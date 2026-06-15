Есть только один способ заставить Путина пойти на мир, - американский историк

По мнению Саттера, заставить российского правителя завершить войну дипломатическим путем невозможно.

Единственный инструмент западных союзников, с помощью которого можно заставить кремлевского диктатора Владимира Путина к миру, – это военная поддержка Киева и углубление сотрудничества между оборонными промышленностями стран Запада и Украины. Об этом в интервью 24 каналу сказал американский журналист и историк Дэвид Саттер.

По его мнению, заставить российского правителя закончить войну дипломатическим путем невозможно, ведь тот способен понимать только реальное силовое давление.

"Единственный реальный рычаг, который у них есть, – это поставки военной помощи Украине и интеграция их оборонной промышленности с достаточно развитой военной промышленностью Украины. Они не убедят Путина (добровольно пойти на мир, – ред.). Я имею в виду, что он так не считает", – пояснил историк.

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По словам Саттера, Кремль будет реагировать только на силу давления и ухудшение военной ситуации, "если это начнет представлять угрозу для него". Он подчеркнул, что "единый дипломатический фронт не будет иметь никакого значения, если он не подкреплен максимальной военной поддержкой Украины и успехами Сил обороны на поле боя".

Путин не хочет мира

Как сообщал ранее УНИАН, Путин, реагируя на открытое письмо Зеленского, в котором тот призвал к мирным переговорам, заявил, что целью этого обращения якобы является создание условий, чтобы встреча украинского и российского президентов была невозможна. Сам российский правитель сказал, что не собирается встречаться с Зеленским. По словам украинского президента, такой ответ кремлевского диктатора свидетельствует о том, что он просто не хочет заканчивать войну.

14 июня Путин позвонил Трампу и пожаловался на ВСУ. По словам его помощника Юрия Ушакова, когда президент США подчеркнул необходимость прекращения войны в Украине, российский диктатор заявил, что мирному урегулированию якобы мешают недавние удары ВСУ по "гражданским объектам в России". При этом диктатор заверил, что такие удары со стороны Украины не изменят ситуацию на поле боя.

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