Ешь, плавай, релаксируй: египетский отдых немецкого качества

All inclusive в Египте – идеальный вариант для отдыха в холодное время года по соотношению цена-качество. Несмотря на прохладные вечера, днем там жарко, а море – теплое. УНИАН проверил, чем египтяне будут удивлять украинцев этой зимой-весной.

Жизнь в условиях войны и постоянных стрессов истощает, поэтому все мы время от времени нуждаемся в перезагрузке, чтобы восстановиться физически и морально и вернуться к ежедневной борьбе с новыми силами. Одним из самых доступных направлений для украинских туристов для отдыха зимой и весной является Египет: в это время года на Африканском континенте довольно тепло, температура Красного моря очень комфортная для плавания (около 23-24 градусов), при этом жара не такая изнурительная, как летом. К тому же, учитывая низкий сезон (лучшими и, соответственно, самыми дорогими месяцами для посещения этой экзотической страны считаются май, сентябрь и октябрь), цены на такой отдых самые приятные.

Поэтому, когда в середине января туроператор Join UP! предложил нашей редакции провести ревизию их пакетных туров в египетскую Хургаду, мы с радостью приняли приглашение.

Добраться до Египта очень просто. Украинский туроператор предлагает вылет из десяти городов: Кишинева, Катовице, Жешува, Варшавы, Бухареста, Клуж-Напока, Сучавы, Таллина, Риги и Вильнюса, – поэтому вы можете выбрать для себя самый удобный вариант. Мы для себя выбрали вылет из аэропорта Кишинева, куда удобно добрались на прямом поезде из Киева. Время полета из молдавской столицы в Хургаду составляет комфортные три часа.

Знакомо ли вам это невероятное ощущение, когда ты садишься в самолет в сером, унылом зимнем городе, а выходишь – уже под ярким солнцем с видом на пальмы? И воздух кажется таким чистым и сладким, полным ароматов экзотических растений и свежей зелени... Если нет, это обязательно необходимо исправлять! И Египет – одна из ближайших и самых доступных дестинаций для украинских туристов, чтобы наглядно ощутить этот фантастический контраст.

Хургада – туристический центр Египта, расположенный на западном побережье Красного моря. Для его посещения украинским туристам необходима виза, которую можно приобрести за 25 долларов непосредственно в помещении аэропорта. Важный момент: пограничники не дают сдачи, поэтому, если вы решите посетить этот тропический Рай в пустыне, подготовьте необходимую сумму наличными заранее. Вместе с визой всем путешественникам раздают короткие анкеты, в которых нужно указать ваше имя, паспортные данные и название отеля. Это все может звучать сложно, поэтому советуем вам воспользоваться услугой частного трансфера в аэропорт. В этом случае по прилету туристов вас встретит египетский менеджер Join UP!, который поздоровается с вами на украинском (хотя свободно владеют они обычно только английским и русским языками), сразу же на месте выдаст все необходимое и даже заполнит за вас эту анкету, вклеит в паспорт визу и буквально за руку проведет к паспортному контролю. Таким образом суммарно эти мероприятия, вместе с приемом багажа, занимают не более получаса.

На выходе из аэропорта туристов проводят к трансферу. Если вы последовали нашему совету и взяли частный трансфер, то получите в подарок розу и в отель вас отвезет отдельный автомобиль.

Выбор настоящих гедонистов

Мы с украинской коллегой заселились в люксовом пятизвездочном отеле The Makadi Spa (Adults Only 18+) 5*, который с первых же минут покорил нас своей роскошью и безупречным сервисом.

Этот отель имеет общую территорию с четырьмя другими пятизвездочными отелями группы Red Sea Hotels: The Makadi Palace 5*, The Grand Makadi 5*, Grand Waterworld Makadi и Sunwing Family, но есть приятная особенность: гости именно The Makadi Spa 5* могут посещать территорию всех сестринских отелей, пользоваться всеми барами и ресторанами комплекса, тогда как их собственная территория, включая пляж, для других отдыхающих недоступна, что делает его самым премиальным из всей группы.

