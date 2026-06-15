В Киеве слышны взрывы, работает ПВО, есть пострадавший

Враг атаковал Киев с помощью дронов и ракет, слышны взрывы, наблюдаются перебои с электричеством.

В Киеве работает ПВО, слышны взрывы. Враг запустил ракеты и дроны.

01:30 Горит многоэтажка в Оболонском районе, сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

"Сейчас фиксируем последствия атаки как минимум в 7 местах. К сожалению, россияне продолжают тактику террора против жилой застройки. На данный момент подтверждено 1 пострадавший, это оперативная информация.

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Угроза баллистики сохраняется, также есть вероятность применения крылатых ракет и БПЛА в течение ночи. Оставайтесь в укрытиях!", – добавил чиновник.

01:25 в Оболонском районе Киева произошел пожар в складских помещениях пятиэтажного здания, сообщил мэр города Кличко.

01:20 В Подольском районе горит частный дом, сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

По другому адресу в Подольском районе произошло возгорание в трехэтажном доме. Информация о пострадавших уточняется.

01:20 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в некоторых районах столицы перебои с электроснабжением. Специалисты выясняют причину.