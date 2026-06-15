Что больше даст белка и клетчатки - фисташки или арахис

Как правильно есть орехи, чтобы получить от них максимальное количество пользы.

И фисташки, и арахис богаты белком, ненасыщенными (полезными) жирами, клетчаткой, витаминами, минералами и полифенолами. Как пишет Very Well Health, фисташки немного превосходят арахис по содержанию клетчатки, в то время как арахис содержит больше белка.

Фисташки – богатый источник минералов и витаминов. Например, калия одна порция фисташек весом примерно 30 г содержит примерно столько же, сколько половина большого банана. Фисташки также содержат больше фитостеролов, чем другие орехи, говорится в статье журнала Nutrition Today.

Арахис также содержит множество полезных витаминов и минералов, таких как фолиевая кислота, фосфор и медь.

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Что лучше для получения белка и клетчатки

И фисташки, и арахис являются хорошими источниками растительного белка. Они могут помочь снизить потребление насыщенных жиров и холестерина.

При этом фисташки являются полноценным белком, то есть содержат все незаменимые аминокислоты (строительные блоки белка), заверяют американские производители фисташек. Арахис содержит аминокислоты, но не является полноценным белком и требует добавления других источников для получения всех незаменимых аминокислот.

Порция фисташек содержат около 11% от рекомендуемой суточной нормы клетчатки, говорится в исследовании Международного совета по древесным орехам. Арахис также содержит клетчатку, но в меньшем количестве, чем фисташки.

Другие полезные свойства

Орехи, включая фисташки и арахис, обладают рядом полезных для здоровья свойств. К ним относятся:

поддержка здоровья сердца;

противовоспалительные эффекты;

поддержка здоровья глаз;

помощь в контроле артериального давления;

поддержание функций и развития мозга;

помощь организму в усвоении жирорастворимые витамины, такие как витамины А, D и Е.

При добавлении фисташек или арахиса в свой рацион следует учитывать наличие соли или сахара, а также обжаренные орехи или сырые. А также помните, что орехи очень калорийные, поэтому следует следить за размером порций.

Польза орехов - больше советов

Напомним, что орехи считаются одним из самых полезных продуктов для здоровья, однако максимальную пользу они приносят только при правильном употреблении. Во-первых лучше есть орехи регулярно небольшими порциями, чем помногу, но редко. При этом самыми полезными являются орехи без дополнительной обработки.

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