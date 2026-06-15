Европейский истребитель шестого поколения остался без Франции

Стороны не смогли договориться о распределении работ, правах интеллектуальной собственности, системе управления проектом, экспортной политике и роли каждой страны в создании самолета.

Германия и Испания решили продолжить работу над перспективным европейским истребителем шестого поколения без участия Франции. Компания Airbus официально объявила о создании нового промышленного объединения Team Gen 6, которое будет работать над развитием программы FCAS (Future Combat Air System).

В немецкую часть консорциума вошли Airbus, AUTOFLUG, Diehl Defence, Liebherr Group, HENSOLDT, MBDA Deutschland, MTU Aero Engines и Rohde & Schwarz.

Испанию будут представлять Indra, Oesia, GMV, ITP Aero и Sener.

Видео дня

"Как Team Gen 6, мы обладаем возможностями и потенциалом. Теперь мы стремимся к тесной координации с политиками и ВВС, чтобы продвигать преимущества европейской боевой авиационной системы для коллективной безопасности", – заявили в Airbus.

Решение стало следствием многолетних споров между Airbus и французской Dassault Aviation. Стороны не смогли договориться о распределении работ, правах интеллектуальной собственности, системе управления проектом, экспортной политике и роли каждой страны в создании самолета.

Франция настаивала на ведущей роли и стремилась сохранить контроль над ключевыми решениями, в частности по созданию палубной версии истребителя и самолета-носителя ядерного оружия.

В свою очередь, Германия рассматривала FCAS прежде всего как возможность получить современный истребитель нового поколения при более сбалансированном распределении ответственности и финансовой нагрузки.

Именно эти разногласия в течение последних лет регулярно блокировали развитие программы.

Каким будет новый самолет

Вместе с заявлением Airbus опубликовала видео с концептуальным изображением будущей боевой системы.

На обнародованных кадрах перспективный истребитель действует во взаимодействии с несколькими беспилотными платформами, что соответствует современной концепции "пилотируемый самолет + рой дронов".

Впрочем, эксперты отмечают, что представленный самолет вряд ли отражает окончательный вид машины.

Среди необычных черт концепта – переднее горизонтальное оперение типа "канард", подфюзеляжный воздухозаборник и нетипичная геометрия крыла.

Некоторые обозреватели даже увидели определенное сходство с иранским проектом Qaher-313, хотя официально Airbus не комментировала возможные источники вдохновения дизайнеров.

Saab может стать новым партнером

Параллельно Airbus продолжает консультации по расширению международного сотрудничества. Одним из наиболее реалистичных вариантов называют сотрудничество со шведской Saab – производителем истребителей Gripen.

Ранее сообщалось, что шведская компания уже ведет переговоры с немецкой стороной об участии в создании как пилотируемого истребителя, так и беспилотных компонентов будущей системы. Усиление оборонного сотрудничества между Германией и Швецией создает благоприятные условия для такого партнерства.

Что это означает

Формирование Team Gen 6 свидетельствует о том, что Берлин и Мадрид не намерены отказываться от амбициозной программы истребителя шестого поколения даже без Франции.

В то же время окончательно говорить о выходе Парижа из FCAS пока преждевременно.

Airbus в своем заявлении напомнила, что правительства Германии и Франции ранее объявляли о пересмотре формата Future Combat Air System. Поэтому не исключено, что в будущем стороны все же попытаются найти компромисс.

Однако на данный момент именно Team Gen 6 становится новым центром разработки европейского истребителя будущего, а Франция рискует остаться в стороне от одного из ключевых оборонных проектов континента.

Споры по поводу истребителя между Германией и Францией

Ранее немецкое издание Tagesspiegel сообщало, что совместная европейская программа создания истребителя шестого поколения FCAS фактически приостановлена после почти девяти лет разработки. При этом нынешняя ситуация оказалась даже сложнее, чем история раскола вокруг Eurofighter Typhoon и Rafale в 1980-х годах. Решение отказаться от дальнейшей реализации проекта приняли президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

После кризиса вокруг программы FCAS интерес к сотрудничеству с компанией Saab проявляют не только в Германии, но и во Франции. Как пишет издание Les Echos со ссылкой на дипломатические источники, Швеция неожиданно может оказаться одним из ключевых участников разработки европейского истребителя нового поколения.

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