The Makadi Spa – это отель для пар категории 18+, благодаря чему там всегда тихо, и он идеально подходит для туристов, которые хотят отдохнуть от будничных забот, шумного ритма жизни большого города, воздушных тревог и погрузиться в мир безусловного релакса. Дополнительно этому способствует огромный SPA-комплекс, доступный для всех гостей, но отдельно мы на нем остановимся чуть позже.

По огромному Makadi-городку гулять можно неделями. При этом в каждом из отелей, свободный доступ к которым дает волшебный бласлет Makadi Spa, есть свои изюминки. Например, в Sunwing Waterworld Makadi есть аквапарк с горками, которые заинтересуют как детей, так и взрослых.

Но, несмотря на это, Makadi Spa является самым роскошным из всей группы, что чувствуется сразу, как только вы заходите в лобби – по центру просторного зала располагаются фонтаны с водой (а пресная вода в пустыне – показатель богатства), а в воздухе чувствуется легкий и приятный аромат духов (что всегда характерно для пятизвездочных отелей высшей категории).

Сразу по приезду нас с коллегой встретил вежливый и заботливый менеджер Наил, который заселил нас, сделал короткую экскурсию, рассказал обо всех особенностях отеля и провел в наш номер категории Junior Suite, от которого перехватило дыхание... Стильный, в светлых тонах, с удобным зонированием, отдельной комнатой-гардеробной, мини-баром с огромным выбором бесплатных напитков, большим телевизором (в программе которого, кстати, доступны украинские телеканалы), просторной ванной комнатой, где на выбор доступны как душ, так и ванна, и, что поразило нас больше всего – террасой по площади больше наших киевских квартир!

Пока я пыталась оправиться от масштабов нашей террасы, на которой разместились и столик со стульями, и кресла, и даже лежаки для загара, в дверь постучали.

"Вот это да!", – крикнула моя коллега, запустив в номер молодого египтянина, который принес нам два огромных подноса с фруктами и экзотическими восточными сладостями.

Наше восхищение номером и уровнем сервиса не ограничилось первым впечатлением. Впоследствии мы познакомились с нашим уборщиком Мохамедом, который ежедневно приносил нам чистые полотенца для пляжа, выкладывал на кровати причудливые фигуры лебедей, был невероятно приветливым и, как нам показалось, искренне скучал, когда мы прощались с ним перед отъездом домой. И мы по тебе скучаем, друг.

Целевой аудиторией Makadi Spa являются немецкие пары среднего и пожилого возраста – их в этом отеле больше всего. И поэтому, чтобы угодить своей основной категории гостей, администрация отеля сделала большой акцент на безупречном качестве своего сервиса, и это чувствуется буквально во всем: в очень внимательном, но при этом абсолютно ненавязчивом поведении персонала, качественных, европейского уровня коктейлях на барах и фантастической разнообразной кухне. Голодными в этом отеле мы не чувствовали себя ни разу, ведь он идеально подходит для людей, которые любят много и вкусно поесть.

Гастрономический рай

В целом территория пяти отелей насчитывает с три десятка баров, ресторанов, буфетов и заведений а-ля карт. Напомним, для гостей Makadi Spa доступно посещение всего этого разнообразия (даже тех заведений, которые принадлежат к соседним отелям).

Рестораны а-ля карт предлагают огромный выбор почти всех кухонь мира: можно попробовать испанскую, мексиканскую, итальянскую, тайскую, индийскую, китайскую еду и т.д. – образцы из всех этих съедобных шедевров представлены в ассортименте главного ресторана со "шведским столом".

Все представленные блюда – очень разнообразные и вкусные, что видно даже по ассортименту общего буфета со шведским столом.

Рекомендуем зарезервировать все а-ля карт рестораны, кухня которых вас заинтересует, в первый же день прибытия в отель, расписав график их посещения на все вечера отпуска, ведь каждый из них заслуживает отдельного внимания, а выбор – такой большой, что за неделю физически невозможно посетить все. В то же время, как минимум один вечер рекомендуем оставить свободным для общего буфета, потому что и ему есть чем поразить своих гостей.

В меню каждого ресторана а-ля карт есть блюда, которые подаются за отдельную плату. Но бесплатное меню всюду настолько широкое и интересное, что нам ни разу не захотелось заказывать блюда за дополнительные средства.

Сами же рестораны – опрятные и стильные, с различными дизайнерскими элементами, оформленные в соответствии со стилем страны, кухню которой представляют.

