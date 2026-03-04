Цены на авиабилеты в Азию резко выросли из-за войны в Иране

На сайтах авиакомпаний билеты на многие популярные маршруты забронированы на несколько дней вперед.

Цены на авиабилеты в Азию, как из Европы, так и из Австралии, резко выросли после закрытия ключевых ближневосточных аэропортов из-за войны США и Израиля против Ирана.

Как пишет The Japan Times, на сайтах авиакомпаний билеты на многие популярные маршруты забронированы на несколько дней вперед.

Цены на авиабилеты в Азию космические

Из-за временного закрытия крупных аэропортов Персидского залива, включая Дубай – самый загруженный международный аэропорт в мире, который обычно обслуживает более 1000 рейсов в день, – была резко сокращена пропускная способность на популярных маршрутах, таких как "Австралия – Европа", где Emirates и Qatar Airways обычно занимают значительную долю рынка.

Видео дня

На фоне этого австралийская компания Flight Centre Travel Group зафиксировала 75-процентное увеличение количества звонков в свои магазины и на линии экстренной помощи, а ее команды работают круглосуточно, чтобы помочь пострадавшим клиентам, заявил ее глобальный управляющий директор Эндрю Старк.

"Австралийцы очень стойки и уже перебронируют рейсы в Великобританию/Европу по альтернативным маршрутам через Китай, Сингапур и другие азиатские аэропорты, а также в Северную Америку через такие аэропорты, как Хьюстон", – сказал он.

В то же время авиакомпании, предлагающие прямые рейсы из Азии в Европу, могут обходить закрытое воздушное пространство Ближнего Востока, летая на север через Кавказ, а затем в Афганистан, или на юг через Египет, Саудовскую Аравию, а затем в Оман.

Последствия для цен на авиабилеты в далекой перспективе

Однако это может увеличить время полета и расход топлива, что приведет к росту затрат в период резкого роста цен на нефть и, как следствие, к повышению цен на билеты в долгосрочной перспективе.

"Сейчас весь Ближний Восток недоступен для авиаперевозок, что является высокой ценой для некоторых авиакомпаний. Если в итоге обслуживание Европы будет обходиться дорого, прибыльность авиакомпаний будет подорвана. В конечном итоге, цена, которую приходится платить, – это транспортная доступность", – сказал глава Ассоциации авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона Субхас Менон.

При этом консультационная компания Alton Aviation Consultancy заявила, что авиакомпании, выполняющие прямые рейсы или использующие альтернативные хабы за пределами затронутого региона, – включая гонконгскую Cathay Pacific Airways, Singapore Airlines и Turkish Airlines – могут получить краткосрочную выгоду, поскольку пассажиры перестанут пользоваться услугами авиакомпаний Персидского залива.

Проверка сайтов нескольких авиакомпаний во вторник показала, что на ближайшее время доступно мало бронирований, а цены на рейсы из Азии в Лондон очень высоки.

Например, на сайте Cathay Pacific не было указано свободных мест в эконом-классе на маршруте "Гонконг – Лондон" до 11 марта, при этом билет в одну сторону в этот день стоил не менее 21 158 гонконгских долларов (около 2705 долларов США), а позже в этом месяце цена снизилась до более привычных 5054 гонконгских долларов (около 646 долларов США).

Что касается рейсов из Сиднея в Лондон, Qantas Airways не предлагает билеты в эконом-класс на обычных рейсах из Перта в Сингапур до 17 марта, когда один из них будет доступен за 3129 австралийских долларов (2220,03 долларов США) в одну сторону. На более ранние даты предлагаются дорогие варианты с нетрадиционными пересадками, такими как Лос-Анджелес (США) или Йоханнесбург (ЮАР).

По словам министра транспорта Таиланда Пхипхата Ратчакитпракарна, авиакомпания Thai Airways наблюдает полную заполняемость рейсов в Европу, поскольку европейские туристы предпочитают прямые маршруты, а не транзит через Ближний Восток.

Поиск на сайте Thai Airways билетов на рейсы из Бангкока в Лондон показал, что билеты были распроданы до конца следующей недели, после чего цены выросли. Билет эконом-класса в одну сторону стоил 71 190 тайских бат (около 2265 долларов США) 15 марта, а к 18 марта цена снизилась до 27 045 бат (около 858 долларов США).

Тайваньская авиакомпания EVA Airways также сообщила о резком росте бронирований на рейсы в Европу, поскольку пассажиры из Азии и Европы ищут альтернативные варианты маршрутов.

На сайтах китайских авиакомпаний также наблюдался резкий рост цен на рейсы "Китай – Великобритания", значительно превышающий обычный уровень, при этом места эконом-класса в ближайшее время практически недоступны.

В частности, билет в эконом-классе туда и обратно из Пекина в Лондон обычно стоит менее 10 000 китайских юаней (около 1453 долларов США), но у Air China на среду есть только один вариант – бизнес-класс, а стоимость такого билета в одну сторону составляет 50 490 юаней (около 7317 долларов США).

Как война в Иране повлияла на авиаперелеты

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, сразу после начала военной операции США в Иране 28 февраля 2026 года авиасообщение по всему миру было сильно нарушено. После того как на следующий день иранские ракеты и дроны атаковали аэропорты в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне, тысячи рейсов были отменены, а десятки тысяч туристов оказались в ловушке.

Кроме того, из-да активных обстрелов по всему Ближнему Востоку авиакомпаниям пришлось оперативно менять маршруты полетов. По сути они оказались загнаны в так называемый Кавказский коридор – узкое воздушное пространство над Арменией, Грузией и Азербайджаном, соединяющее Европу и Азию.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.