В Дубровнике стало меньше туристов, но он все еще самый переполненный город Европы

Теперь на одного жителя Дубровника выпадает 27,5 туристов вместо 36 несколькими годами ранее.

Летом 2023 года хорватский курорт Дубровник признали самым переполненным туристам городом Европы, ведь на одного местного жителя там выпадало 36 туристов.

На этой волне власти Дубровника начали внедрять меры по сдерживанию чрезмерного туризма. Среди прочего там запретили использовать чемоданы на колесиках в Старом городе из-за шума, который они производят.

Параллельно в соцсетях и профильной прессе регулярно можно было прочитать сообщения о том, что в Дубровнике огромные толпы портят все впечатление о городе и не дают в полной мере им насладиться.

Дубровник все еще самый переполненный туристами город Европы, но уже не настолько

Похоже, все изложенное выше возымело желаемый для местных результат – согласно свежему исследованию платформы Holidu, Дубровник все еще является самым переполненным туристам европейским городом, но гостей там все ще стало чуть меньше.

Так, по последним подсчетам, в Дубровнике на одного местного жителя выпадает 27,42 туриста, тогда как предыдущее исследование того же Holidu оценивало переполненность города в 36 туристов на одного местного жителя.

"Эта жемчужина Адриатики оказалась переполнена посетителями, превратившись из тихого прибрежного уголка в шумный муравейник. Когда-то славившийся своим архитектурным великолепием и историческим очарованием, город теперь стал синонимом чрезмерного туризма. Эффект "Игры престолов" только усугубил проблему, превратив его мощеные улицы в перегруженные магистрали, а культовые стены – в места для селфи. Но не бойтесь, вы можете избежать пиковых толп и насладиться красотами Дубровника, если забронируете поездку на сентябрь или октябрь", – отмечают авторы рейтинга.

10 самых переполненных туристами городов Европы

Всего в рамках исследования оценивались 36 популярных туристических городов Европы. При этом по сравнению с предыдущим анализом, в первой десядке произошел ряд изменений.

Так, итальянская Венеция, ведущая активную борьбу з чрезмерным туризмом, опустилась со второго места на третье, тогда как греческий остров Родос наоборот поднялся с четвертого на второе.

При этом из десятки выпали бельгийский Брюгге и эстонский Таллинн – у них 14 и 21 места вместо 3 и 10 ранее. Вместо них в десятку ворвались португальские Лиссабон и Порту.

Вот так выглядит первая десятка рейтинга полностью:

Дубровник, Хорватия (27,42 туристов на одного местного жителя). Родос, Греция (26,33). Венеция, Италия (21,26). Ираклион, Греция (18,43). Флоренция, Италия (13,81). Рейкьявик, Исландия (12,10). Амстердам, Нидерланды (12,09). Лиссабон, Португалия (11,14). Порту, Португалия (10,55). Дублин, Ирландия (9,07).

А вот замкнул рейтинг немецкий Гамбург, где на одного местного жителя приходится 1,05 туристов.

Где отдохнуть в Хорватии вместо Дубровника

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее курортный городок Цавтат-Конавле на берегу Адриатического моря признали самым элегантным прибрежным курортом Европы для посещения в 2026 году.

В свою очередь журналистка и фотограф Эмесе Мачко, которая вот уже в течение 30 лет почти ежегодно посещает Хорватию, назвала четыре своих любимых места в стране, на которые туристам стоит обратить внимание.

