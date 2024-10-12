Польская столица является одним из самых популярных вариантов среди украинцев для пересадки на самолеты – добираться туда сравнительно легко, а вариантов рейсов немало. Впрочем, многие упускают из виду тот факт, что в Варшаве есть аж два аэропорта. УНИАН.Туризм расскажет, как не запутаться между ними и какой лучше выбрать.

Польша однозначно является самым удобным вариантом посадки на самолет для украинцев и иностранных путешественников, которые едут за границу или возвращаются на Родину. В частности, большой популярностью пользуются аэропорты Кракова и Катовице. Впрочем, именно аэропорты польской столицы предлагают украинским пассажирам наибольший выбор авиарейсов – от бюджетных авиалиний по Европе и далеко магистральных перелетов до чартерных рейсов от туристических операторов, в том числе и украинских.

Дорога из Украины в Варшаву

Конечно, наиболее оптимальным вариантом для украинцев добраться до польской столицы является печально известный прямой поезд "Киев – Варшава". Впрочем, поймать билеты на него довольно трудно, да и стоят они недешево – место в трехместном купе сейчас стоит около 3500 гривень.

Зато гораздо легче приобрести билеты на альтернативный рейс "Киев – Хелм", который имеет удобную стыковку до Варшавы. Здесь за день проходит несколько рейсов, а билеты на них стоят от 2000 гривень в четырехместном купе и от 3300 гривень в двухместном люксе. Билеты из Хелма в Варшаву стоят дополнительно 200-500 гривень, в зависимости от того, когда их покупать – заранее или на месте. Подробнее как все это работает читайте в нашем отдельном материале.

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Кроме того, в Варшаву можно попасть на поезде из Львова с пересадкой в Рава-Русской. Стоит такое путешествие в среднем 1500 гривень.

Вариант с дорогой на поезе является более надежным, поскольку здесь есть минимальная вероятность задержки в пути – разве что из-за погодных условий или повреждения путей в результате обстрела, но оба форс-мажора случаются не так уж и часто.

Также можно доехать в Варшаву на автобусе. Впрочем, здесь есть большой риск надолго застрять на границе на въезд в Польшу. Например, наша единственная и, вероятно, последняя попытка доехать в польскую столицу автобусом завершилась задержкой более чем на 7 часов и марафоном в аэропорт вплотную к вылету.

Впрочем, билеты на автобус действительно могут быть немножко дешевле – например, цены на билеты из Киева в Варшаву от Ecolines стартуют от 1350 гривень, тогда как самые дешевые билеты FlixBus можно приобрести вот 1500 гривень.

Как не перепутать аэропорт в Варшаве

Поскольку в Варшаве действуют два аэропорта, туристам очень важно не ошибиться и выбрать правильный. Еще в те времена, когда Украина имела гражданское авиасообщение, туристы, путешествовавшие с пересадкой, нередко получали серьезные проблемы, запланировав стыковочные рейсы в Варшаве, но не заметив, что это разные аэропорты – учитывая, что расстояние между аэропортами составляет около 45 километров.

Следовательно, планируя рейс из/в/через Варшаву, очень важно заблаговременно определить, какой аэропорт вам нужен.

Как добраться в аэропорт Шопен

Главным аэропортом Варшавы, да и Польши в целом, является аэропорт имени Фридерика Шопена (Lotnisko Chopina w Warszawie), который охватывает около половины всех авиарейсов страны. Расположен он в районе Окенце примерно в 10 километрах от центра города.

Аэропорт "Варшава-Шопен" имеет отличное сообщение общественным транспортом – каждые 15 минут от центрального железнодорожного вокзала Варшавы туда курсируют поезда S2 / S3 от Szybka Kolej Miejska (SKM), которые также проходят через железнодорожные вокзалы "Варшава-Западная" и "Варшава-Восточная". Билеты на электричку стоят 3,4 польских злотых (около 36 гривень), если ехать до 20 минут, или же 4,4 злотых (около 46 гривень), если ехать дольше.

Также из аэропорта можно быстро добраться до центра Варшавы автобусами № 175, № 188, № 148 и №331 днем и № 32 в ночное время – стоимость билетов составляет 4,4 злотых (около 46 гривень).

Этот аэропорт принимает рейсы более 30 авиакомпаний, в том числе LOT, Lufthansa, Wizz Air и некоторые рейсы Ryanair.

Как добраться в аэропорт Модлин

Аэропорт Варшава-Модлин (Port Lotniczy Warszawa/Modlin) при этом расположен в 40 километрах от центра столицы в городке Новый-Двор-Мазовецкий. Это пятый по загруженности аэропорт Польши, который обслуживает в первую очередь бюджетные авиакомпании, поэтому по сравнению с "Варшава-Шопен" здесь довольно скромная инфраструктура.

Этот аэропорт является гораздо менее удобным в плане добирания до города – он не имеет собственной железной дороги, а ближайшей к нему является железнодорожная станция "Модлин" в 4 километрах. Раз в 15 минут сюда от аэропорта ходят автобусы с пометкой ZL – начинают они курсировать с 4 утра, последний отправляется в полночь. Далее раз в час из Модлина до вокзала "Варшава-Западная" ходят поезда RL (стыковки с автобусом подстроены по расписанию). При этом на сайте Koleje Mazowieckie можно приобрести единый билет на автобус и поезд за 21,3 злотых (около 224 гривень).

Кроме того, от аэропорта до города ходят автобусы нескольких операторов, однако цены на их услуги стартуют в среднем от 9 евро.

"Модлин" обслуживает большинство рейсов ирландского лоукостера Ryanair в Варшаву.

Где остановиться в Варшаве

Учитывая возможные очереди на границе на въезд в Польшу автомобильным транспортом или риск задержки поезда в результате обстрела, а также возможные форс-мажоры с обратными рейсами в Варшаву, УНІАН.Туризм настоятельно советует путешественникам по возможности не планировать пересадку в польской столице вплотную, а вместо этого остановиться там на ночлег. Тем более, в Варшаве есть что посмотреть.

Как столица Варшава предлагает путешественникам богатый выбор вариантов, где остановиться – только на одном из популярных сервисов по бронированию жилья Booking.com там доступны более 2,5 тысячи вариантов размещения. Цены стартуют от 400 гривень в многоместных номерах в хостелах, тогда как самые дешевые одноместные номера стоят от 800 гривень. Более-менее приличный одноместный номер в отеле обойдется в сумму от 1300 гривень.

Марина Григоренко

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