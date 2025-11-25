Майорка – средиземноморский рай: когда ехать, что посмотреть и как познать душу острова

Испанский остров Майорка – туристический рай, который обожают европейцы. Но такая популярность привела к тому, что местные начали протестовать против массового туризма. Как сейчас воспринимают приезжих на известных курортах острова, когда его лучше посещать и что посмотреть – узнавал УНИАН.Туризм.

Когда лучше всего ехать на Майорку

В любых путеводителях и турагентствах вам уверенно скажут, что ехать на Майорку (испанцы называют остров Мальорка) можно в любой сезон – погода здесь солнечная почти круглый год, а кроме пляжного отдыха на острове можно найти себе еще очень много занятий.

Впрочем, мечта автора этого материала посетить Майорку летом наткнулась на серьезную ценовую стену: отдать от 1200-1500 евро и выше за неделю отдыха кошелек не позволял, особенно учитывая тот факт, что из Украины еще надо добраться до аэропортов соседних стран – со всеми дополнительными расходами "набегало" немало.

Однако так сложилось, что возможность увидеть самый большой из Балеарских островов в Средиземном море выпала посреди октября. В турагентстве поработали на совесть, и в итоге шесть полных дней (пять ночей) "олинклюзива" с чрезвычайно выгодными полетными данными (прилет в 8 утра в день поселения и вылет поздним вечером в день выселения) с трансфером и перелетом обошелся в 450 евро. Да, это был трехзвездочный отель, но с качественным питанием, в 50 метрах от пляжа, не в самой крутой курортной зоне, но в уютном месте.

И, что самое важное, в середине октября можно было ежедневно купаться в море – температура воды колебалась в пределах 23 градусов (в Хорватии и в сезон не всегда такое море теплое), температура воздуха была примерно такой же, поэтому даже приходилось наносить солнцезащитные кремы. Из минусов были только частые дожди – они были сильными, но теплыми, продолжались максимум полчаса. Местные говорят, что для такого сезона это обычное дело.

В целом из разговоров с местными жителями и закарпаткой Оксаной, которая живет на острове более 15 лет, удалось выяснить, что каждый сезон на Майорке уникален по-своему и здесь можно найти много интересного, если отдых для туриста – не только пляж и море.

Весна, оптимально апрель-май, а иногда и часть июня – это лучшее время для тех, кто любит спокойствие, цветущие горы и комфортную температуру: воздух в это время прогревается до +26-27°C, море уже теплеет, но еще не переполнено туристами. Купаться иногда удается уже в мае, когда вода прогревается в среднем до 20 градусов.

"Особенно часто выбирают этот период для отдыха жители балтийских, холодных стран, немцы, скандинавы, для которых море теплее 17 градусов – уже теплое, – рассказала Оксана, совладелица небольшого отеля на побережье Майорки, в нескольких десятках километров от столицы острова. – Туристы начинают присылать запросы на следующий сезон уже сейчас, и нередко мы имеем забронированную весну еще по сути за полгода до приезда гостей".

Самая горячая во всех смыслах пора на Майорке – июль-август. В это время, без преувеличения, остров живет по полной: фестивали, пляжи, яркая ночная жизнь, бурлящая до утра, бары-караоке и бесконечные променады яхт в море возле острова. В это время температура достигает +32°C (а порой и выше), а вода в море прогревается до 26-27 выше нуля.

Кстати, местные жители говорят, что реальная температура воды на пляжах Майорки теплее на 1-2 градуса прогнозов метеоагентств, потому что последние проводят замеры на расстоянии от берега, где температура глубинных вод ниже, чем в зоне купания.

"Многие туристы считают сентябрь-октябрь идеальным временем для отдыха и купания: море в это время еще теплое, но солнце уже не печет, как бешеное, комфортно гулять, осматривать остров, любоваться прекрасными архитектурными памятниками, пробовать местные блюда, – говорит закарпатка. – Есть туристы, хотя таких и немного, которые интересуются Майоркой даже в ноябре или зимой, в это время здесь царит тишина и уют, цены низкие, можно наслаждаться морским воздухом, подниматься в горы. К слову, как раз велотуризм, прекрасные условия и много предложений для хайкинга, проложенные туристические маршруты по горам являются самыми популярными способами отдыха после купания в море. Тем более, что на Майорке есть места, действительно уникальные, и даже внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО".

