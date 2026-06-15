Болезненное поражение России: 'Мста-С' уступила Южной Корее в борьбе за индийский контракт

Российская самоходная артиллерийская установка столкнулась с трудностями при преодолении крутых склонов, что имело особое значение для индийских военных с учетом специфики местности.

Индия планирует существенно расширить парк самоходных артиллерийских установок K9 Vajra-T и закупить еще более 300 машин в дополнение к уже 200 заказанным. Однако история появления этих САУ в индийской армии интересна тем, что их победа над российской "Мста-С" в тендере 2015 года стала одной из самых болезненных неудач российского ОПК на международном рынке, пишет Defense Express.

Финальный этап конкурса свел вместе двух претендентов: южнокорейскую K9 Thunder от Samsung Techwin (ныне Hanwha Defense) в сотрудничестве с индийской Larsen & Toubro и российскую 2С19М1 "Мста-С", которую РФ продвигала совместно с государственными предприятиями OFB и BEML.

Для участия в тендере Россия предложила экспортную 155-мм версию "Мста-С" со стволом длиной 52 калибра, поскольку Индия ориентировалась на "натовский" стандарт артиллерии.

Видео дня

Испытания длились около двух лет и завершились убедительной победой K9.

Одной из главных проблем российской установки стала работа в жарких условиях. Высокая температура и низкая плотность воздуха негативно повлияли на характеристики двигателя "Мста-С", что привело к ухудшению подвижности машины.

Кроме того, российская САУ продемонстрировала трудности при преодолении крутых склонов, что имело особое значение для индийских военных, учитывая специфику местности.

Южнокорейская K9 Thunder смогла адаптироваться к сложным условиям благодаря автоматической системе управления двигателем.

К тому же Hanwha Defense предложила Индии специально доработанную версию машины, которая получила модернизированную систему кондиционирования, усиленную защиту от пыли, интегрированные индийские системы связи и адаптацию к местным условиям эксплуатации.

Во время испытаний K9 произвела 587 выстрелов индийскими боеприпасами и преодолела около 1000 километров маршрута, подтвердив надежность и соответствие требованиям заказчика.

Результат конкурса

В итоге Индия выбрала локализованную версию южнокорейской САУ под названием K9 Vajra-T, производство которой организовали при участии Larsen & Toubro.

Сегодня Нью-Дели не только продолжает эксплуатацию этих установок, но и готовится к новым закупкам, что свидетельствует об удовлетворенности результатами программы.

Военные контракты Индии

Напомним, в конце мая издание India Express сообщило, что Индия переходит к финальным бюрократическим процедурам для заключения рекордного оборонного соглашения с Францией на закупку 114 истребителей Rafale. По информации издания, контракт планируется подписать до конца 2026 года.

В марте Индия одобрила закупку вооружения на $25 млрд, включая пять дополнительных российских ЗРК на сумму примерно $6,1 млрд, сообщал Bloomberg. По данным индийского Минобороны, заказанные ЗРК С-400 предназначены для перехвата дальнобойных воздушных угроз над ключевыми объектами. У страны уже есть три таких комплекса, а еще два ожидаются в ближайшие месяцы.

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