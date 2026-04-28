В Евросоюзе предупредили о предстоящих перебоях в авиасообщении после июня

В случае продолжения блокирования Ормузского пролива дефицит авиационного топлива может возникнуть после июня.

Комиссар Европейского Союза по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас предупредил о возможных значительных сбоях в осуществлении авиаперелетов. Это является следствием войны в Иране и закрытия Ормузского пролива. Об этом сообщает немецкое агентство dpa.

"Ситуация не обнадеживающая", - отметил Цицикостас.

По его словам, хотя на данный момент топлива достаточно и более 80% аэропортов не сообщали о его нехватке, цены на топливо выросли более чем вдвое, что привело к приостановке рейсов многими авиакомпаниями. Еще до войны эти рейсы были едва рентабельными.

Как добавил еврокомиссар, если блокада Ормузского пролива продолжится и не будет найдено никакого решения, дефицит топлива может возникнуть после июня.

В то же время, как подчеркнул Цицикостас, настоящего дефицита в Европе пока не ожидается. Он отметил, что имеются резервы на случай чрезвычайных ситуаций.

Страны-члены ЕС обязаны ежедневно сообщать о своих запасах, чтобы контролировать имеющиеся ресурсы.

Вместе с тем, если дефицит возникнет после июня, эти запасы могут быть использованы целенаправленно.

Что этому предшествовало

28 февраля США и Израиль начали против Ирана операцию "Эпическая ярость" и нанесли удар по верховному лидеру этой страны. В связи с постоянными бомбардировками объектов Корпуса стражей исламской революции, заводов по производству ракет и ударных дронов, соответствующих складов и других военных объектов на территории Ирана, иранский режим прибег к блокированию Ормузского пролива, через который проходит часть мирового потребления нефти.

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о сокращении 20 тысяч ближнемагистральных рейсов этим летом, чтобы уменьшить расходы на авиационное топливо, цена которого более чем удвоилась.