И отдельно стоит сказать о вине. Если вы уже посещали Египет, могли заметить, что египетское вино, как правило, не отличается особым вкусом и ароматом, и ничем не может поразить ценителей этого благородного напитка. Но в отеле Makadi Spa даже бесплатные белые вина имеют довольно неплохое качество. Они легкие и приятные на вкус. Кроме того, в ресторанах а-ля карт за дополнительную плату вы можете заказать бутылку более премиальных сортов и попробовать продукт местных виноделен.

Мы, собственно, так и сделали, купив самое дорогое местное белое сухое вино в мексиканском ресторане (за 28 евро), которое, к нашему удивлению, поразило нас настолько, что мы дополнительно приобрели вторую бутылку, чтобы в качестве сувенира привезти в Киев. Ведь, согласитесь, не часто в Украине встретишь египетское вино, и еще реже – с оценкой в международной системе Vivino выше 3 баллов!

Таким же приятным сюрпризом для нас стали и коктейли в местных барах (где довольно часто, кстати, играет украинская музыка). Учитывая то, что Египет – мусульманская страна, обычно в местных отелях подают не самый лучший алкоголь, что создает резкий контраст с европейскими аналогами. Но в Mikadi Spa (особенно в барах, работающих в вечерние часы) даже алкоголь – европейского уровня, поэтому все коктейли – вкусные и пьянящие.

В общем, этот отель будет настоящим раем для людей, которые уделяют много внимания вкусной разнообразной еде и питью. Что тут скажешь – настоящее немецкое качество.

Райское наслаждение, которому позавидовали бы фараоны

Одной из главных фишек отеля Makadi Spa, что, собственно, следует из его названия, является роскошный SPA-центр с огромной территорией, включающей несколько бассейнов и множество комнат для расслабляющих процедур.

Как только мы вошли на территорию комплекса, нас с коллегой подхватили под руки две заботливые девушки – египтянка Фатима и хрупкая тайка – и повели в мир релакса и наслаждения.

Сначала мы посетили сауну, где за 10 минут успели хорошенько разогреться. Затем девушки провели нас в ледяной бассейн, после которого следующим пунктом в программе был хамам, теплый пар которого нежно окутывал резко охлажденную кожу, вызывая легкое и очень приятное ощущение покалывания в конечностях. Настоящее удовольствие!

Мы сразу отметили, что оба зала – и сауны, и хамама – просторные, опрятные и современные. Но это было только начало нашей программы, и самое интересное ждало нас впереди.

Наши милые спутницы провели нас к огромному бассейну комфортной температуры около 27-28 градусов, но необычного, а со "спецэффектами": разнообразными гидромассажными водопадами и, что поразило нас больше всего, зоной дождя! Настоящего дождя, который проливается с потолка, пока вы стоите в воде во весь рост! Как ливень, но в помещении – прямо над бассейном. Очень романтично. Мы плавали, веселились и стояли под каплями, подставляя под них свои лица и закрывая от удовольствия глаза, пока девушки не вернулись к нам с приглашением продолжить наше путешествие.

Следующей остановкой стала зона турецкого скрабирования и массажа: нас с коллегой положили на теплые мраморные лежаки, на которых девушки начали ласково посыпать и натирать наши уставшие тела кокосовой стружкой. На лицо же нам нанесли душистую шоколадную маску. Именно так и должно ощущаться настоящее "баунти"! В таком сладком плену нас оставили еще на 10 минут. Кожа от этих процедур стала чрезвычайно мягкой и нежной, словно у младенца.

Но и это еще не все! Когда мы смыли сладости с тела, девушки, мастерски взмахивая мешками с мыльным раствором, покрыли нас густым слоем теплой пены. После чего душ и еще один бассейн – с круговым фонтаном по центру.

Такой была наша подготовка к дальнейшему массажу. Я выбрала для себя египетский массаж, для которого характерно использование большого количества эфирных масел. Выполняют его с самых кончиков пальцев ног до головы, мягко разминая все тело. Золотые руки Фатимы очень профессионально и заботливо прорабатывали каждую мышцу.

"У вас здесь есть проблема, давайте я использую лечебную мазь?", – неожиданно спросила у меня массажистка, прощупывая левое плечо.

