В 90-е об этих игрушках мечтали все дети, а сегодня они никому не нужны

У современных детей выбор гораздо шире, чем даже у детей 1990-х годов, когда, казалось, уже было всё.

В конце 1980-х – в 1990-х годах в нашей стране начался настоящий бум игрушек. После появления импорта, телерекламы и западных мультсериалов у детей появился гораздо более широкий выбор, который большинство родителей не могли удовлетворить.

Как пишет издание Parade, в те годы на пике популярности было немало брендов игрушек, которые остаются узнаваемыми и сегодня. Эксперты, опрошенные изданием, назвали несколько из них, о которых тогда мечтали почти все дети. Некоторые из этого списка до сих пор имеют своих поклонников среди современных детей, но значительная часть уже почти никому не интересна.

Трансформеры. В 1980-1990-х на телеэкранах был популярен сериал о роботах-трансформерах, который породил огромный спрос на соответствующие игрушки. Интересно, что голливудская кинофраншиза о трансформерах фактически перезапустила эту моду в 2010-х годах.

Видео дня

Черепашки-ниндзя. Франшиза о Черепашках-ниндзя выросла из комиксов и мультсериала, впоследствии превратившись в один из самых успешных детских брендов. Сочетание юмора, культуры пиццы и персонажей, названных в честь художников эпохи Возрождения, обеспечило игрушкам многолетнюю популярность.

Барби. Хотя эта брендовая кукла появилась еще в 1960-х, настоящая мода на нее и на Западе, и у нас возникла почти одновременно в 1980-х, став одним из культурных символов эпохи.

Игровые консоли (приставки). Игровая приставка Nintendo стала революцией в детском досуге. На Западе она разошлась миллионными тиражами и сделала персонажей вроде Марио мировыми иконами. В нашей стране мало кто мог позволить себе дорогую Nintendo, поэтому рынок заполонили тайваньские безымянные консоли, которые ее копировали. Игровые консоли – одна из тех вещей, которые не утратили популярность, хотя уже не являются столь недостижимой детской мечтой, как когда-то.

Миниатюрныемашинки. Конечно, игрушечными автомобилями дети играли с начала 20-го века. Но именно в конце века появилась мода на миниатюрные, но очень реалистичные игрушечные автомобили размером с спичечную коробку или чуть больше.

Кубик Рубика. Изобретенный в 1970-х, в 1980-х он превратился в международное увлечение. Простой принцип складывания цветов одинаково привлекал и детей, и взрослых, обеспечив игрушке огромный коммерческий успех.

LEGO. Конструкторы LEGO до сих пор остаются востребованными, но не настолько чрезвычайно популярными, как 30 лет назад. Когда-то это была настоящая мечта детей того времени, зачастую несбыточная.

Другие публикации о жизни старших поколений

Как писал УНИАН, миллениалы, родившиеся между 1981 и 1996 годами, выросли на стыке аналоговой и цифровой эпох, поэтому их детство существенно отличалось от современных реалий. Они пользовались стационарными телефонами, записывали музыку на CD, читали журналы и проводили время в библиотеках, а первые SMS набирали через систему Т9.

Такие практики сейчас кажутся архаичными, но именно они сформировали уникальный опыт поколения, который зумеры и альфа уже не могут оценить должным образом.

Вас также могут заинтересовать новости: