Количество бронирований авиабилетов и отелей в Испании и Португалии резко возросло: какая причина

Миллионы путешественников избегают пострадавших от войны направлений и транспортных узлов на Ближнем Востоке и вокруг него.

Согласно данным туристической отрасли, в Испании и Португалии наблюдается резкий рост бронирований авиабилетов и отелей в конце весны и летом. Об этом пишет Reuters.

По данным цифровой платформы туристического маркетинга Sojern, по состоянию на 2 апреля количество бронирований авиабилетов в Испанию летом, включая транзит, выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество поисковых запросов по отелям увеличилось на 28%. В Португалии зафиксирован рост бронирований авиабилетов на 21%, а количество поисковых запросов по отелям - на 16%.

Компания Mabrian, занимающаяся анализом туристических данных, отметила снижение спроса на ближневосточные направления в прошлом месяце и рост спроса на южное Средиземноморье.

Важно, что Испания, которая соперничает с Францией за звание самой посещаемой страны мира, является главным бенефициаром этого сдвига.

Напротив, восточное Средиземноморье, включая Кипр, где 2 марта беспилотник нанес удар по британской авиабазе, столкнулось с волной отмен бронирований, что подчеркивает более широкие последствия войны с Ираном.

Испанская отраслевая группа Exceltur немного повысила свои прогнозы с момента начала конфликта 28 февраля. Вице-президент Exceltur Оскар Перелли сказал:

"Летние каникулы планируются за несколько месяцев вперед. Поскольку направления, привлекающие большое количество туристов, затронуты конфликтом, значительная часть этого эффекта "безопасного убежища" уже проявляется в покупках и бронированиях в Испанию".

Сильвия Вайлер, генеральный менеджер Sojern по глобальным направлениям, добавила, что "путешественники адаптируются, а не отступают".

Прогноз роста улучшен

Отмечается, что ежегодно Ближний Восток и восточное Средиземноморье посещают до 181 миллиона туристов. Только Испанию в прошлом году посетило рекордное количество туристов - 97 миллионов.

На прошлой неделе Exceltur спрогнозировала рост туристической активности в Испании на 2,5% в реальном выражении в этом году до 227 миллиардов евро по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,4% и прошлогодним ростом на 2,1%.

По оценкам, привлеченные туристы могут принести дополнительно 4,2 миллиарда евро к общему доходу отрасли в этом году.

Ожидается, что этот сектор, являющийся краеугольным камнем экономики, который помог Испании опередить большинство европейских стран в последние несколько лет, будет расти быстрее, чем общий экономический рост, который прогнозируется на уровне 2,3%.

Главная испанская ассоциация отелей Cehat ожидает, что уровень заполняемости номеров вырастет до 3% этим летом. президент Cehat Хорхе Маричаль предупредила, что этот рост может быть нивелирован общим сокращением поездок:

"Туристы выбирают для летнего семейного отдыха места отдыха, расположенные дальше от зон конфликтов в Средиземноморье, такие как Канарские острова".

Важно, что авиакомпании увеличивают пропускную способность: по данным официального туристического агентства Turespaña, в апреле количество мест увеличилось почти на 6% по сравнению с прошлым годом, при этом наибольший рост наблюдается на рейсах из США и Великобритании.

Однако, как предупредили в Exceltur, повышение цен на авиационное топливо и дальнейшие сбои для пассажиров дальних рейсов в транзитных узлах Ближнего Востока могут ограничить этот рост.

Ранее сообщалось, что европейским отдыхающим, возможно, придется пересмотреть свои летние отпускные планы, поскольку авиакомпании готовятся к возможным приостановкам полетов на фоне растущего дефицита топлива, вызванного войной с Ираном.

