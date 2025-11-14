Аликанте: отличный бюджетный курорт в Испании для позднего солнца

По мере того, как Украину окутывают туман и холод, что вполне может затянуться на полгода, украинцы подыскивают доступные по цене варианты, где можно немного погреться на солнце. УНИАН.Туризм расскажет об испанском курорте Аликанте, который отлично подходит под эти цели.

Испания – одна из немногих европейских стран, которая приходит на ум тогда, когда украинцы ищут, где бы погреться зимой в пределах континента. Впрочем, потенциальные туристы часто даже не подозревают, что далеко не на всей территории страны тепло круглый год.

Однако городок Аликанте на юго-востоке Испании – как раз отличный вариант для тех, кто охотится за зимним солнцем на территории материковой Европы. УНИАН.Туризм по собственному опыту расскажет почему именно.

Лучшее время для посещения Аликанте

Поскольку в Аликанте преобладает климат тропических степей, фактически там не бывает настоящей зимы – даже в декабре-феврале температура лишь изредка опускается ниже +10 градусов.

Также в зимние месяцы там нечасто бывают дожди, а солнышко светит довольно часто. Да, для купания в море уже холодновато, но все же гораздо теплее, чем в Украине.

Зато летом в Аликанте наоборот может быть слишком жарко, да еще и многолюдно, поэтому любителям пляжного отдыха в этот город лучше ехать в апреле-мае или сентябре-октябре.

Как бюджетно добраться до Аликанте из Украины

Сейчас любое путешествие из Украины за границу – это настоящее испытание, которое к тому же стоит недешево. Впрочем, есть и хорошие новости: поскольку Аликанте сейчас активно продвигает себя на туристическом рынке, а местный аэропорт предлагает авиакомпаниям вполне лояльные условия, в город выполняется большое количество бюджетных авиарейсов.

Например, украинский перевозчик SkyUp Airlines летает в Аликанте из Кишинева (Молдова), а ирландский лоукостер Ryanair предлагает туда рейсы из десятка аэропортов Польши, включая Варшаву, Краков и Катовице, а также из Венгрии и Словакии. В то же время Wizz Air выполняет рейсы в Аликанте из трех городов Польши, двух городов Румынии, а также по одному маршруту из Венгрии и Словакии.

В общем, выбрать есть из чего, особенно если быть гибкими в выборе даты перелета.

Какое жилье лучше выбрать в Аликанте

Хотя Аликанте, с населением чуть более 350 тысяч человек, является относительно небольшим городом, там более чем достаточно вариантов размещения на любой вкус и бюджет (конечно, летом будет дороже).

Так, цены на койкоместа в общих номерах хостелов на зимний период стартуют от 20 евро (около 975 гривень) с человека за ночь, тогда как скромные одноместные номера или апартаменты можно найти по цене от 35 евро (около 1700 гривень). Тем временем, зимние цены на полноценные отели стартуют от 60 евро (около 2930 гривень).

Касательно выбору района, то оптимальным вариантом будет остановиться в зоне между пляжами Постигет (Playa del Postiguet) и Альбуферета (Playa de la Albufereta). В таком случае у вас в пешей доступности будут все главные туристические локации – пригодные для купания широкие песчаные пляжи, длинная набережная для прогулок, рестораны, исторический центр, основные туристические достопримечательности, железнодорожный вокзал и остановки общественного транспорта.

Также жилье ближе к береговой линии хорошим будет вариантом, чтобы можно было выходить на прогулки в любое время суток.

Пляжи Аликанте

Самым известным в Аликанте является пляж Сан-Хуан (San Juan Playa) – именно в этой зоне расположено большинство популярных курортных отелей, пляжных баров и развлечений. Но есть и минус – этот пляж расположен примерно в 6 километрах от центра города. Но даже если вы живете не возле него, хоть раз туда заглянуть все же стоит.

Для тех, кто ищет пляжи ближе к центру города, хорошими вариантом будет уже упомянутый выше участок между пляжами Постигет и Альбуферета. Что хорошо в Испании, большинство местных курортов имеют длинную береговую линию, вдоль которой можно свободно прогуливаться, от пляжа к пляжу. Поэтому и на этом участке можно отыскать несколько мест, где можно отдохнуть на берегу и поплавать в море. Да, не везде будет пляжная инфраструктура, но на самом деле это не будет большой проблемой.

