Солнечный Крит: теплое море и вкус знаменитых греческих оливок

Когда вы мечтаете о солнце и теплом море, а на завтрак хочется яичницу с томатами, фетой и оливками Каламата, Крит – именно тот остров, где все это становится реальностью. УНИАН.Туризм расскажет, чем там заняться и как лучше добраться из Украины этим летом.

Крит – это идеальные пляжи, уникальная история и культура, привлекающие туристов со всего мира. Его выбирают и те, кто планирует бюджетное путешествие, и те, кто отдыхает на роскошных яхтах у побережья. Именно эта универсальность и делает Крит особенным – доступный комфорт и яркие впечатления.

Что обязательно стоит увидеть на Крите

Говорят, есть два типа путешествий. Одни – как короткое видео в телефоне, то есть впечатления, которые быстро исчезают. А есть те, что остаются с тобой надолго, потому что ты что-то почувствовал и больше не можешь это отпустить. Крит – именно такое путешествие.

Разумеется, Google сразу же покажет вам инстаграмный пляж с бирюзовой водой и розовым песком, но настоящий Крит – это гораздо больше. Вы будете поражены его красотой и влюбитесь в этот край навсегда.

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Здесь можно побыть наедине с природой, а можно наслаждаться активным отдыхом. В частности, на Крите идеальные условия для дайвинга – здесь можно полюбоваться не только цветными рыбками, но и античными находками на дне моря: амфорами, обломками кораблей и другими интересными старинными предметами.

А еще Крит радует туристов ощущением свободы – на общественных пляжах женщины здесь могут отдыхать без верхней части купальника, а в местных магазинчиках вполне легально можно приобрести немного марихуаны.

Вместе с украинским туроператором Join UP!™ мы посетили Крит – и это наш туристический краш. Чтобы по-настоящему понять, что такое Крит, стоит увидеть его со всех сторон: исторической, природной и гастрономической. Делимся своими лайфхаками и впечатлениями, а также предлагаем локации, которые точно запомнятся вам на всю жизнь.

Спиналонга – Элунда – Агиос Николаос

Спиналонга – маленький остров с большим прошлым, который когда-то был крепостью. Элунда – спокойный прибрежный городок, где хочется поставить жизнь на паузу, заказать кофе и просто смотреть на море. Агиос Николаос – город с озером в самом сердце, уютными улочками и ресторанами прямо над водой. Здесь все выглядит так, будто вы случайно попали на съемки фильма.

Ориентировочная стоимость экскурсии для взрослого составляет 60 евро, для ребенка от 2 до 12 лет – 38 евро.

Ретимно – Превели

В Ретимно легко заблудиться. Здесь улочки такие узкие, что балконы почти касаются друг друга, а из каждого кафе тянет ароматом корицы и свежемолотого кофе. Превели – это уже совсем другой ритм. Тишина монастыря, пальмы, растущие прямо у моря, и спокойствие, которое не хочется нарушать. Идеальное место, чтобы выдохнуть и перезагрузиться.

Ориентировочная стоимость экскурсии для взрослого составляет 74 евро, для ребенка – 47 евро.

Кносс – Лассити

Кносс – археологическая находка, которая выглядит так, будто Зевс и вправду только что отсюда ушел. Место, где история не на страницах книг, а прямо перед вами. Лассити – это уже совсем другой мир. Здесь время будто замедляется и можно наблюдать, как гончары лепят глину голыми руками. Такой вайб не найдешь в большом городе.

Ориентировочная стоимость экскурсии для взрослого составляет 52 евро, для ребенка – 36 евро.

Грамвуса – Балос

Этот маршрут как фильтр "вау" в реальной жизни. Сначала крепость на скале, а потом Балос – пляж, где вода цвета сапфира, а песок с розовым оттенком.

Ориентировочная стоимость экскурсии для взрослого составляет 86 евро, для ребенка – 60 евро.

Элафониси

Элафониси – это место, где розовый песок, прозрачная вода и тишина. Здесь хочется гулять и ничего не постить в Instagram. Но все равно запостишь, потому что это должны увидеть все.

Ориентировочная средняя стоимость экскурсии – от 60 до 100 евро с человека.

Санторини (однодневный круиз)

Увидеть Санторини своими глазами – это совсем не то же самое, что на фото в журнале. Здесь свет будто фильтрует реальность, а каждая улочка – как с обложки. И одного дня достаточно, чтобы влюбиться в Санторини.

Ориентировочная средняя стоимость экскурсии – около 150 евро с человека.

Сафари на джипах

А вот это уже настоящее road movie. Крит изнутри – деревни, козы, горные дороги без GPS и неожиданные остановки с самыми вкусными домашними обедами в тавернах.

Ориентировочная стоимость экскурсии для взрослого составляет 95 евро, для ребенка – 50 евро.

Водный город (аквапарк)

Водный город – это когда дети не знают, куда бежать в первую очередь, а взрослые вдруг вспоминают, что тоже любят горки, бассейны и немного положительного адреналина. Здесь можно просто развлекаться, как в детстве.

Ориентировочная стоимость экскурсии для взрослого составляет 44,50 евро, для ребенка – 27 евро.

