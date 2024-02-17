На привал в Яссы: удобная остановка в Румынии перед вылетом в мир

Румынский город Яссы – один из удобных вариантов для украинцев, планирующих воспользоваться аэропортом соседней страны. УНИАН.Туризм даст несколько полезных советов, чтобы пересадка там прошла гладко.

Многие украинцы не рассматривают Румынию как пересадочный авиационный узел из-за того, что туда из Украины не ходят поезда. Тем не менее, недавно УНИАН.Туризм выяснил, что на самом деле попасть в соседнюю страну можно достаточно быстро, удобно и бюджетно на автобусе (подробнее читайте в отдельном материале).

Как доехать из Украины в Яссы

Самым удобным и дешевым будет вариант с автобусом из Черновцов через румынскую Сучаву. Ехать около 2,5 часов с учетом прохождения границы, цены в пределах 400-500 грн. За день ходит несколько автобусов, бронировать стоит заранее.

Автобус приходит на железнодорожный вокзал, откуда курсируют поезда из Сучавы в Яссы. Ехать примерно три часа, а билет стоит до 200 грн, его можно приобрести онлайн на сайте румынских железных дорог.

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Конечно, также до Яссов можно доехать поездом через Кишинев, но этот вариант довольно дорогой, да и длинный. Также автобусы туда ходят через Одессу, но тоже цена вопроса несколько выше.

Как доехать до аэропорта города Яссы

Аэропорт города Яссы находится примерно в 7 километрах от железнодорожного вокзала, причем половина пути идет через промзону и лес. От вокзала до аэропорта каждые 20 минут курсирует автобус номер 50 – дорога занимает около получаса, а билет на одну поездку стоит 3,5 румынские леи (чуть меньше 30 гривень). Больше информации можно узнать на сайте городского транспорта Яссов.

Также можно доехать до аэропорта на такси – цены здесь на уровне Киева.

Рейсы через аэропорт города Яссы

Международного аэропорта Яссы (Aeroportul Internaionional Iaii) является четвертым по пассажиропотоку в Румынии и предлагает довольно неплохой выбор авиарейсов, в том числе бюджетных авиакомпаний. Часть из них постоянная, а часть – сезонная.

В частности, Wizz Air летает оттуда более чем по двум десяткам направлений – Испания, Италия, Бельгия, Греция, Дания, Кипр, Нидерланды, Германия, Великобритания, Турция, Франция, Швейцария. Шире всего представлена маршрутка сетка в Италию.

В то же время, Ryanair предлагает четыре рейса из Яссы – в Бельгию, Ирландию, Италию и Францию.

Местный аэропорт довольно маленький, а все процедуры здесь проходят быстро. Есть нескольно магазинов и кафешка.

Из положительных новостей – уже с апреля Румыния и Болгария частично присоединятся к Шенгенской зоне, которая на первом этапе будет касаться авиационного и морского сообщения. То есть пересекая границу с другими странами ЕС на самолете или корабле уже не придется проходить паспортный контроль, как сейчас – это несколько ускорит время в пути. Проверки на наземных пунктах пересечения границы еще на какое-то время останутся.

Где остановиться в Яссах

Если вы не хотите рисковать и ехать сразу на самолет с поезда, можно провести ночь в Яссах. Мы пользовались именно этим вариантом, ведь дорога, которая в том числе предполагает прохождение границы – это всегда риск форс-мажоров, когда небольшая задержка на каком-то одном этапе способна разрушить тайминг всего маршрута.

В городе доступны почти четыре сотни вариантов размещения, а цены – довольно приятные. Еще что бросается в глаза – оценки у большинства вариантов высокие.

Так, ночь в многоместном номере хостела в центре города в среднем обойдется в 20-30 евро, за такую же сумму можно подыскать и одноместный номер эконом-класса или апартаменты.

Есть в городе также около четырех десятков отелей – цены в трехзвездочных стартуют от 35 евро, а в четырехзвездочных от 60 евро. Ночь в единственном пятизвездочном отеле Яссов обойдется в сумму от 120 евро.

Немного фактов о Яссах

Хотя в Румынии есть немало более известных городов, на самом деле Яссы – второй по количеству жителей населенный пункт страны (более 360 тысяч). С начала полномасштабного вторжения России в Украину туда перебралась на временное проживание часть украинцев.

Как поделилась с нами одна киевлянка, которая периодически выезжает пожить заграницу с маленькими детьми, город выбирают те, кто не хочет сильно разрывать связь с Украиной и не нуждается в значительной финансовой поддержке. Добираться до Украины быстро, а сам город очень напоминает дом – похожие архитектура и менталитет, сравнительно низкие цены.

Со второй половины XVI века и до 1859 года Яссы были столицей Молдавского княжества, и именно в Яссах было подписано русско-турецкое мирное соглашение 1791 года.

Подобно Риму и Стамбулу, город Яссы стоит на семи холмах.

Что посмотреть в Яссах

Жилая застройка в Яссах очень похожа на украинскую. Нельзя сказать, что в городе какая-то выдающаяся архитектура уровня Парижа или Венеции, но в то же время он опрятный и ухоженный, особенно в историческом центре.

Настоящая жемчужина Яссов и главная местная достопримечательность – местный Дворец культуры в неоготическом стиле. Нынешнее здание было построено в 1906 году как проект восстановления и расширения бывшего княжеского дворца Молдавии, от которого на тот момент сохранились фундаменты и первые два этажа.

Здание служило Дворцом администрации и юстиции до 1955 года, а ныне образует Молдавский национальный музейный комплекс – во Дворце культуры размещены четыре музея: художественный музей, Музей истории Молдовы, этнографический музей Молдавии и Музей науки и техники "Штефан Прокопиу".

Именно к этому месту направляются как туристы, так и местные жители – дворец также имеет уютный парк и многоярусный фонтан, который подсвечивается вечером, как и все здание.

Отсюда можно сразу попасть и к нескольким другим местным достопримечательностям, в том числе культовым сооружениям. Среди них – Ясский Трехсвятительский монастырь 17 века и Армянский храм 1395 года, считающийся самым старым зданием города.

Прямо от Дворца культуры тянется Бульвар Штефана Великого – главная улица города, вдоль которой расположены главные местные памятники архитектуры, рестораны, ярмарки и магазины. Хотите перекусить вечером – вам сюда.

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Вряд ли Яссы можно назвать полноценной туристической целью для украинцев, но это отличный вариант, чтобы вылететь в другую страну в условиях отсутствия гражданского авиасообщения в Украине во время развязанной Россией войны.

И если вас уже занесет в Яссы на день-другой, то вы точно найдете, где прогуляться и где перекусить.

Марина Григоренко

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