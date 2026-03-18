Европейские авиакомпании запускают больше прямых рейсов в Азию и Африку из-за войны в Иране

Туристы не горят желанием летать над Ближним Востоком, а потому ищут альтернативные маршруты.

Поскольку война в Иране практически парализовала такие ключевые транзитные узлы на Ближнем Востоке, как Дубай (ОАЭ) или Доха (Катар), туристы проявляют повышенный интерес к прямым дальнемагистральным рейсам.

На этом фоне европейские авиакомпании начали увеличивать количество прямых рейсов в Азию и Африку, ведь помимо того, что авиасообщение над странами Персидского залива сильно ограничено из-за постоянных обстрелов, пассажиры также просто не рискуют летать через регион, пишет Euronews Travel.

В частности, немецкая Lufthansa на прошлой неделе объявила о четырех дополнительных рейсах между Мюнхеном и Сингапуром и двух рейсах в Кейптаун (ЮАР), а Austrian Airlines, также входящая в группу Lufthansa, добавила 10 специальных рейсов из Вены в Бангкок (Таиланд). При этом группа заявила, что уже планирует добавление новых специальных рейсов.

Видео дня

В свою очередь Air France начала использовать самолеты большей вместимости на своих маршрутах в Бангкок, Сингапур, Дели, Мумбаи (оба – Индия), Шанхай (Китай), Токио (Япония) и Пхукет (Таиланд), а также добавила дополнительные рейсы в Бангкок, Сингапур и Дели.

Аналогично British Airways в последние дни добавила дополнительные рейсы между Бангкоком и Сингапуром.

Одновременно издание отмечает, что европейские авиакомпании планировали увеличить количество рейсов в Азию задолго до начала кризиса на Ближнем Востоке – на фоне постоянно растущего интереса со стороны путешесивенников в последние годы.

Так, в начале этого месяца Lufthansa объявила о запуске рейсов из Франкфурта в Куала-Лумпур (Малайзия), а British Airways анонсировала новые рейсы в столицу Шри-Ланки Коломбо с октября и ежедневные рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в Мельбурн (Австралия) через Куала-Лумпур с января следующего года. Тем временем, Virgin Atlantic планирует запустить ежедневные рейсы из Лондона в столицу Южной Кореи Сеул на следующей неделе.

Также авиакомпании расширяют маршрутную сетку в страны Африки. Так, Air Europa с июня готовится запустить рейсы из Мадрида (Испания) в Йоханнесбург (ЮАР), а Aegean Airlines с октября готовится летать из Афин в Касабланку (Марокко). Тем временем, EasyJet в марте прошлого года запустила прямые рейсы из лондонского аэропорта Гатвик на Кабо-Верде у побережья Западной Африки, а в мае планирует добавить маршрут туда из Бристоля.

Хаос в авиации из-за войны в Иране

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, война в Иране затронула пассажирские перевозки не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру. Дело в том, что авиакомпаниям пришлось искать альтернативные маршруты полетов, параллельно удовлетворяя повышенные спрос путешественников. Это привело к резкому росту цен на авиабилеты.

С другой стороны, путешественники начали искать более безопасные места для отдыха, обратив внимание в первую очередь страны Западной Европы, а также такие южные направления, как Италия, Испания, Мальта и Хорватия. И это также привело к росту объемов продаж билетов внутри Европы.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.