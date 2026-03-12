В PS Store проходит мартовская распродажа: на скидки ушли самые громкие хиты

Sony запустила в PS Store мартовскую распродажу, в рамках которой на скидки ушли свыше 4 тыс разнообразных игр и дополнений. Акция со скидками до 75% продлится до 26 марта.
На скидки ушли многие громкие хиты, включая God of War Ragnarök, Sekiro: Shadows Die Twice и трилогия ремейков Resident Evil. Также успели подешеветь некоторые новинки, вышедшие в этом году, например Nioh 3.
Скидки в PS Store:
- Nioh 3 – 1979 грн (скидка 10%)
- Resident Evil Remake Trilogy – 959 грн (скидка 60%)
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 1099 грн (скидка 50%)
- Death Stranding 2: On the Beach – 1649 грн (скидка 20%)
Sonic Racing: CrossWorlds - Digital Deluxe Edition – 1888 грн (скидка 40%)
- Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Edition – 999 грн (скидка 50%)
- Silent Hill 2 & Silent Hill f Dual Pack – 1679 грн (скидка 40%)
- Final Fantasy VII Remake & Rebirth Dual Pack – 1679 грн (скидка 40%)
- Frostpunk 2 – 741 грн (скидка 40%)
- Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – 299 грн (скидка 90%)
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time – 659 грн (скидка 67%)
UFC 5 Ultimate Edition – 524 грн (скидка 85%)
- The Order: 1886 – 419 грн (скидка 65%)
Life is Strange Remastered Collection – 279 грн (скидка 80%)
- Mortal Kombat X – 162 грн (скидка 75%)
Со всеми доступными скидками можно ознакомиться на странице акции. Меж тем уже 17 марта в каталог PS Plus добавят Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal и еще пять тайтлов.
А в Steam появился новый крупный хит – Slay the Spire 2. Сиквел известного карточного рогалика привлекл свыше 500 тысяч игроков и взлетел на первое место в списке самых продаваемых игр.