Не нужно выбрасывать: старым компакт-дискам нашли необычное применение

Если у вас есть собственный сад с цветами, компакт-диски смогут защитить его от разорения.

У многих из нас дома до сих пор хранятся стопки старых компакт-дисков, которым уже нет прямого применения в эпоху тотального онлайна. Их можно так и оставить на память, просто выбросить в мусор, или же использовать в хозяйстве.

Как пишет Express, старые компакт-диски могут пригодиться садоводам весной. В марте-апреле начинается сезон посадки многих цветов, и в первые недели их молодые корни слабы и едва держатся в почве. В это время дикие птицы, которые активно ищут пищу в только что перекопанных клумбах, могут легко повредить высаженные растения.

Опытная садовница и основательница проекта Lovely Greens Таня Андерсон рассказала, что развешивание компакт-дисков вокруг клумбы – неожиданно эффективный способ отпугивания птиц-вредителей.

"Привяжите старые компакт-диски веревкой к фруктовым деревьям, кустам или другим местам в вашем саду. Их отражающие поверхности будут мигать, когда они будут колебаться на ветру, отпугивая птиц", – рассказала женщина.

Дело в том, что дикие птицы по своей природе очень пугливы, ведь это их стратегия выживания. Любое незнакомое движение или блеск заставляет их убегать.

Если же компакт-дисков у вас давно нет, их с тем же успехом могут заменить куски фольги или другие подобные блестящие вещи.