Самые красивые места Майорки

Майорка действительно интересная и разноплановая и может удовлетворить спрос на любой вид отдыха, конечно, если есть желание и финансы. Кроме архитектурных прелестей атмосферных испанских городов здесь еще и крутые локации для пешеходного туризма и велосипедных путешествий.

Прежде всего во время пребывания на Майорке стоит посетить столицу: Пальму, или Пальму-де-Майорка, – крупнейший город испанского автономного сообщества Балеарские острова. Все, кто попадают на курорт, беспрекословно влюбляются в старинный, пронизанный узкими улочками город, который является смесью готического величия, средиземноморского шарма и уютных, озелененных локаций. Особенно комфортно гулять по столице и любоваться ее прекрасными видами в апреле-мае или октябре-ноябре, когда погода комфортна для прогулок, а солнце не печет.

До столицы острова хорошо налажено автобусное движение – с разных курортов туда практически непрерывно ездят автобусы. И хотя во многих путеводителях можно найти информацию о том, что рассчитываться можно банковской карточкой (чем большей группой едете, тем выгоднее), автору статьи проверить это не удалось: водитель попросил наличные, поэтому 40-минутная поездка в одну сторону стоила 2 евро.

В столице прежде всего стоит посетить Пальмский собор – или Ла Сеу, как его еще называют. Это главный католический храм Майорки и один из самых известных соборов Испании. Его строили в течение нескольких сотен лет – начали возведение храма в 1229 году на месте бывшей мечети, а завершили только в XVII веке. Именно благодаря этому во внешнем виде собора соединились разные стили и эпохи – здесь и готика, и ренессанс, и даже элементы модерна.

Собор поражает масштабом: его длина более 120 метров, высота центрального нефа – почти 45 метров. Благодаря этому он является одним из самых высоких готических соборов в Европе. Если смотреть на храм со стороны набережной, то кажется, что он как будто вырастает из воды, и это действительно красивое зрелище.

Вход в собор на экскурсию стоит 10 евро. Если хотите спокойно попасть внутрь, то стоит позаботиться о билете заранее, купив его онлайн, потому что обычно перед храмом выстраивается огромная очередь, а владельцев электронных билетов пропускают вне ее. Так же не поленитесь приехать утром: собор открывает двери в 10 часов по местному времени, людей еще мало, поэтому можно спокойно, без толп туристов, насладиться красотой здания.

Особое внимание стоит обратить на главный витраж в виде круга – "Солнце Готики", который имеет диаметр около 13 метров и считается самым большим витражом такого типа в Европе (по крайней мере так говорит аудиогид, который стоит еще 5 евро). В определенные дни года, когда солнце стоит под правильным углом, свет от "Солнца" создает внутри храма эффект двойной радужной розетки, и ее можно даже "поймать" фотоаппаратом. Кроме главного, по периметру храма расположены еще 36 витражей, которые тоже заливают цветным светом собор – и это впечатляет!

В XX веке к оформлению собора присоединился знаменитый барселонский архитектор Антонио Гауди: он спроектировал новый алтарь и улучшил освещение, чтобы подчеркнуть естественную игру света в пространстве. А не так давно, в начале этого века, современный художник Микель Барсело создал в капелле Святого Причастия впечатляющие керамические рельефы на библейские темы, которые точно поразят "небиблейским" подходом.

Пальмский собор стоит у моря, рядом с дворцом Альмудайна, но последний по сравнению с ним просто теряется. Вдоль бывшего жилища королей стоит пройтись до мэрии, от которой в разные стороны разбегаются многочисленные узкие и очень атмосферные улочки. Приятно поражает, что не только витрины и входы в дома, но даже вторые и третьи этажи и балконы многих зданий в этой части обустроены со вкусом и изюминкой.

Обязательно в центре столицы также стоит посмотреть здание городской управы, возведенное в XVII веке. Оно может показаться кому-то странным, кому-то – "слишком испанским" (приходилось и такое услышать), но на самом деле главный фасад – это настоящее произведение искусства с резными балконами, массивными деревянными ставнями и декоративными деталями. Над входом висят легендарные часы с большой деревянной фигурой "En Figuera", ставшие символом Пальмы и часто попадающие на туристические фото. Их история достигает нескольких веков.