Единственное, что несколько огорчает – испанцы (как и итальянцы), очень любят выгуливать своих четвероногих питомцев на пляжах, а вот убирать за ними не очень спешат. Поэтому если будете стелить полотенце или одеяло на песок, рядом могут случаться нежелательные сюрпризы.

Что посмотреть в Аликанте

Ища информацию об Аликанте в сети, нередко можно встретить отзывы, мол, в городе нечем заняться. Да, там действительно не такая насыщенная ночная жизнь, как на Ибице, и не так много музеев, как в Барселоне. Но там все равно есть много интересного, чем занять себя во время отдыха.

Еще один фактор отпугивания от Аликанте – довольно грубая и примитивная высотная застройка вдоль берега, будто попал на какой-то посредственный курорт на юге Украины. Да, действительно, этот город не поражает туристов какой-то чрезвычайной архитектурой, но зато имеет немало других плюсов.

Основная туристическая жизнь в Аликанте вращается вокруг пляжа Постигет, от которого за несколько минут можно дойти до пристани для яхт, променады Explanada de España и исторического центра. Здесь же расположены большинство заведений питания, где можно насладиться местными блюдами.

Главная туристическая достопримечательность Аликанте – замок Санта-Барбара (Castell de Santa Bàrbera) на холме, построенный в 9 веке еще во времена арабского правления. Мы не будем вас перегружать историческим фактами, только скажем, что это место стоит того, чтобы туда заглянуть – хотя бы ради невероятных видов на весь город.

Мы поднимались туда в середине октября, когда солнце садится около 20-ти, поэтому даже смогли уловить это невероятное зрелище (крепость открыта именно до 20-ти). Вход бесплатный, а для ленивых туристов есть платный лифт внутри горы.

Если у вас нет ограничений мобильности, то советуем все же идти ножками, потому что красивые пейзажи там не только на вершине, а и на пути – главное только выбрать надежную удобную обувь. Плюс таким образом вы сможете посмотреть на Аликанте со всех сторон, фактически панорама на 360 градусов.

Между тем, в историческом центре стоит просто побродить по улочкам, натыкаясь на различные интересные локации – например, как эта "грибная улочка" (El Carrer dels Bolets).

А еще, хотя пейзажи вокруг Аликанте в основном пустынные, в самом городе есть немало зеленых зон – это и огромные фикусы, и пальмы, и экзотические цветы и растения, которые у нас можно увидеть разве что в оранжерее ботсада.

Если у вас немного больше времени в Аликанте, там есть немало возможностей для прогулок по холмам – с историческими руинами и космическими ландшафтами. Также по возможности советуем съездить в соседние города, например, Бенидорм, Эльче или остров Табарка.

Где поесть и выпить в Аликанте

Как уже упоминалось выше, в туристическом центре Аликанте – от пляжа Постигет и пристани для яхт до исторических улочек – можно отыскать множество заведений питания, при этом цены там будут вполне доступны.

Хотя знаменитая паэлья больше всего ассоциируется с соседней Валенсией, в Аликанте это блюдо также подают в каждом ресторанчике, да еще и в нескольких вариациях.

Мы рекомендуем особенно обратить внимание на вариант с морепродуктами. Здесь порция на одного обходится в среднем 12 евро (около 585 гривень), тогда как на двоих – около 20 евро (около 975 гривень). Также стоит учесть, что не все заведения позволяют приобрести вариант на одного человека, мол, так готовить невыгодно и неудобно – блюдо же готовится и подается на стол в специальных сковородках, а маленькие есть не в каждом заведении.

В целом для этого региона характерны именно блюда из морепродуктов – обязательно стоит попробовать креветки с чесноком, которые продаются в среднем за 12 евро (около 585 гривень), а также кальмары в кляре по средней цене 15 евро (около 732 гривень) и тарелку морепродуктов за 18 евро (около 878 гривень). Впрочем, здесь стоит выбирать внимательно, чтобы блюдо не было пережаренным и не имело много кляра и мало начинки.

Также в Испании очень распространены так называемые заведения с тапас – там подают закуски, от сыров и хамонов до овощей гриль, картофеля и намазок по средним ценам 7-10 евро (около 341-488 гривень). Это отличный вариант, когда хочется быстро и недорого перекусить.

Кроме того, для перекуса отлично подойдут местные пирожки эмпанада с разнообразными начинками – стоят они от 1,5 до 5 евро (около 33-222 гривень), зависит от уровня заведения и ингредиентов.

