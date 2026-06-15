Возраст стал уязвимостью Трампа: что выяснила The New York Times

Президент США раздражается, когда его сравнивают с другими пожилыми политиками или напоминают о неизбежности старения.

Президент США Дональд Трамп, которому в июне исполнилось 80 лет, болезненно воспринимает тему собственного возраста и не любит разговоры о старости. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Трамп стремится демонстрировать энергичность и высокую работоспособность, однако вопросы, связанные с возрастом, остаются для него чувствительной темой.

Источники газеты отмечают, что президент США раздражается, когда его сравнивают с другими пожилыми политиками или напоминают о неизбежности старения. В окружении Трампа считают, что он не хочет ассоциироваться с образом "старого президента" и старается всячески подчеркивать свою физическую активность и способность выдерживать напряженный график.

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Как пишет NYT, главная причина такого дискомфорта заключается не в конкретных проблемах со здоровьем, а в осознании того, что даже президентская власть не способна остановить время.

При этом издание отдельно подчеркивает: речь не идет о каких-либо подтвержденных серьезных заболеваниях или когнитивных нарушениях у американского лидера. Материал скорее посвящен тому, как приближение 80-летия влияет на эмоциональное состояние Трампа и его восприятие самого себя.

Журналисты отмечают, что тема возраста стала для президента США не только личной, но и политической уязвимостью, с которой ему психологически сложно смириться. Именно поэтому Трамп все чаще делает акцент на своей энергии, выносливости и готовности продолжать активную деятельность, несмотря на возраст.

Состояние здоровья Трампа - последние заявления

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью CBS News, отвечая на публикации в СМИ по теме состояния здоровья президента США, ответил, что Дональд Трамп здоров и полон энергии. Он подчеркнул, что у Трампа даже "больше выносливости и энергии, чем у многих людей в кабинете министров, которые на 30 лет моложе его".

В конце мая Белый дом опубликовал меморандум с описанием результатов медицинского обследования Дональда Трампа. Согласно отчету, Трамп "остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя хорошую работу сердца, легких, нервной системы и общее физическое состояние" и "полностью пригоден для выполнения всех обязанностей" президента.

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