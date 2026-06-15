Враг во второй раз за ночь атакует Киев, работает ПВО

К Киеву приближается вторая группа крылатых ракет и дронов, работает ПВО. Киевлянам рекомендуется не покидать укрытия до отбоя.

Враг во второй раз за ночь атакует украинскую столицу дронами и крылатыми ракетами. Киевлян призывают оставаться в укрытиях до отбоя.

04:37 На данный момент в Киеве зафиксировано более 40 мест, которые в результате обстрела получили повреждения различной степени.

На данный момент известно о 20 людях, среди них – ребенок, но, к сожалению, эта цифра не окончательная, сообщил Ткаченко.

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04:09 увеличивается количество пострадавших в Киеве. По данным медиков, ранены 19 человек. 11 из них госпитализировали. Остальным – оказали помощь на месте. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил мэр Киева.

04:01 в Дарницком районе враг НАМЕРЕННО нанес удар по 25-этажному жилому дому, сообщил Ткаченко.

04:00 уже 18 пострадавших в столице. 11 из них медики госпитализировали. Среди раненых – беременная женщина, которая находится в больнице, и ребенок, которому оказали помощь на месте, сообщил Кличко.

03:54 Тимур Ткаченко сообщил, что враг наносит удары по жилым домам. В Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах повреждена жилая застройка. Зафиксированы возгорания.

По состоянию на 3:50 количество раненых возросло до 17 человек.

03:46 Мэр Киева сообщил, что среди 13 пострадавших в Киеве – ребенок, а также беременная женщина. 9 раненых медики госпитализировали. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице уже 11 пострадавших. 8 из них медики госпитализировали. В частности, в больнице находится и раненая беременная женщина.

03:40 Ткаченко добавил, что среди пострадавших – пятилетний ребенок. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

В 03:30 ночи 15 июня глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко предупредил, что на подступах к городу новая волна ударных БПЛА и крылатых ракет.

"Пожалуйста, не спешите покидать укрытия до окончания воздушной тревоги", – отметил чиновник.

Ночная атака на Киев

Напомним, враг начал ночную атаку на Киев около часа ночи 15 июня. В результате атаки было повреждено здание на территории Киево-Печерской Лавры – Успенский собор.