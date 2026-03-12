В PS Store проходит мартовская распродажа: на скидки ушли самые громкие хиты

Акция со скидками до 75% продлится до 26 марта.

Sony запустила в PS Store мартовскую распродажу, в рамках которой на скидки ушли свыше 4 тыс разнообразных игр и дополнений. Акция со скидками до 75% продлится до 26 марта.

На скидки ушли многие громкие хиты, включая God of War Ragnarök, Sekiro: Shadows Die Twice и трилогия ремейков Resident Evil. Также успели подешеветь некоторые новинки, вышедшие в этом году, например Nioh 3.

Скидки в PS Store:

Nioh 3 – 1979 грн (скидка 10%)

Resident Evil Remake Trilogy – 959 грн (скидка 60%)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 1099 грн (скидка 50%)

Death Stranding 2: On the Beach – 1649 грн (скидка 20%)

Sonic Racing: CrossWorlds - Digital Deluxe Edition – 1888 грн (скидка 40%)

Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Edition – 999 грн (скидка 50%)

Silent Hill 2 & Silent Hill f Dual Pack – 1679 грн (скидка 40%)

Final Fantasy VII Remake & Rebirth Dual Pack – 1679 грн (скидка 40%)

Frostpunk 2 – 741 грн (скидка 40%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – 299 грн (скидка 90%)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – 659 грн (скидка 67%)

UFC 5 Ultimate Edition – 524 грн (скидка 85%)

The Order: 1886 – 419 грн (скидка 65%)

Life is Strange Remastered Collection – 279 грн (скидка 80%)

Mortal Kombat X – 162 грн (скидка 75%)

Со всеми доступными скидками можно ознакомиться на странице акции. Меж тем уже 17 марта в каталог PS Plus добавят Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal и еще пять тайтлов.

А в Steam появился новый крупный хит – Slay the Spire 2. Сиквел известного карточного рогалика привлекл свыше 500 тысяч игроков и взлетел на первое место в списке самых продаваемых игр.