И действительно, эта зона уже на протяжении нескольких месяцев напоминала мне о себе ноющей болью. Я же Фатиму об этом даже не предупреждала – она все почувствовала и увидела сама. Думаю, это и является свидетельством настоящего профессионализма мастера.

Моей же коллеге повезло меньше – миниатюрная тайка сделала ей лечебный массаж шиатсу, виртуозно надавливая всем своим весом на активные точки, растягивая все мышцы и скручивая ее тело в причудливые узлы, от которых время от времени потрескивали то ли кости, то ли купальник.

В целом же SPA-центр предлагает своим посетителям с десяток различных видов массажа, скрабов, лечебных и расслабляющих программ, и каждый сможет выбрать для себя процедуры по вкусу. Там вы сможете подышать солью из Мертвого моря, понежиться в пенном джакузи с кокосовым молоком или травами и почувствовать себя настоящими фараоншами древнего Египта.

Вышли из SPA мы чрезвычайно довольными, отдохнувшими и вдохновленными, со стойким желанием вернуться в это Царство наслаждения снова. Кстати, как рассказала Фатима, многие гости Makadi Spa заказывают целые комплексы массажей по 10 процедур, что имеет особый терапевтический и оздоравливающий эффект для всего тела. Мы в этом убедились на собственном опыте и искренне советуем и вам.

...Кстати, после массажа боль в моем левом плече прошла. Как и ощущение хронической усталости и стресса.

Захватывающий водный мир

Отели семейства Makadi расположились вдоль фантастического кораллового рифа, что делает его идеальным выбором для любителей снорклинга (плавание с маской и ластами) и дайвинга. Чтобы увидеть удивительный подводный мир и поплавать в "аквариуме", вам даже не нужно никуда ехать – вот он, совсем рядом, вам необходимо лишь пройти 200 метров!

В то же время, для тех, кто не любит смотреть на фантастической красоты рыбок, а предпочитает классическое плавание, стоит для этого посетить территорию отеля Makadi Palace, где заканчивается риф и есть пирс, с которого можно прыгнуть сразу на глубину.

Дело в том, что в Хургаде запрещено строить пирсы там, где есть коралловые рифы, поэтому на территории остальных отелей комплекса для того, чтобы добраться до глубины, вам необходимо будет сначала пройти по мели, ступая непосредственно на риф. Чтобы это было удобно, для гостей Makadi Spa доступны специальные резиновые бути – их выдают сотрудники пляжной зоны бесплатно по запросу. Так же у них можно взять маску и ласты: вам не нужно везти эти принадлежности с собой, все доступно непосредственно на месте.

В первый же визит на пляж к нам с коллегой подошел сотрудник Мохамед (это самое популярное имя в Египте), который сразу же поинтересовался, когда нам будет удобно заняться снорклингом и предложил свои услуги в качестве гида.

"Здесь очень классно нырять, начиная отсюда и продолжая туда – далеко направо. Я вас проведу. Сегодня утром я видел черепах. Пойдемте смотреть? Вам понравится!", – энергично приглашал нас он, показывая рукой на морскую лазурь.

То, что здесь идеальное место для снорклинга, мы поняли сразу же, как только зашли в воду, ведь рыбок можно увидеть даже с поверхности! Плавание среди разноцветных рифов, переливающихся цветами от синего до красного и даже желтого, причудливых морских жителей всех возможных цветов и размеров - это незабываемый опыт, который невозможно повторить дома. Подводный мир Красного моря считается самым красивым в мире за счет своего богатства: здесь можно встретить рыб-клоунов, наполеонов, крылаток, мурен, разнообразных кузнечиков и подводных ежей, черепах и много-много других прекрасных рыб.

Лучшее время для снорклинга (как, собственно, и дайвинга), как сказал нам Мохамед – с 8 до примерно 10 часов утра. Именно в это время море самое спокойное и подводный мир самый богатый. Поэтому очень советуем вам проснуться пораньше, позавтракать, чтобы как можно дольше не мерзнуть в воде, и отправиться в это незабываемое путешествие, исследуя бескрайний египетский аквариум.

