Туристы отказываются от поездок некоторые страны Средиземноморья из-за войны в Иране

Греция, Кипр и Турция столкнулись с падением интереса туристов на фоне войны на Ближнем Востоке.

Последствия продолжающейся уже третью неделю войны на Ближнем Востоке продолжают сказываться на туристической индустрии по всему миру. Пока дубайский аэропорт продолжает страдать от атак иранских беспилотников, туристы начинают пересматривать свои отпускные планы.

В частности, фиксируется отказ от туров в популярные страны восточного Средиземноморья, такие как Турция, Кипр и даже Греция, пишет Daily Mail, ссылаясб на анализ британского туристического рынка. Впрочем, эти тенденции вполне применимы и к другим странам-поставщикам туристов.

Почему туристы отменяют туры в Грецию, Кипр и Турцию

Все больше туристов отменяют поездки не только в страны Персидского залива, но и в Грецию, Кипр и Турцию.

В частности, по Турции поступают отказы на фоне того, как Министерство иностранных дел Великобритании выпустило рекомендации отказаться от поездок в пределах 10 км от границы страны с Сирией из-за боевых действий и повышенного риска терроризма.

Одновременно британские туристы отменяют поездки на Кипр из-за растущих опасений по поводу войны с Ираном, несмотря на заявления официальных лиц о том, что остров остается безопасным для посещения. Но все помнят, что туда уже долетали иранские дроны.

Также туристы все реже рассматривают Грецию как место для будущего отдыха, хотя никаких рекоменданции по поводу опасности этого направления не поступало.

Какие направления туристы выбирают взамени

Британские турагентства в первую очередь фиксируют рост интереса туристов к странам Западной Европы, хотя и некоторые южные направления также продолжают удерживать интерес – Италия, Испания, Мальта и Хорватия.

В частности, рост туристического спроса наблюдает Марбелья, которая долгое время пользовалась репутацией самого гламурного курортного города Испании. В условиях приостановки поездок в ОАЭ, этот курорт, вероятно, ожидает самый оживленный летний сезон за последнее время.

"Некоторые путешественники, которые раньше могли бы выбрать Дубай или другие роскошные направления для дальних поездок, теперь снова склоняются к Европе", – рассказала в комментарии Daily Mail эксперт по путешествиям с более чем 17-летним опытом работы в отрасли Бетани Холл.

Джонатон Вудолл-Джонстон из туристического агентства Hays Travel также отметил особенно высокий спрос на поездки в Италию, Мальту и Хорватию.

Также повышенный интерес у британцев на данный момент вызывают некоторые отдаленные уголки мира.

"Мы наблюдаем особенно высокий спрос на наши прямые дальнемагистральные рейсы в страны Карибского бассейна, особенно в Доминиканскую Республику и Ямайку", – заявил в комментарии Guardian директор TUI Нил Суонсон.

Война в Иране влияет на туризм по всему миру

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее аналитики подсчитали, что страны Персидского залива теряют примерно по 600 миллионов долларов доходов в день из-за войны в Иране.

На этом фоне роскошные отели Дубая предлагают огромные скидки, в первую очередь ориентируясь на врутренних туристов.

При этом по всему миру резко растет стоимость авиабилетов – из-за повышения ажиотажа и необходимости облетать опасные зоны.