Еще одна изюминка мэрии – "заливной" балкон с длинной деревянной скамьей, расположенной под широкой выступающей крышей – альтерой. Этот деревянный козырек выступает от стен на три метра и поражает резьбой по дереву, созданной выдающимся мастером Габриэлем Торресом. Каждый турист считает необходимым сфотографировать альтеру и посидеть на скамейке под ней.

Напротив здания мэрии еще одна туристическая приманка – старейший памятник живой природы в Пальме – оливковое дерево на пласа Корт. Туристам рассказывают, что дереву не менее 850-900 лет, а для местных жителей оно является важным символом.

Кроме того, в туристических путеводителях и на многочисленных сайтах туристам предлагают посетить еще и главный центр шопинга Майорки – улицу Пассео-дес-Борн. Она действительно хороша, но не магазинами, которые расположены по обе стороны широко бульвара (таких немало в каждом городе Европы), а высаженными с обеих сторон платанами, которые разрослись и дают хорошую тень. Между ними расположены маленькие кафе, поэтому многочисленные гости пьют кофе или бокал вина прямо посреди улицы, наслаждаясь красивыми видами.

Что посмотреть за пределами курортов

Вне морского отдыха на Майорке есть много интересного, рассказала закарпатка с Майорки по имени Слава. По ее словам, стоит взять в аренду машину (или приехать на ней на пароме из Барселоны) и поехать в Серра-де-Трамунтана (Sierra de Tramuntana) – горный хребет на северо-западе острова, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для пеших прогулок здесь можно выбрать путь под названием Camí de s'Arxiduc или GR-221, пересекающий весь горный массив Трамунтана: здесь вымощена камнем еще в 19 веке дорога длиной чуть более 9 км, пройдясь по которой можно увидеть много представителей флоры и фауны Майорки, полюбоваться морскими и горными пейзажами.

Любят Майорку и велосипедисты – весной здесь часто тренируются профессиональные команды, а любимым местом многих из них является легендарный серпантин для велосипедистов Sa Calobra.

Из интересного еще стоит посетить поселение Вальдемоса, где в свое время жил композитор Фридерик Шопен и, говорят, написал здесь свои самые меланхоличные мелодии.

"Также туристам часто предлагают увидеть закат на скалах Кап-де-Форментор, посетить волшебную гавань Порт-де-Сольер, а еще – взять тур в пещеры Дракона (Cuevas del Drach). Первые, может, и не очень стоят внимания, а вот в последних действительно атмосферно, – рассказала перед поездкой автору ужгородская туроператор Мария. – Здесь хорошие сталактиты, подземное озеро, а в дополнение ко всему для туристов часто организуют короткий концерт классической музыки, который в тишине пещеры звучит очень хорошо".

Что попробовать на Майорке

Майорка имеет свой особый кулинарный почерк, убеждают туроператоры и местные жители. Рекомендуют есть морепродукты, особую колбасу, обязательную паэлью и сладкую выпечку.

Паэлья – это традиционное испанское блюдо из риса, которое готовят в широкой низкой сковороде. И хотя снобы называют "настоящей" только паэлью из Валенсии, откуда она родом, на самом деле вкусные вариации блюда подают по всей стране. Кто-то скажет – плов, который мы привыкли готовить в Украине. На самом деле испанцы добавляют в паэлью очень много разнообразных специй, в основном шафран и бобовые, томаты, а также морепродукты, мясо, иногда их комбинируют. Как-то довелось увидеть паэлью даже из... макарон. Было вкусно!

Из сладостей туристам на Майорке (как, наверное, и по всей Испании) предложат чурос – сладкую выпечку из заварного теста, которую обычно обжаривают в масле и посыпают сахарной пудрой. Не деле немного жирноватый десерт, но вкусы у всех разные.

С Майорки обычно везут с собой "Собрасаду" (Sobrasada) – традиционную вяленую колбасу Балеарских островов, изготовленную из измельченной свинины, паприки, соли и других специй. Она имеет мягкую паштетообразную консистенцию, которую можно намазывать на хлеб. На вид, если честно, не очень... Однако когда нам предложили бутерброды с собрасадой запечь с медом, то получилось вкусно, хоть и необычно. Такую колбасу часто можно купить в "Дюти Фри" при возвращении домой с Майорки, благодаря упаковке изделие не портится в долгой дороге.

Также местные советуют посетить винодельческий регион Бинисалем (Binissalem) и попробовать их белые вина.