Цены на вино или игристое (кава) в ресторанах Аликанте стартуют от 5 евро (около 244 гривень), немного дешевле обходится бокал пива. Советуем выбирать локальные сорта – так и интереснее, и дешевле.

В то же время рекомендуем не забегать в первое попавшееся заведение, даже если вы очень голодны, а сначала прогуляться вокруг нескольких и сориентироваться по ценам, обслуживанию и виду блюд на тарелках у других гостей, а еще почитав отзывы в Гугл. Обычно цены плюс-минус одинаковые, а вот еда по вкусу может отличаться.

При этом стоит быть готовыми, что испанцы в основном не слишком ръяно обслуживают гостей – порой, приходится даже подходить и напоминать о себе. Столы тоже не всегда идеально чистые. Чаевые в местных заведениях не являются обязательными, однако в случае хорошего обслуживания (что случается далеко не всегда) можно отблагодарить официанта.

Еще интересный момент – испанские кафе обычно закрывают до 16-17 часов, поэтому на поздний кофе рассчитывать не стоит. Но выход есть – в последние годы в Аликанте открылось немало украинских кафе, которые работают до 19-20 часов. Плюс – в украинских заведениях кофе вкуснее, хотя и цены выше: 4-5 евро (около 195-222 гривень) против 2-3 в испанских (около 88-146 гривень).

Цены в супермаркетах в Испании

Если же хочется совсем дешево и сердито, рекомендуем идти в местные супермаркеты за сыром, хамоном и фруктами-овощами. Вполне неплохой набор из упаковки хамона, упаковки сыра, винограда и томатов обходится в сумму 6-10 евро (около 292-488 гривень).

Банка пива в местных магазинах стоит смешные 0,35-0,50 евроцентов (около 17-22 гривень), а бутылка вполне приличного местного вина – 3-7 евро (около 146-341 гривень).

Также в местных супермаркетах можно купить готовые блюда – особенно рекомендуем так называемый испанский омлет, он же тортилья эспаньола, он же tortilla de patatas, который, правда, нужно где-то будет разогреть. Ну или же искать его версию в кафе – обычно немалый кусок, который легко можно разделить на двоих, в ресторанах стоит в среднем 7 евро (около 341 гривень).

Украинцы в Аликанте

Еще до большой войны среди украинцев был немалый интерес к Аликанте – кто-то ездил туда отдыхать, кто-то работать, а кто-то покупал себе там запасную недвижимость на зиму (город тогда в этом плане был относительно недорогой).

После февраля 2022 года в Аликанте стало еще больше украинцев – они нередко работают в местных отелях или же открывают собственный бизнес, в первую очередь речь идет о заведениях питания. А вот россиян, по словам "местных" украинцев, за последние несколько лет здесь поубавилось – наши их в какой-то степени "выжили".

Есть и неприятный момент – многие украинцы в Аликанте, к сожалению, общаются на русском языке. Более того, иногда даже ведут страницы своих бизнесов в соцсетях на языке оккупанта. И это действительно режет ухо украинцам, которые приезжают в Испанию ненадолго отдохнуть от войны – ведь первая реакция: здесь русские. Украинский же язык на улицах Аликанте можно услышать реже, и то это в основном туристы, которые приехали ненадолго.

Рады ли в Аликанте туристам

В течение последнего года вы наверняка хоть раз слышали страшные новости из Испании, якобы жители страны уже начали прибегать к агрессивным действиям в своей борьбе с чрезмерным туризмом – от поливания туристов водой до заманивания в опасные районы.

Впрочем утверждение, что в Испании поголовно не рады туристам, является несколько преувеличенным – все же это немалая статья доходов для их бюджета. Да, в наиболее переполненных гостями местах вроде Барселоны или Майорки действительно ситуация непростая. Однако Испания – огромная и очень разнообразная страна, а потому там вполне реально найти места, где туристов еще рады видеть.

Аликанте – скорее относится к лояльным к туристам городам, особенно за пределами туристического сезона. Поэтому можете быть уверены, что вас там с радостью примут, накормят и развлекут, конечно, если и вы со своей стороны будете вести себя прилично.

Кто-то из туристов считает Аликанте слишком сонным и простым, но именно это и делает его привлекательным для тех, кто ищет спокойствия и настоящего отдыха – без воздушных тревог, без блэкаутов и без морозов. Поверьте, этот город способен вас приятно удивить.

