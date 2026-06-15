Трамп заявил о заключении сделки США с Ираном и открытии Ормузского пролива

По утверждению Трампа, Иран отказался от намерений обладать ядерным оружием.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг соглашения с Ираном, которое, по его словам, не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что новая договоренность является полной противоположностью Совместному всеобъемлющему плану действий (JCPOA), заключенному при администрации бывшего президента Барака Обамы.

"Сделка Обамы с Ираном была легкой, красивой и гладкой дорогой к созданию ядерного оружия. Мое соглашение с Ираном – это полная противоположность. Это стена на пути к ядерному оружию", – написал Трамп.

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Президент США также отреагировал на критику со стороны сенатора Джека Рида, который, по его словам, назвал новое соглашение хуже ядерной сделки времен Обамы.

По утверждению Трампа, Иран отказался от намерений обладать ядерным оружием:

"На самом деле они больше не хотят иметь ядерное оружие и не получат его – ни путем покупки, ни путем разработки, ни каким-либо другим способом".

Кроме того, американский лидер сообщил, что после подписания соглашения Ормузский пролив будет вновь открыт для международного судоходства.

"Сделка должна быть подписана завтра, и сразу после ее подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", – отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что отношения между США и Ираном при его администрации якобы складываются лучше, чем при предыдущих президентах, и отдельно заявил, что в рамках нынешнего соглашения не предусмотрена передача Ирану денежных средств.

Удар Израиля по Бейруту

Однако дипломатический процесс оказался под угрозой после авиаудара Израиля по Бейруту. Американский лидер резко раскритиковал действия Израиля и призвал не допустить дальнейшей эскалации в Ливане.

По данным CNN, Трамп заявил, что Израилю не следует наносить новые удары по Ливану в тот момент, когда США и Иран находятся "так близко" к заключению соглашения.

Израильские военные сообщили, что целью атаки были объекты "Хезболлы" в Бейруте. После этого, как утверждают источники, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался организовать срочную встречу с Трампом. В то же время канцелярия главы израильского правительства опровергла информацию о подобных переговорах.

Ливан стал одной из "красных линий" Ирана

Дополнительное напряжение внесли заявления Тегерана. Высокопоставленный представитель иранских органов безопасности предупредил, что ситуация в Ливане является одной из "красных линий" Ирана в ходе переговорного процесса с США.

При этом иранские государственные СМИ сообщили, что окончательное решение по предложенному Вашингтоном формату соглашения в Тегеране пока еще не принято.

Что предусматривает соглашение

По данным CNN, подписание меморандума станет лишь первым этапом процесса. После этого США и Иран планируют продолжить переговоры еще в течение 60 дней, чтобы согласовать окончательные параметры урегулирования и завершения нынешнего кризиса. При этом стороны пока дают разные сигналы относительно содержания будущих договоренностей.

Ситуация вокруг войны в Иране - последние новости

Напомним, издание Bloomberg сообщило, что израильские атаки на объекты "Хезболлы" в столице Ливан могут угрожать цели президента США Дональда Трампа подписать временное мирное соглашение с Ираном. Позже в интервью Fox News Трамп заявил, что сделка может быть завершена в течение нескольких часов 14 июня.

Также глава Пентагона Пит Хегсет в эфире программы CBS "Face the Nation" сообщил, что США и Иран уже находятся на пороге заключения мирного соглашения, а более активные переговоры могут продолжиться в ближайшее время.

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