Плавание под парусами

Нырять в кристально чистую воду и забыть обо всем на свете, а потом насладиться обедом на борту. Только паруса, бескрайнее море и абсолютная свобода.

Ориентировочная стоимость экскурсии для взрослого составляет от 145 евро, для ребенка – от 85 евро.

Кносс и Ираклион

В городе Кносс можно пройти теми же тропами, что и герои мифов. Почувствовать себя частью легенды возможно только здесь. А вот в Ираклионе уже царит ритм современного города. Здесь можно и окунуться в культуру, и насладиться шопингом, и отдохнуть от всего за бокалом вина. Это идеальный микс древней Греции с настоящим.

Ориентировочная стоимость экскурсии для взрослого составляет 52 евро, для ребенка – 36 евро.

Критский vs Греческий салат: что еще попробовать на острове

Если вы хотите по-настоящему почувствовать вкус Крита, стоит начать с критского салата. Это классическое блюдо, которое сочетает сочные помидоры, огурцы, оливки Каламата, фету и ароматное оливковое масло.

С другой стороны, существует традиционный греческий салат, который все знают. Кажется, что это почти то же самое, но есть несколько отличий. Как и в критском салате, здесь также есть помидоры, огурцы, оливки, красный лук и фета, но они подаются в виде больших кусков. Это делает греческий салат несколько "цельным".

Но не салатами едиными. Вот ТОП-5 блюд, которые стоит попробовать в местных тавернах:

Мусака – греческая классика, похожая на лазанью с соусом бешамель, но вместо пасты используются баклажаны.

– греческая классика, похожая на лазанью с соусом бешамель, но вместо пасты используются баклажаны. Сувлаки – маленькие шашлычки из мяса, замаринованные в травах и оливковом масле и обжаренные на открытом огне. Подаются с лавашем, овощами и соусом цацики.

– маленькие шашлычки из мяса, замаринованные в травах и оливковом масле и обжаренные на открытом огне. Подаются с лавашем, овощами и соусом цацики. Гирос – сочное мясо с хрустящей корочкой, завернутое в лаваш с овощами и соусом.

– сочное мясо с хрустящей корочкой, завернутое в лаваш с овощами и соусом. Кефтедес – пряные мясные тефтели, которые подаются с йогуртом или соусом.

– пряные мясные тефтели, которые подаются с йогуртом или соусом. Пастисадо – нежное тушеное мясо с томатным соусом и специями.

И, конечно, не забудьте об оливках, вкус которых прекрасно дополняет бокал местного вина или ракии.

Доступные цены на отдых

Отдых на Крите – это как неожиданная находка, когда понимаешь, что настоящий вкус жизни гораздо ближе и доступнее, чем казалось. По данным туроператора Join UP! ™, комфортный отдых там доступен по вполне выгодным ценам.

Ориентировочные цены на летний сезон в 2025 году (грн/чел при 2-м размещении):

Отели 3 звезды – от 18 807 грн (включены завтраки, 7 ночей, авиаперелет, трансфер)

Это оптимальный вариант для тех, кто не хочет тратить много на отель, но ценит комфорт и удобства. Отели трех звезд предлагают уютные номера, завтраки и базовые услуги.

Отели 4 звезды – от 21 381 грн (полупансион или все включено, 7 ночей, авиаперелет, трансфер)

Больше пространства в номерах, хороший выбор блюд на завтрак и ужин, а также возможность выбора между полупансионом или все включено делают этот вариант настоящей "золотой серединкой".

Отели 5 звезд – от 36 868 грн (все включено, расширенный сервис, 7 ночей)

Просторные номера с роскошными интерьерами, первоклассное обслуживание, развитая инфраструктура и широкий спектр дополнительных услуг, от SPA-процедур до экскурсий и частных трансферов. Идеальный вариант для тех, кто хочет расслабиться и наслаждаться отдыхом на всех уровнях.

Это актуальные и прозрачные цены, позволяющие спланировать идеальный отпуск уже сейчас, без страха о будущих финансовых сюрпризах, отмечают менеджеры туроператора Join UP!

Как добраться до Крита летом 2025: без стресса и с комфортом

Независимо от того, где вы сейчас находитесь, в 2025 году путешествие на Крит стало еще проще. Туроператор Join UP! ™ запустил автобусные программы, которые позволяют добраться до Крита быстро и комфортно.

Уже с 3 июня можно отправиться на южное побережье Греции из Киева, а с 7 июня из Львова. Поездка будет максимально удобной, ведь автобусы оборудованы всем необходимым – кондиционеры, качественные сиденья и регулярные остановки для отдыха.

Также туроператор Join UP! ™ расширил свою полетную программу и запустил новые рейсы на Крит из Молдовы, Польши, Румынии, стран Балтии и Чехии. Теперь не нужно тратить время на сложные маршруты и многочисленные пересадки – просто выбирайте удобный город для вылета. Первые рейсы из Кишинева стартовали уже 26 апреля, а с 27 мая – полетят первые самолеты из Варшавы или Катовице. Рейсы из Бухареста станут доступны со 2 июня.

Остается выбрать удобный способ путешествия и отправиться на один из лучших греческих курортов – солнечный Крит с пляжами, как с Pinterest.

Редакция благодарит туроператора Join UP!™ за помощь в организации поездки.

Татьяна Стежар

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