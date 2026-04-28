В Евросоюзе предупредили о предстоящих перебоях в авиасообщении после июня

Комиссар Европейского Союза по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас предупредил о возможных значительных сбоях в осуществлении авиаперелетов. Это является следствием войны в Иране и закрытия Ормузского пролива. Об этом сообщает немецкое агентство dpa.
"Ситуация не обнадеживающая", - отметил Цицикостас.
По его словам, хотя на данный момент топлива достаточно и более 80% аэропортов не сообщали о его нехватке, цены на топливо выросли более чем вдвое, что привело к приостановке рейсов многими авиакомпаниями. Еще до войны эти рейсы были едва рентабельными.
Как добавил еврокомиссар, если блокада Ормузского пролива продолжится и не будет найдено никакого решения, дефицит топлива может возникнуть после июня.
В то же время, как подчеркнул Цицикостас, настоящего дефицита в Европе пока не ожидается. Он отметил, что имеются резервы на случай чрезвычайных ситуаций.
Страны-члены ЕС обязаны ежедневно сообщать о своих запасах, чтобы контролировать имеющиеся ресурсы.
Вместе с тем, если дефицит возникнет после июня, эти запасы могут быть использованы целенаправленно.
Что этому предшествовало
28 февраля США и Израиль начали против Ирана операцию "Эпическая ярость" и нанесли удар по верховному лидеру этой страны. В связи с постоянными бомбардировками объектов Корпуса стражей исламской революции, заводов по производству ракет и ударных дронов, соответствующих складов и других военных объектов на территории Ирана, иранский режим прибег к блокированию Ормузского пролива, через который проходит часть мирового потребления нефти.
Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о сокращении 20 тысяч ближнемагистральных рейсов этим летом, чтобы уменьшить расходы на авиационное топливо, цена которого более чем удвоилась.