Что касается самого пляжа Makadi Spa – его территория чистая и опрятная, всем гостям бесплатно доступны по 2 лежака со столиком и зонтиком, огражденные полусферой, которая защищает отдыхающих от лишних глаз и ветра. Но очень советуем вам арендовать кабану – просторную кровать с подушками, к которой в комплекте идут два лежака в первой линии у моря и столик. В кабане доступны легкая тюль, опустив которую вниз, вы можете со всех сторон создать для себя комфортную тень и дополнительную приватность. Стоит такое удовольствие – 18 евро в день. А договориться об аренде можно как в лобби отеля заранее, так и непосредственно на пляже (если останутся свободные места), заплатив на месте.

При этом, как и положено пляжам пятизвездочных отелей, там постоянно дежурят шустрые официанты, которые разносят отдыхающим напитки и даже еду из бара неподалеку, если вы захотите пообедать, не отходя от моря. Ведь оно действительно завораживает, переливаясь всеми оттенками: от глубокого синего до лазурного и нежно-голубого.

Развлечения на любой вкус и кошелек

Хотя на территории отеля Makadi Spa есть абсолютно все, что необходимо для полноценного отдыха, украинский туроператор Join Up! вместе со своим египетским партнером The Sun предлагают туристам широкую программу экскурсий, чтобы впечатления туристов были еще полнее и ярче: разнообразные прогулки на яхте, батискафе и даже подводной лодке, катание на джипах и квадроциклах и созерцание звезд в пустыне, туристические путешествия: посещение Каира, Луксора, Египетской Венеции и многое-многое другое.

Из всего этого многообразия мы для себя выбрали Королевскую яхту – морскую прогулку с множеством остановок и развлечений.

Хотя такие круизы – не новость для тех, кто регулярно отдыхает в Египте, в этом году мы отметили, что туроператор The Sun существенно повысил их качество. То, что украинцы не пересекаются на экскурсии с россиянами и белорусами – уже давно аксиома, но теперь гостям предлагают еще более качественное двухразовое питание (с действительно вкусными первыми и вторыми блюдами), дополнненное смузи и фруктовым столом в конце путешествия.

В программу был включен дайвинг (который подойдет даже для новичков, ведь инструктор буквально за руку проводит под водой каждого туриста), снорклинг, водные развлечения и посещение Оранжевого острова с роскошным пляжем. Однако нам немного не повезло: из-за ветреной погоды остров был закрыт, впрочем команда сориентировалась и вместо этого повезла нас посмотреть на дельфинов к месту их естественного обитания, что входит в программу другой экскурсии.

Водные развлечения для нас также расширили: к традиционному катанию на банане и таблетке добавили парасейлинг (полет на парашюте за катером). Кроме того, в программу яхты был включен бесплатный массаж, но активностей было так много, и впечатления были такими насыщенными, что массажист все время простоял без дела у своего стола.

В конце путешествия команда предлагает приобрести фото, сделанные в течение этого незабываемого дня, и, как вишенка на торте, целый фильм вашей прогулки: начиная от подъема на яхту и до самого завершения программы, включая все развлечения. Совершенный финальный штрих для того, чтобы счастливые воспоминания остались с нами надолго, и их можно было воскресить в памяти в любой момент.

Стоит такая прогулка – 90 долларов за одного взрослого и 45 долларов – за ребенка.

...Зимний отпуск в Египте – идеальная возможность отдохнуть от будничных тревог, зарядиться энергией и разгрузить голову от тяжелых мыслей. Эта страна уже приложила немало усилий для того, чтобы украинские туристы чувствовали себя комфортно, как можно реже пересекались с представителями враждебного государства (этот риск будет минимальным, если вы будете выбирать отели, ориентированные на европейцев, с чем вам любезно поможет JoinUP!) и чувствовали себя, как дома. Именно так нашу редакцию приветствовали в отеле MakadiSpa, говоря: "Добро пожаловать в ваш второй дом в Египте", – и это впечатление действительно не оставляло нас на протяжении всего визита. А усиливало эффект то, что египтяне с каждым годом все лучше владеют украинским: буквально каждый сотрудник, узнавая, откуда мы, говорил: "Дякую" и "Слава Украине!", ожидая в ответ священное: "Героям Слава!".

Редакция благодарит туроператора Join UP! за помощь в организации поездки.

Надежда Бурбела, фото и видео автора