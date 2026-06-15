Султан Брунея владеет самым большим дворцом в мире: в нем 1788 комнат и пять бассейнов

Резиденция султана занимает площадь более 200 000 квадратных метров.

Султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах известен своей огромной коллекцией роскошных автомобилей, некоторые из которых были созданы в единственном экземпляре. Он также является владельцем крупнейшего жилого дворца в мире, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что дворец Истана Нурул Иман (Свет Веры) был построен в 1984 году. Его строительство обошлось в около 4,6 миллиарда долларов в современном эквиваленте.

В издании отметили, что через Брунейское инвестиционное агентство султан Брунея также владеет отелями "Дорчестер" в Лондоне, "Беверли-Хиллз" в округе Лос-Анджелес, "Ле Мёрис" в Париже, "Эден" в Риме и еще несколькими другими. Однако все они не могут сравниться с его личным дворцом.

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Резиденция султана по площади сравнима с некоторыми деревнями и городками в Европе. Она занимает площадь более 200 000 квадратных метров. В дворце Истана Нурул Иман есть 1788 комнат и 257 ванных комнат.

Этот дворец расположен на просторной территории на берегу реки Бруней. Совсем близко находится столица страны Бандар-Сери-Бегаван. Более того, Истана Нурул Иман признана Книгой рекордов Гиннесса как самый большой жилой дворец в мире.

В издании добавили, что интерьер дворца украшен коврами с золотой нитью, а в некоторых элементах отделки использованы настоящие бриллианты. Также султан заказал шелк из Китая и мрамор из Италии.

В дворце есть банкетный зал, способный вместить более 5 000 гостей, мечеть, вмещающая до 1 500 человек, 110 гаражей для огромной коллекции автомобилей султана, конюшня с кондиционером для 200 лошадей султана и пять бассейнов. Кроме того, внутри есть 44 лестничных пролета и 18 лифтов.

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