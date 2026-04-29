В Ryanair сделали оптимистическое заявление о дефиците авиатоплива в Европе

В преддверии пика летнего туристического сезона авиакомпании опасаются проблем с доступностью авиационного топлива из-за сохраняющегося ограничения на проход через Ормузский пролив.

Генеральный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лири "все меньше обеспокоен" по поводу возможного дефицита авиационного топлива в Европе в ближайшие месяцы. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, поставки топлива укрепились за последние три недели, и добыча в США, Северной Африке и Норвегии компенсирует недостаток объемов, поступающих с Ближнего Востока.

"Нефтяные компании меньше обеспокоены. Сейчас они говорят, что нет риска перебоев в поставках до начала или середины июня", - сказал он.

Отмечается, что это изменение по сравнению с ситуацией двух недель назад, когда крупнейший европейский лоукост-перевозчик заявлял, что поставщики гарантируют поставки только до середины мая.

Поступают предупреждения о том, что запасы топлива в Европе могут исчерпаться в ближайшие недели, а с учетом того, что цена на нефть превысила 100 долларов за баррель, руководители авиакомпаний заявили, что переложат более высокие затраты на пассажиров.

По словам О’Лири, хотя бронирование на апрель и май идет активно, есть признаки того, что конфликт заставляет клиентов с осторожностью бронировать рейсы в период с июня по август:

"Мы думаем, что многие ждут. Они еще не уверены".

Отмечается, что оптимистичный тон О’Лири перекликается с мнением генерального директора Wizz Air Holdings Plc Йожефа Варади, который заявил, что его авиакомпания рассчитывает на наличие достаточного количества авиационного топлива на следующий месяц.

Дефицит авиатоплива в Европе

Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, создает значительные проблемы для небольших аэропортов Европы, которые более зависимы от малейших колебаний спроса на авиаперевозки.

Рост цен на авиационное топливо вынудил авиаперевозчиков не только повысить цены на авиабилеты, но и сократить значительное количество рейсов. И под "нож" попали в первую очередь полеты на короткие расстояния в региональные аэропорты.

