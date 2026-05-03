От массовых льгот на топливо нужно отказаться: нардеп назвал причину

Государство не должно помогать тем, кто способен платить.

На фоне прогнозов о возможном росте цен на нефть до $120 за баррель украинские власти должны отказаться от массовых льгот на топливо и перейти к адресной помощи.

Об этом в эфире Новини.LIVE сказал нардеп Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Мы субсидируем абсолютно всех – и тех, кто действительно нуждается, и тех, кто может платить. Государство не должно этого делать", – выразил уверенность нардеп.

По словам Нагорняка, льготные тарифы на электроэнергию обходятся бюджету примерно в $6 млрд в год, хотя эти деньги целесообразнее направить на оборону и энергетику.

"Нужно оставить поддержку только в виде адресных субсидий для тех семей, которые в этом нуждаются", – отметил он.

Нардеп отметил, что такие решения являются политически сложными, однако необходимыми для стабилизации экономики.

Другие новости о топливе

17 апреля газета The Independent писала, что мировые нефтяные рынки оказались под давлением из-за войны между США, Израилем и Ираном, поэтому цены на "черное золото" уже никогда не вернутся к "нормальному" уровню. Одной из ключевых причин стала остановка судоходства через Ормузский пролив, по которому транспортируется около 20% мировых поставок нефти и газа.

А 14 марта экономист и заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило заявлял, что правительственная программа"Кэшбэк на топливо" не является социально ориентированной программой. Он отметил, что автовладельцы, у которых более крупные автомобили с большим объемом двигателя, действительно получат больше средств, чем люди с меньшими авто: "Это будет означать, что те, кто больше страдает от подорожания топлива, получат меньшую компенсацию за это".