Как добраться на Майорку

Проще всего, конечно, прямыми рейсами из многих европейских городов, в том числе из Будапешта, Варшавы, Вены или Кракова... Обычно трансфер из Львова или Ужгорода в эти города обойдется в 40-50 евро с человека в одну сторону. В последнее время туда можно легко добраться и прямым поездом, который ездит в большинство упомянутых европейских стран из Ужгорода. Цена билета такая же.

Есть и один лайфхак, с помощью которого можно немного сэкономить на дороге на Майорку. Если вылет планируется из Будапешта, то сначала можно доехать из Ужгорода в Захонь (билет на "Интерсити" обойдется в 250-300 грн), где показать украинский загранпаспорт и попросить "Билет солидарности" (это бесплатный железнодорожный билет в Венгрии, предназначенный для украинцев с начала войны, чтобы они могли ехать в безопасные места – ред.) Таким образом этот отрезок дороги будет бесплатным. На этом удастся сэкономить 1200 грн.

Что касается перелета, то в сезон цена на билет туда и обратно может составлять 300-400 евро из европейских городов, а в не сезон можно приобрести и втрое дешевле. В пакетном туре (перелет и проживание) цены могут быть выгоднее.

Также на Пальму постоянно курсирует паром из Барселоны – путешествие длится около 6 часов, и это отличный вариант для тех, кто хочет попасть на Майорку со своим авто.

Как воспринимают на Майорке туристов

По данным из открытых источников, в прошлом году Балеарские острова посетили рекордные 17,8 миллиона человек из материковой Испании и из-за рубежа. По предварительным прогнозам, в этом году цифра должна быть такая же. О том, что остров посещает колоссальное количество людей, свидетельствует и новый аэропорт – он просто огромный, а самолеты садятся и взлетают даже в не сезон каждые десять минут. Учитывая это становится понятно, что летом на острове, как и по всей Испании, продолжались протесты местных жителей против чрезмерного туризма.

Как писал в июле этого года The Express, они дали желаемый для активистов эффект – многие курортники, прежде всего британцы, отказались от отдыха на Майорке. Как следствие, местный туристический бизнес оказался в затруднительном положении – рестораны и пляжи остались без клиентов.

Тогда же, по сообщениям в медиа, власти Балеаров взяли курс на ограничение овертуризма: больше контроля за арендой жилья, лимит/сокращение автопроката, повышенное внимание к "алко-туризму", балконингу и т.д. Кстати, о штрафах за распитие алкогольных напитков предупреждают и туроператоры, но это не мешает местным продавать напитки непосредственно на пляжах.

Но общее впечатление по состоянию на октябрь – ехать на Майорку безопасно. По крайней мере такое ощущение сложилось от общения с водителями такси, администраторами отелей и владельцами кафе. Более того, те люди, которые живут с туризма, даже говорят, что другого заработка не имеют, поэтому не всегда поддерживали активистов.

"Протесты были скорее против "модели массового туризма", а не против гостей как таковых. Отдельные показательные акции вроде "водяных пистолетов" действительно в Пальме случались, но это скорее исключения, а не общая атмосфера", – рассказал таксист, который подвозил из аэропорта, а когда услышал о туристах из Украины, то еще раз заверил в безопасности на острове и пожелал скорейшей победы.

Оксана, которая летела с автором текста с Майорки в Украину, чтобы навестить родных, подтвердила это же мнение и рассказала, что живет на острове более 15 лет – здесь у нее сейчас вся семья, которая владеет небольшим отелем в одной из курортных зон острова. Туризм – основной заработок украинско-испанской семьи.

"Мы работаем с апреля по ноябрь, принимаем туристов со всего мира, – рассказала женщина. – Вот сейчас, по сути, заканчивается основной сезон и начинается немного другая, более спокойная жизнь. И туристам мы рады всегда, особенно таким, которых стало больше в последнее время – специалистам в сфере ІТ, маркетинга, которые останавливаются на острове надолго... Поэтому не очень доверяйте заявлениям в медиа о негостеприимстве, потому что если туристов не будет – не будет и нашего бизнеса, как тогда жить?"

По ее наблюдениям, изменилось только то, что Майорка стала немного "строже" к нецивилизованному поведению.

"Уважаете правила – получаете привычный теплый прием и спокойный отпуск", – говорит Оксана.

Майорка – это, безусловно, место, которое стоит посетить. Если же правильно выбрать время и вести себя прилично, то можно еще и неплохо сэкономить и получить теплый прием от местных.

Наталья Петервари

