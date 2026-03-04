На фоне войны в Иране туристы ринулись бронировать отпуска в Европе, – босс Ryanair

Майкл О'Лири обнаружил выгоду для европейских авиакомпании из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Генеральный директор крупнейшей европейской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что после начала военной операции США и Израиля в Иране все больше людей стремятся провести отпуск в Европе.

"Мы, безусловно, наблюдаем резкое падение бронирований на Ближний Восток и значительный рост бронирований на ближнемагистральных рейсах внутри Европы", – цитирует его Business Insider.

В частности, по его словам, основное внимание уделяется пасхальным каникулам.

Видео дня

При этом на данной этапе О'Лири не ожидает "каких-либо фундаментальных изменений или влияния" на тенденции бронирования на начало лета.

Также привычно острый на язык босс Ryanair добавил, что, по его мнению, война в Иране закончится относительно скоро: он считает, что Иран не сможет долго продолжать ответные удары, а у президента Дональда Трампа "короткая продолжительность концентрации внимания, поэтому он хотел бы, чтобы все закончилось достаточно быстро, иначе ему станет скучно".

Между тем, добавил О'Лири, его авиакомпания даже может извлечь выгоду из ситуации, поскольку, как и другие перевозчики, она хеджирует риски, связанные с ценами на нефть, – плюс все больше людей переходят на бронирование ближнемагистральных рейсов.

Как война в Иране повлияла на авиаперевозки

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, цены на авиабилеты в Азию, как из Европы, так и из Австралии, резко выросли после закрытия ключевых ближневосточных аэропортов из-за войны США и Израиля против Ирана.

При этом международные авиакомпании вынуждены концентрировать рейсы во все более узких воздушных коридорах.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.