цене от 70 польских злотых (около 700 гривень) с человека. Цены на одноместные номера стартуют от 100 злотых (чуть больше 1 тысячи гривень).

Поскольку Катовице считается одним из крупнейших научно-исследовательских центров Польши с большим количеством высших учебных заведений, город является довольно современным, с кучей симпатичных заведений питания с доступными ценами, где можно будет вкусно перекусить и выпить кофе (или чего-то покрепче).

Что посмотреть в Катовице

Катовице вряд ли можно назвать городом, куда стоит поехать специально с туристической целью. Тем не менее, если судьба забросит вас туда на день-два, вы найдете чем там заняться. Да и просто пройтись по городу будет приятно.

Прямо возле железнодорожного вокзала Катовице расположен большой современный торговый центр Galeria Katowicka, так что можно будет пробежаться по магазинам или перекусить в ожидании пересадки.

Если у вас больше времени, можно прогуляться по городу – местность вокруг вокзала вполне приятная. В целом город симпатичный и опрятный, хотя и видно, что многие исторические здания только сейчас активно реставрируются.

Каких-то конкретных знаковых must see достопримечательностей в городе нет, поэтому можете смело бродить и рассматривать все вокруг – центр Катовице довольно уютный.

Также в этом районе много кафе, пабов и ресторанов на любой вкус и бюджет.

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Сейчас дорога из Украины в другие страны и назад является очень стрессовым, длительным и дорогим процессом. Чтобы хоть как-то смягчить удар от такого тяжелого путешествия, которое порой растягивается на двое-трое суток, советуем по возможности предусматривать ночевку в городе, куда/откуда летит ваш самолет, чтобы не проводить две ночи в дороге – ведь от границы до вашего города в Украине, если он не прямо возле соседних государств, вам, скорее всего, еще придется ехать 10-15 часов автобусом или поездом.

Марина Григоренко

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