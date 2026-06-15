Во время атаки РФ загорелся Успенский собор Киево-Печерской лавры

В ночь на 15 июня российские войска осуществили массированную атаку на Киев с применением ударных беспилотников и баллистических ракет. Во время обстрела на территории Киево-Печерской лавры возник пожар. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Сначала Кличко заявил о возгорании на территории святыни.
"Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры. Пожар на крыше Успенского собора", – написал он около двух часов ночи.
Позже глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что, по предварительной информации, причиной пожара стало прямое попадание.
"Подтверждено возгорание сооружений на территории Киево-Печерской лавры. Предварительно – вследствие прямого попадания. Сейчас выясняем степень ущерба, нанесенного россиянами. Осуществляются мероприятия по локализации в рамках протоколов безопасности", – сообщил Тимур Ткаченко.
Впоследствии он добавил, что пожар оказался масштабным и привел к существенным повреждениям.
"Россияне сознательно ударили в сердце одной из крупнейших христианских святынь!" – заявил чиновник.
Пресс-секретарь Киевской митрополии ПЦУ Евстратий (Зоря) опубликовал фотографии пожара на территории Киево-Печерской лавры.
На момент публикации спасатели продолжают ликвидацию последствий удара, а окончательная информация о масштабах разрушений и состоянии Успенского собора уточняется.
Напомним, что в ночь на 16 июня россияне выпустили по Украине ракеты и дроны. По состоянию на 03:00 в столице пятеро пострадавших и значительные разрушения в нескольких районах города.